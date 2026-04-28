Sản lượng thủy sản Quý I/2026 đạt 2,18 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu tăng 13,3% Tổng sản lượng thủy sản Quý I/2026 tăng 3,2% với trụ cột là nuôi trồng công nghệ cao. Kim ngạch xuất khẩu phục hồi tích cực đạt 2,6 tỷ USD tại các thị trường trọng điểm.

Tổng sản lượng thủy sản Quý I/2026 của Việt Nam ước đạt 2.184,0 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả từ sự phân hóa rõ rệt giữa đà tăng trưởng ổn định của lĩnh vực nuôi trồng và những khó khăn tồn đọng trong hoạt động khai thác biển.

sản xuất thủy sản Quý I/2026

Nuôi trồng bứt phá nhờ công nghệ cao

Lĩnh vực nuôi trồng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành thủy sản. Trong Quý I/2026, sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.296,8 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 3, sản lượng đạt 495,4 nghìn tấn, tăng 6,1%.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi điều kiện thời tiết thuận lợi, môi trường ổn định và việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Việc chủ động con giống và chuyển dịch cơ cấu sang các loại thủy sản có giá trị kinh tế như tôm, cá tra đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thống kê chi tiết các mặt hàng chủ lực:

Mặt hàng Sản lượng (nghìn tấn) Tăng trưởng (%) Cá tra 450,4 +5,9% Tôm thẻ chân trắng 128,9 +8,5% Tôm sú 52,9 +4,8%

Mặc dù đạt kết quả khả quan, người nuôi vẫn đối mặt với áp lực lớn từ chi phí thức ăn, con giống và vật tư đầu vào duy trì ở mức cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Khai thác biển gặp khó do chi phí nhiên liệu

Ngược lại với nuôi trồng, hoạt động khai thác thủy sản trong tháng 3/2026 ghi nhận mức giảm 2,7%, ước đạt 285,3 nghìn tấn. Tính chung cả quý, sản lượng khai thác đạt 887,2 nghìn tấn, chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do giá dầu trong nước duy trì ở mức cao dưới tác động của biến động năng lượng toàn cầu. Chi phí nhiên liệu tăng mạnh khiến hiệu quả đánh bắt giảm, nhiều tàu cá phải hoạt động cầm chừng hoặc giảm số chuyến ra khơi. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm cũng ảnh hưởng đến sản lượng khai thác.

Xuất khẩu phục hồi tại các thị trường trọng điểm

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Quý I/2026 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 1,8%, đạt 0,75 tỷ USD. Cán cân thương mại ngành thủy sản tiếp tục duy trì thặng dư nhờ sự phục hồi nhu cầu từ Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, đà phục hồi được đánh giá là chưa bền vững. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia như Ấn Độ, Ecuador và Indonesia cùng chi phí logistics ở mức cao đang là những áp lực lớn đối với năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.