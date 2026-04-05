Sản lượng vải thiều năm 2026 giảm mạnh 50%, giá bán lẻ chạm mốc 210.000 đồng mỗi kg Thời tiết bất lợi khiến sản lượng vải thiều tại các vùng trọng điểm sụt giảm nghiêm trọng, đẩy giá thu mua tại vườn và giá bán lẻ trên thị trường lên mức cao kỷ lục.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sản lượng vải thiều năm 2026 sụt giảm mạnh do thời tiết bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân hóa mầm hoa và đậu quả. Tổng diện tích vải thiều cả nước hiện có khoảng 55.000 ha, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Bắc.

Sản lượng tại các vùng trồng trọng điểm sụt giảm

Tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ), vùng trồng vải lớn nhất cả nước với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng khoảng 95.000 tấn trong năm nay. Con số này chỉ tương đương 59,5% kế hoạch đề ra và thấp hơn nhiều so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), với diện tích 9.345 ha, sản lượng ước tính đạt 55.000 tấn, cũng ghi nhận mức giảm so với năm ngoái.

Các địa phương khác như Tỉnh Hưng Yên và Tỉnh Đăk Lăk có diện tích lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha. Đáng chú ý, sản lượng vải sớm toàn quốc năm nay chỉ đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35 - 50% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chuyên môn lưu ý sản lượng thực tế có thể thay đổi khi bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ.

Giá vải thiều lập đỉnh do nguồn cung khan hiếm

Do nguồn cung thắt chặt, giá vải thiều đầu vụ đã tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 - 95.000 đồng mỗi kg. Trên thị trường bán lẻ, vải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 - 180.000 đồng mỗi kg. Những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không có thể đạt mức 195.000 - 210.000 đồng mỗi kg.

Khu vực Diện tích (ha) Sản lượng ước tính (tấn) Tỉnh Bắc Ninh 29.800 95.000 Hải Phòng 9.345 55.000 Tỉnh Đăk Lăk 2.000 - Tỉnh Hưng Yên 1.860 -

Nguyên nhân từ biến động thời tiết và chu kỳ cây trồng

Theo phân tích của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân chính đến từ diễn biến thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mùa đông không lạnh sâu, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, kết hợp với mưa phùn và sương mù kéo dài đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa. Tình trạng "hoa xen lộc" xuất hiện phổ biến, làm giảm đáng kể tỷ lệ đậu quả.

Bên cạnh đó, sau một năm bội thu (2025), cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên. Chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao cũng khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp. Không chỉ tại Việt Nam, các vùng trồng lớn tại Trung Quốc như Quảng Đông và Hải Nam cũng ghi nhận tình trạng ra hoa kém do mùa đông ấm, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao.