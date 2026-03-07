Sản lượng ngô thế giới dự báo đạt 1.295,9 triệu tấn trong niên vụ 2025/2026 Theo báo cáo mới nhất từ USDA, sản lượng ngô toàn cầu dự kiến tăng 5,3% nhờ sự phục hồi tại Hoa Kỳ và Argentina. Trong khi đó, Brazil tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường đậu tương.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) vừa công bố dự báo sản lượng ngô toàn cầu cho mùa vụ 2025/2026 đạt khoảng 1.295,9 triệu tấn, tăng 5,3% so với mức 1.230,6 triệu tấn của niên vụ trước. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi sản xuất tại các quốc gia trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Argentina, bù đắp cho đà sụt giảm tại Brazil và Liên minh Châu Âu (EU).

Sản lượng ngô toàn cầu phục hồi mạnh mẽ

Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định vai trò là quốc gia sản xuất ngô lớn nhất thế giới với sản lượng ước tính đạt 432,3 triệu tấn, tăng trưởng mạnh 14,3% so với mùa vụ trước. Tại khu vực Châu Á, sản lượng của Trung Quốc dự báo tăng 2,1%, đạt mức 301,2 triệu tấn.

Ngược lại, sản lượng ngô tại Brazil dự kiến giảm 3,7% xuống còn 131 triệu tấn. Liên minh Châu Âu cũng ghi nhận mức giảm 3,5%, đạt 57 triệu tấn. Đáng chú ý, Ukraine và Argentina đều có mức tăng trưởng dương với sản lượng dự kiến lần lượt là 29 triệu tấn (+8,2%) và 53 triệu tấn (+6,0%).

Diễn biến xuất nhập khẩu ngô toàn cầu

Hoạt động thương mại ngô thế giới được dự báo sẽ sôi động hơn với tổng lượng xuất khẩu tăng 10,4%, đạt 206,6 triệu tấn. Hoa Kỳ dẫn đầu danh sách xuất khẩu với 83,8 triệu tấn, tăng 15,5%.

Về nhu cầu nhập khẩu, Mexico dự kiến vẫn là quốc gia nhập khẩu ngô lớn nhất với 26,3 triệu tấn. Đáng lưu ý, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc dự báo tăng vọt 338,8%, lên mức 8 triệu tấn. Tại Việt Nam, nhu cầu nhập khẩu ngô dự kiến đạt 13 triệu tấn, tăng 8,3% so với niên vụ trước.

Thị trường đậu tương duy trì đà ổn định

Đối với mặt hàng đậu tương, tổng sản lượng toàn cầu niên vụ 2025/2026 ước đạt 428,2 triệu tấn, chỉ tăng nhẹ 0,2% so với mức 427,2 triệu tấn của mùa vụ trước. Trong khi Brazil củng cố vị thế với mức tăng 5% (đạt 180 triệu tấn), sản lượng của Hoa Kỳ và Argentina lại có xu hướng giảm nhẹ.

Quốc gia Sản lượng ngô (Triệu tấn) Sản lượng đậu tương (Triệu tấn) Hoa Kỳ 432,3 116,0 Brazil 131,0 180,0 Trung Quốc 301,2 - Argentina 53,0 48,5

Hoạt động xuất khẩu đậu tương toàn cầu dự kiến tăng 1,8%, đạt 187,6 triệu tấn. Brazil tiếp tục thống trị thị trường xuất khẩu với 114 triệu tấn (+10,5%), trong khi Hoa Kỳ ghi nhận mức sụt giảm 16,3%, chỉ còn 42,9 triệu tấn. Trung Quốc vẫn là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới với dự báo đạt 112 triệu tấn, tăng 3,7% so với năm trước.

Dự trữ cuối kỳ biến động trái chiều

Theo USDA, lượng dự trữ ngô cuối kỳ toàn cầu dự kiến giảm 1,8%, xuống còn 289 triệu tấn. Trong đó, dự trữ tại Hoa Kỳ tăng mạnh 37,1%, nhưng tại Brazil lại giảm sâu 65,2%. Đối với đậu tương, lượng dự trữ cuối kỳ toàn cầu dự kiến tăng 2,6%, đạt mức 125,5 triệu tấn, chủ yếu nhờ mức tăng dự trữ tại cả Hoa Kỳ (+7,7%) và Brazil (+3%).