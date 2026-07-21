SanDisk ra mắt USB-C CZB Series: Siêu nhỏ gọn, tốc độ 250MB/s cho thiết bị hiện đại Dòng USB-C CZB Series mới của SanDisk sở hữu kích thước chưa đầy 2 inch, tốc độ đọc 250MB/s và dung lượng lên đến 256GB, đáp ứng nhu cầu sao lưu dữ liệu linh hoạt.

SanDisk vừa âm thầm giới thiệu CZB Series, dòng ổ cứng flash USB-C mới hướng đến người dùng cần giải pháp truyền tải dữ liệu đơn giản giữa các thiết bị hiện đại đã loại bỏ cổng USB-A truyền thống. Sản phẩm hiện đã có mặt tại thị trường Mỹ và Trung Quốc với thiết kế tối giản, đề cao tính di động.

Dòng SanDisk CZB có kích thước dưới 2 inch và trọng lượng chỉ 6 gram.

Thiết kế tối giản và tính di động vượt trội

Điểm nhấn lớn nhất của SanDisk CZB Series nằm ở kích thước siêu nhỏ gọn. Với chiều dài chưa đầy 2 inch (khoảng 5 cm) và trọng lượng chỉ 6 gram, thiết bị này gần như không chiếm diện tích trong túi xách hay bóp ví. Lớp vỏ nhựa màu đen nhám được tích hợp sẵn một lỗ xỏ dây, cho phép người dùng dễ dàng gắn vào móc khóa hoặc dây đeo để tránh thất lạc.

Việc sử dụng chuẩn kết nối USB-C giúp CZB Series tương thích trực tiếp với đa số các dòng laptop, máy tính bảng và điện thoại thông minh hiện nay mà không cần thông qua bộ chuyển đổi (adapter) rườm rà.

Hiệu suất thực tế và thông số kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, dòng CZB hoạt động trên chuẩn USB 3.2 Gen 1, cung cấp băng thông lý thuyết lên đến 5Gbps. Theo công bố từ SanDisk, tốc độ đọc tuần tự của ổ đĩa có thể đạt mức 250MB/s.

Mức hiệu suất này được đánh giá là ổn định và phù hợp cho các tác vụ văn phòng hàng ngày như sao lưu tài liệu, chuyển ảnh hoặc lưu trữ video cá nhân. Tuy nhiên, đối với các công việc đòi hỏi khắt khe hơn như chỉnh sửa video 4K trực tiếp trên ổ đĩa, tốc độ này có thể chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng chuyên nghiệp.

Giá bán và khả năng tương thích

SanDisk CZB Series cung cấp ba tùy chọn dung lượng với mức giá cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Tất cả các phiên bản đều đi kèm chế độ bảo hành 3 năm từ nhà sản xuất.

Dung lượng Giá bán lẻ đề xuất (USD) 64GB 20 USD 128GB 25 USD 256GB 43 USD

Thiết bị tương thích hoàn toàn với Windows 10, Windows 11 và macOS Monterey trở lên. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng ứng dụng SanDisk đi kèm để quản lý tệp tin và thiết lập các tính năng sao lưu tự động trên những thiết bị được hỗ trợ. Sau đợt mở bán đầu tiên, SanDisk dự kiến sẽ sớm đưa CZB Series đến các thị trường khác tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.