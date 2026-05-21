Sản lượng lọc dầu Trung Quốc xuống mức thấp nhất 4 năm, đạt 13,3 triệu thùng mỗi ngày Tháng 4/2026, lượng dầu thô chế biến tại Trung Quốc giảm 5,8% do biên lợi nhuận âm. Nhiều nhà máy lọc dầu phải cắt giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động bảo dưỡng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, ngành lọc dầu nước này vừa ghi nhận mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Cụ thể, khối lượng dầu thô được tinh chế trong tháng 4/2026 đạt khoảng 54,65 triệu tấn, tương đương 13,3 triệu thùng/ngày, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng và công suất lọc dầu sụt giảm

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng dầu tinh chế của Trung Quốc đạt khoảng 238,95 triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng công suất tại các nhà máy lọc dầu cũng ghi nhận xu hướng đi xuống rõ rệt.

Dữ liệu từ hãng tư vấn Oilchem cho thấy tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu trung bình trong tháng 4/2026 chỉ đạt 63,59%, giảm 4,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này phản ánh áp lực lớn đối với các đơn vị vận hành, đặc biệt là nhóm lọc dầu tư nhân độc lập.

Biên lợi nhuận rơi xuống mức âm

Nguyên nhân chính dẫn đến việc cắt giảm công suất là do hiệu quả kinh tế kém từ hoạt động chế biến. Theo hãng tư vấn SCI, các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc lỗ trung bình khoảng 649 nhân dân tệ trên mỗi tấn dầu thô chế biến trong tháng 4/2026. Con số này trái ngược hoàn toàn với mức lãi 269 nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.

Do biên lợi nhuận âm, một số cơ sở lọc dầu quy mô nhỏ đã quyết định tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng định kỳ trong tháng 5/2026 nhằm hạn chế thua lỗ. Dù các nhà máy đã cố gắng tăng tỷ trọng sản xuất xăng và dầu diesel, nhưng nhu cầu nhiên liệu yếu do giá dầu ở mức cao đã khiến tồn kho thành phẩm gia tăng.

Biến động xuất nhập khẩu và khai thác nội địa

Sự sụt giảm trong hoạt động chế biến cũng kéo theo nhu cầu nhập khẩu dầu thô. Theo số liệu từ Vortexa, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 4/2026 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 9,36 triệu thùng/ngày. Đây cũng là mức nhập khẩu thấp nhất trong gần 4 năm qua.

Chỉ số thị trường (Tháng 4/2026) Giá trị Thay đổi so với cùng kỳ Sản lượng dầu tinh chế 13,3 triệu thùng/ngày Giảm 5,8% Nhập khẩu dầu thô 9,36 triệu thùng/ngày Giảm 20% Khai thác nội địa 4,37 triệu thùng/ngày Tăng 1,2% Sản lượng khí tự nhiên 21,9 tỷ m3 Tăng 1,9%

Trong khi hoạt động lọc dầu và nhập khẩu yếu đi, sản lượng khai thác dầu thô nội địa lại duy trì đà tăng trưởng nhẹ, đạt khoảng 4,37 triệu thùng/ngày, tăng 1,2% so với năm trước. Tồn kho dầu thô nội địa của Trung Quốc cũng tăng thêm khoảng 17 triệu thùng trong tháng 4/2026, phản ánh sự dư thừa nguồn cung tạm thời trong bối cảnh chế biến đình trệ.