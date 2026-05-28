Sản lượng thép Trung Quốc giảm xuống 86,63 triệu tấn, nhập khẩu quặng sắt tăng 8% Ngành thép Trung Quốc chứng kiến sự dịch chuyển cơ cấu khi sản lượng thép tháng 4/2026 chạm mức thấp nhất kể từ năm 2018, trong khi nhập khẩu quặng sắt vẫn duy trì ở mức cao.

Ngành công nghiệp thép Trung Quốc đang trải qua giai đoạn biến động cơ cấu rõ rệt. Theo số liệu thống kê mới nhất, sản lượng thép của quốc gia này trong tháng 4/2026 đạt 86,63 triệu tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức sản xuất thấp nhất ghi nhận trong tháng 4 kể từ năm 2018, phản ánh sự trì trệ kéo dài của thị trường bất động sản và đà chậm lại của xuất khẩu thép thành phẩm.

Sản lượng thép suy yếu do áp lực nhu cầu

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thép của Trung Quốc đạt 331,12 triệu tấn, giảm 4,1% so với cùng kỳ. Không chỉ sản xuất nội địa đi xuống, hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Trong tháng 4/2026, xuất khẩu thép giảm 9%, xuống còn 9,5 triệu tấn; tính chung 4 tháng đầu năm, con số này giảm 9,7%.

Chỉ tiêu (Năm 2026) Tháng 4 Lũy kế 4 tháng Biến động (%) Sản lượng thép (triệu tấn) 86,63 331,12 -4,1% Nhập khẩu quặng sắt (triệu tấn) 103,9 418,6 +8,0% Xuất khẩu thép (triệu tấn) 9,5 - -9,0%

Ngược lại với xu hướng của thép thành phẩm, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc lại tăng 8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2026, đạt tổng cộng 418,6 triệu tấn. Riêng trong tháng 4, lượng nhập khẩu duy trì ở mức cao với 103,9 triệu tấn, cho thấy nhu cầu nguyên liệu đầu vào vẫn rất lớn bất chấp sản lượng thép đầu ra sụt giảm.

Hoạt động sản xuất tại một nhà máy thép ở Trung Quốc.

Yếu tố thúc đẩy nhập khẩu quặng sắt

Giới phân tích tại Bloomberg và các tổ chức tài chính nhận định có ba nguyên nhân chính khiến nhập khẩu quặng sắt duy trì đà tăng trưởng:

Hoạt động bổ sung tồn kho: Tồn trữ quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đang ở mức gần kỷ lục với khoảng 160 triệu tấn. Các doanh nghiệp đang có xu hướng tích lũy để phòng ngừa rủi ro đứt gãy nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá cả ổn định: Hợp đồng quặng sắt trên Sàn Singapore (SGX) dao động ổn định quanh ngưỡng 105 USD/tấn trong suốt 10 tháng qua, tạo tâm lý thuận lợi cho các giao dịch nhập khẩu dài hạn.

Sự suy yếu của quặng nội địa: Sản lượng quặng sắt nội địa Trung Quốc giảm 1% trong 4 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, chất lượng quặng trong nước ngày càng thấp với hàm lượng sắt chỉ đạt 20-30%, so với mức 60-65% của quặng nhập khẩu. Điều này khiến chi phí tuyển quặng và tiêu hao năng lượng tăng mạnh, buộc các nhà máy phải ưu tiên nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Nhìn chung, việc gia tăng nhập khẩu quặng sắt trong bối cảnh sản lượng thép giảm cho thấy ngành thép Trung Quốc đang chuyển dịch sang sử dụng nguyên liệu chất lượng cao từ nước ngoài để tối ưu hóa chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn.