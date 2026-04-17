Sản lượng thép Trung Quốc tháng 3/2026 giảm 6,3% xuống mức thấp nhất trong 6 năm Ngành thép Trung Quốc đối mặt với áp lực lớn khi sản lượng tháng 3/2026 chỉ đạt 87,04 triệu tấn trong bối cảnh biên lợi nhuận thu hẹp và xuất khẩu suy yếu do xung đột địa chính trị.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về sản lượng trong tháng 3/2026. Cụ thể, sản lượng thép thô đạt 87,04 triệu tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức sản lượng thấp nhất của tháng 3 kể từ năm 2020.

Chỉ số sản xuất Tháng 3/2026 Tháng 3/2025 Thay đổi (%) Tổng sản lượng (triệu tấn) 87,04 92,89 -6,3% Sản lượng trung bình (triệu tấn/ngày) 2,81 2,99 -6,0% Sản lượng quý I (triệu tấn) 247,55 259,49 -4,6%

Biên lợi nhuận thu hẹp do chi phí đầu vào tăng cao

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do biên lợi nhuận của ngành thép bị thắt chặt đáng kể. Trong tháng 3/2026, giá quặng sắt đã tăng 8,7%, trong khi giá thép cây — vật liệu chủ lực trong xây dựng — chỉ tăng nhẹ 2,3%. Sự chênh lệch này khiến chi phí sản xuất tăng nhanh hơn giá bán ra.

Dữ liệu từ Mysteel cho thấy chỉ khoảng 41% doanh nghiệp thép tại Trung Quốc hoạt động có lãi trong tháng 3/2026, giảm mạnh so với mức 53% của cùng kỳ năm trước. Áp lực chi phí càng trở nên trầm trọng hơn khi giá nhiên liệu leo thang do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz làm tăng chi phí vận tải toàn cầu.

Tác động từ thị trường bất động sản và xuất khẩu

Ông Xin Ge, Phó Giám đốc tại công ty tư vấn Lange Steel, nhận định rằng tồn kho cao và giá thép phục hồi chậm đã khiến nhiều nhà sản xuất không còn mặn mà với việc tăng sản lượng. Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc khi giá nhà mới tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 3/2026.

Trên thị trường quốc tế, xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 3/2026 cũng giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị làm giảm nhu cầu tại khu vực Trung Đông, các quy định mới về cấp phép xuất khẩu của Chính phủ Trung Quốc nhằm ứng phó với xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu cũng gây tác động trực tiếp đến sản lượng.

Nhìn lại giai đoạn quý I/2026, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 247,55 triệu tấn, giảm 4,6% so với quý I/2025. Hiệp hội Thép Thế giới hiện đã hạ dự báo nhu cầu thép toàn cầu trong năm 2026, phản ánh sự thận trọng trước những biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô tại các thị trường trọng điểm.