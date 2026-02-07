Sân vận động 60.000 chỗ chuẩn World Cup tại Hưng Yên dự kiến hoàn thành năm 2027 Với quy mô gấp rưỡi sân Mỹ Đình và trang bị hệ thống mái che tự động, siêu dự án SVĐ PVF đang được thi công thần tốc để trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Việt Nam đang tiến gần đến việc sở hữu hạ tầng bóng đá đẳng cấp quốc tế với dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên. Với sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi, công trình này không chỉ vượt quy mô sân Mỹ Đình hiện tại mà còn được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA dành cho một kỳ World Cup.

SVĐ PVF hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam.

Tiến độ thi công thần tốc của siêu dự án 60.000 chỗ

Được khởi công từ tháng 10/2025, dự án trọng điểm này do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes (Vingroup) giữ vai trò tổng thầu. Hiện tại, công trình đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp tiến độ hoàn thành vào tháng 3/2027. Theo ghi nhận thực tế vào đầu tháng 2/2026, các hạng mục móng và trụ bê tông cốt thép đang được triển khai với cường độ cao.

Khi hoàn thiện, SVĐ PVF-CAND sẽ soán ngôi để trở thành sân vận động lớn và hiện đại nhất cả nước. Quy mô 60.000 chỗ ngồi cho phép địa điểm này sẵn sàng tổ chức những trận đấu đỉnh cao ở cấp độ thế giới, tạo tiền đề để Việt Nam có thể đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong tương lai.

Công nghệ mái vòm đóng mở tự động và mặt cỏ Hybrid

Điểm nhấn về mặt kỹ thuật khiến công trình này trở nên khác biệt so với các sân vận động hiện hữu tại Việt Nam chính là hệ thống công nghệ tối tân. Đáng chú ý nhất là thiết kế mái vòm đóng mở tự động, có khả năng vận hành linh hoạt chỉ trong khoảng từ 12 đến 20 phút. Tính năng này giúp các trận đấu diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn bởi các yếu tố thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn của trận đấu sẽ được đảm bảo bởi mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun. Đây là loại mặt cỏ đang được áp dụng tại các thánh đường bóng đá lớn như sân Wembley (Anh), mang lại độ bền cao và khả năng thoát nước tối ưu ngay cả khi thi đấu với cường độ dày đặc.

Hạ tầng tiện ích đẳng cấp trong quần thể 92ha

Sân vận động là hạt nhân trong quần thể thể thao và dịch vụ rộng 92ha tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên). Đi kèm với khu vực thi đấu chính là hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ, bao gồm quảng trường và bãi đỗ xe rộng tới 18ha, đảm bảo khả năng tiếp cận và lưu thông cho hàng chục nghìn khán giả.

Sự xuất hiện của một hạ tầng thi đấu tiệm cận đẳng cấp FIFA không chỉ nâng tầm hình ảnh bóng đá Việt Nam mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho các mục tiêu xa hơn trên bản đồ bóng đá quốc tế. Nếu giữ vững nhịp độ thi công hiện tại, ngày 30/3/2027 sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam chính thức sở hữu một "siêu sân vận động" đúng nghĩa.