Sandro Tonali gây thất vọng trước Barcelona: Dấu hỏi cho mức giá 100 triệu bảng của MU Sau màn trình diễn đỉnh cao trước MU, Sandro Tonali lại gây thất vọng khi hoàn toàn lép vế trước Pedri của Barcelona, khiến thương vụ 100 triệu bảng của Quỷ đỏ trở nên khó lường.

Sandro Tonali đang trải qua những thái cực cảm xúc trái ngược chỉ trong vòng một tuần. Từ người hùng nhấn chìm Manchester United, tiền vệ người Ý vừa có màn trình diễn mờ nhạt trong trận hòa 1-1 giữa Newcastle United và Barcelona tại lượt đi vòng 16 đội Champions League. Sự trồi sụt này đang đặt ra bài toán hóc búa cho tập đoàn INEOS trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Tonali chơi không quá ấn tượng trước Barca.

Sự mất hút tại St James' Park

Chỉ một tuần trước, Tonali còn là nỗi khiếp sợ của Manchester United khi giúp Newcastle cắt đứt mạch bất bại của Quỷ đỏ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường danh giá nhất châu Âu, cựu sao AC Milan đã không còn giữ được sự uy phong vốn có. Đối diện với hệ thống kiểm soát bóng chặt chẽ của Barcelona, Tonali tỏ ra lạc nhịp và liên tục thất thế trong các pha tranh chấp.

Số liệu từ SofaScore cho thấy đây là một trong những trận đấu tệ nhất của tiền vệ 25 tuổi kể từ đầu mùa. Với điểm số 6.3, anh nằm trong nhóm cầu thủ có màn trình diễn thấp nhất đội hình Newcastle. Việc để mất quyền kiểm soát bóng tới 16 lần trong 90 phút là con số báo động đối với một cầu thủ chơi ở vị trí mỏ neo, nơi đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối.

Thống kê chi tiết của Sandro Tonali trước Barcelona

Chỉ số Giá trị Số lần chạm bóng 49 Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 71% (24/34) Đường chuyền quyết định (Key pass) 1 Số lần mất bóng 16 Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi 33% (1/3)

Bài học từ đẳng cấp của Pedri

Sự tương phản lớn nhất trong trận đấu chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tonali và Pedri. Trong khi tiền vệ người Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá thanh thoát với 6 lần thắng tranh chấp và 16 tình huống kéo bóng thành công, Tonali lại chật vật trong việc tìm kiếm sợi dây liên lạc với các đồng đội. Sự vượt trội của Pedri đã làm lộ rõ những hạn chế của Tonali khi phải đối đầu với những bậc thầy kiểm soát không gian.

Tonali đang được MU theo sát.

Điều này chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo Man Utd phải cân nhắc kỹ lưỡng. Manchester United xem Tonali là phương án lý tưởng để thay thế Casemiro vào mùa hè 2026. Tuy nhiên, với mức giá dự kiến lên tới 100 triệu bảng, Quỷ đỏ kỳ vọng vào một ngôi sao có thể tỏa sáng rực rỡ ở những trận cầu lớn nhất, thay vì một cầu thủ dễ dàng bị khuất phục bởi những áp lực từ các đối thủ hàng đầu châu lục.

Mặc dù vậy, một trận đấu dưới sức không thể xóa sạch những đóng góp quan trọng của Tonali cho Newcastle suốt mùa giải này. Với tiềm năng và độ tuổi 25, anh vẫn là mục tiêu đầy sức hút. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford chắc chắn sẽ cần theo dõi sát sao hơn bản lĩnh của tiền vệ này trong những trận cầu đinh sắp tới trước khi quyết định kích hoạt thương vụ bom tấn.