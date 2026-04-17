Sản lượng thép thô Trung Quốc giảm xuống 87,04 triệu tấn trong tháng 3/2026 Sản lượng thép thô của Trung Quốc ghi nhận mức giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức thấp nhất của tháng 3 kể từ năm 2020 do biên lợi nhuận thu hẹp.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đã ghi nhận mức giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn 87,04 triệu tấn. Đây là mức sản lượng thấp nhất của tháng 3 kể từ năm 2020, phản ánh những thách thức lớn mà quốc gia sản xuất thép hàng đầu thế giới đang phải đối mặt khi biên lợi nhuận thu hẹp và nhu cầu xuất khẩu suy yếu.

Áp lực từ chi phí nguyên liệu và tồn kho cao

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép thô trung bình trong tháng 3 đạt khoảng 2,81 triệu tấn/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 2,99 triệu tấn/ngày cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý I/2026, tổng sản lượng thép thô của quốc gia này đạt 247,55 triệu tấn, giảm 4,6% so với năm 2025.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi giá thép thành phẩm phục hồi chậm. Ông Xin Ge, Phó Giám đốc công ty tư vấn Lange Steel, cho biết giá quặng sắt và nhiên liệu tăng mạnh do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, lượng tồn kho thép cao tại thị trường nội địa khiến giá bán không thể tăng tương ứng.

Bảng: Tương quan biến động giá thép và nguyên liệu (Tháng 3/2026)

Chỉ số thị trường Mức biến động Giá quặng sắt +8,7% Giá thép cây (xây dựng) +2,3% Tỷ lệ doanh nghiệp thép có lãi 41% (so với 53% năm 2025)

Thị trường bất động sản và xuất khẩu gặp khó

Bên cạnh áp lực chi phí, nhu cầu yếu từ thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên ngành thép. Giá nhà mới tại quốc gia này vẫn duy trì đà giảm trong tháng 3/2026, làm giảm kỳ vọng tiêu thụ thép trong các dự án xây dựng mới. Để ứng phó, một số nhà sản xuất đã chủ động cắt giảm sản lượng nhằm bảo vệ biên lợi nhuận vốn đang bị thu hẹp đáng kể.

Trên thị trường quốc tế, xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 3/2026 cũng sụt giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đến từ các xung đột địa chính trị và việc Trung Quốc áp dụng quy định cấp phép xuất khẩu mới nhằm giảm thiểu rủi ro từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng trên toàn cầu.

Nhìn chung, triển vọng ngành thép trong ngắn hạn vẫn chưa khả quan. Hiệp hội Thép Thế giới đã hạ dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2026 do lo ngại các bất ổn tại Trung Đông sẽ tiếp tục làm suy yếu tiêu dùng tại nhiều khu vực quan trọng.