Sản lượng thịt bò EU dự báo giảm còn 6,35 triệu tấn vào năm 2026, nhập khẩu đạt kỷ lục Theo báo cáo từ USDA, Liên minh châu Âu (EU) đối mặt với tình trạng sụt giảm sản lượng thịt bò trong năm 2026, buộc khối này phải tăng cường nhập khẩu lên mức kỷ lục 465.000 tấn.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo thị trường thịt bò tại Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2026 sẽ tiếp tục xu hướng thắt chặt nguồn cung nội địa. Trong khi sản lượng sản xuất được dự đoán sụt giảm, khối lượng nhập khẩu dự kiến sẽ chạm những cột mốc kỷ lục mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản lượng sản xuất và quy mô giết mổ sụt giảm

Tình trạng sụt giảm tổng đàn bò, sản lượng bê và quy mô giết mổ được dự báo sẽ tiếp diễn xuyên suốt năm 2026, mặc dù tốc độ giảm có dấu hiệu chậm lại so với giai đoạn trước. Cụ thể, số lượng bò giết mổ dự kiến giảm xuống còn 21,35 triệu con vào năm 2026. Điều này kéo theo sản lượng thịt bò toàn khối giảm xuống mức 6,35 triệu tấn, so với con số 6,41 triệu tấn của năm 2025.

Nhập khẩu từ khu vực Mercosur tăng trưởng mạnh

Để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung nội tại, EU đang đẩy mạnh nhập khẩu thịt bò từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là khối Mercosur (Thị trường chung Nam Mỹ). Trong năm 2025, lượng nhập khẩu đã tăng 17% so với năm 2024, đạt 460.000 tấn. Các chuyên gia dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên mức 465.000 tấn trong năm 2026.

Đáng chú ý, cơ cấu mặt hàng nhập khẩu có sự phân hóa rõ rệt:

Thịt bò đông lạnh giá thấp: Dự kiến tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 37,5% so với năm 2025.

Thịt bò tươi cắt miếng giá cao: Dự báo tăng trưởng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng so sánh các chỉ số thị trường thịt bò EU

Dưới đây là tổng hợp các chỉ tiêu chính của thị trường thịt bò EU dựa trên dữ liệu dự báo của USDA:

Chỉ số Đơn vị Năm 2025 (Ước tính) Năm 2026 (Dự báo) Sản lượng sản xuất Triệu tấn 6,41 6,35 Số lượng giết mổ Triệu con - 21,35 Tổng lượng nhập khẩu Tấn 460.000 465.000 Tổng mức tiêu thụ Triệu tấn 6,275 6,24

Bên cạnh biến động về cung - cầu, mức tiêu thụ thịt bò tại thị trường châu Âu cũng được dự đoán sẽ giảm nhẹ. Cụ thể, nhu cầu tiêu dùng dự kiến đạt 6,24 triệu tấn vào năm 2026, giảm từ mức 6,275 triệu tấn của năm 2025. Sự sụt giảm này phản ánh những thay đổi trong thói quen tiêu dùng và áp lực từ các nguồn đạm thay thế khác tại khu vực này.