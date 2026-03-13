Sản lượng thịt lợn Trung Quốc đạt 59 triệu tấn, giá bán bình quân giảm 15% Trong năm 2025, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng 4,1% nhờ cải tiến công nghệ, khiến giá lợn hơi giảm mạnh 15% và kéo theo sự sụt giảm 8% trong kim ngạch nhập khẩu.

Năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đáng kể của ngành chăn nuôi Trung Quốc khi sản lượng thịt lợn đạt 59 triệu tấn, tăng 4,1% so với năm 2024. Theo dữ liệu từ AHDB, số lượng lợn giết mổ trên toàn quốc tăng 2,4%, đạt 720 triệu con. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi những tiến bộ trong năng suất nhờ ứng dụng công nghệ, thắt chặt an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Áp lực nguồn cung đẩy giá lợn giảm mạnh

Dù sản lượng tăng cao, thị trường thịt lợn Trung Quốc lại đối mặt với tình trạng giá sụt giảm do nguồn cung dồi dào vượt quá nhu cầu tiêu dùng nội địa. Giá lợn bình quân trong năm 2025 giảm 15% so với năm trước, duy trì ở mức 14,49 nhân dân tệ/kg. Tính đến tuần kết thúc ngày 9/2/2026, giá bán buôn toàn quốc chỉ còn 18,34 nhân dân tệ/kg, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 20,2 nhân dân tệ/kg của năm 2025.

Để ổn định thị trường, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai chương trình mua dự trữ thịt lợn từ tháng 8/2025 và đặt mục tiêu giảm sản lượng trong năm tới. Dự kiến, đàn lợn nái sẽ giảm xuống còn 39 triệu con vào năm 2026, so với mức 40,3 triệu con vào tháng 9/2025. Các chuyên gia dự báo sản lượng sẽ bắt đầu xu hướng giảm trong nửa cuối năm 2026 khi trọng lượng giết mổ trung bình được điều chỉnh giảm.

Cơ cấu nhập khẩu biến động do thuế chống bán phá giá

Sản lượng nội địa dồi dào đã khiến tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2025 giảm 8%, xuống còn 1 triệu tấn. Mặc dù EU27 vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 52% thị phần nội tạng lợn, nhưng vị thế của các đối thủ đang có sự thay đổi rõ rệt do tác động từ các chính sách thương mại.

Quốc gia/Khu vực Thị phần nhập khẩu thịt lợn Ghi chú EU27 Dẫn đầu thị trường Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị thế lớn nhất Mỹ 22% (nội tạng) Thị phần giảm 5% do tranh chấp thuế quan Vương quốc Anh 7% Tăng 1% nhờ tận dụng thuế chống bán phá giá của EU Đan Mạch 11% Tăng 1% so với năm 2024

Đáng chú ý, Vương quốc Anh đã tận dụng tốt cơ hội khi Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm từ EU. Lượng thịt lợn xuất khẩu từ Anh sang Trung Quốc tăng trưởng liên tục, đưa thị phần nhập khẩu thịt của nước này lên mức 7%. Trong khi đó, thị phần của Mỹ bị thu hẹp đáng kể do ảnh hưởng từ cuộc chiến thuế quan giữa hai nước.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng yếu cũng là nguyên nhân khiến giá thịt lợn không thể phục hồi. Người tiêu dùng Trung Quốc đang có xu hướng chuyển dịch sang các nguồn protein thay thế như gia cầm và hải sản nhờ giá thành thấp hơn và được đánh giá là giàu dinh dưỡng hơn. Doanh số bán hàng tại cả phân khúc dịch vụ ăn uống và bán lẻ đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu.