Sao Mai 2026 chính thức khởi động vòng sơ loại khu vực miền Nam tại TP Hồ Chí Minh Vòng sơ loại Giải Sao Mai 2026 khu vực miền Nam thu hút khoảng 250 thí sinh tham gia tranh tài trong ngày đầu tiên, mở màn cho chuỗi tuyển chọn toàn quốc.

Ngày 31/7, vòng sơ tuyển khu vực phía Nam Giải Sao Mai 2026 chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ghi nhận khoảng 250 thí sinh tham gia tranh tài trong ngày làm việc đầu tiên. Đây là bước mở màn cho hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ trên quy mô toàn quốc.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thí sinh đã có mặt tại điểm thi để hoàn tất thủ tục với tinh thần tự tin. Không khí sơ tuyển diễn ra sôi nổi với các phần thể hiện phong phú thuộc ba dòng nhạc chính: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ.

Trong ngày đầu tiên của Vòng sơ loại, có khoảng gần 300 thí sinh đăng kí tham gia tranh tài.

Lịch trình tuyển chọn tại hai miền Nam và Bắc

Vòng sơ loại khu vực miền Nam tiếp tục diễn ra đến hết ngày 1/8 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh). Những gương mặt xuất sắc sẽ giành quyền vào vòng tuyển chọn miền Nam, tổ chức ngày 2/8 tại Vienna House by Wyndham Charm Long Hải, TP Hồ Chí Minh.

Tại khu vực phía Bắc, Vòng sơ loại sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/8 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó, Vòng tuyển chọn miền Bắc được tổ chức vào ngày 9/8 tại Quảng Ninh.

Ban giám khảo Vòng sơ loại tại miền Nam: Đạo diễn Việt Hùng, nhà báo Diễm Quỳnh, BTV Minh Huệ

Đổi mới trong thể lệ và quy trình tổ chức

Giải Sao Mai 2026 mở rộng phạm vi tuyển chọn cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 18 đến 30 tuổi. Cuộc thi đề cao tính đa năng của thí sinh thông qua sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, tư duy âm nhạc và khả năng làm chủ sân khấu.

Hình thức tuyển chọn kết hợp giữa đăng ký trực tuyến và thử giọng trực tiếp tại Hà Nội cùng TP Hồ Chí Minh. Ban giám khảo sẽ lựa chọn những thí sinh nổi bật nhất bước vào Vòng Chung kết toàn quốc.

Vòng Chung kết Sao Mai 2026 gồm hai giai đoạn: bốn chương trình ghi hình phát sóng tập trung khai thác phong cách cá nhân của thí sinh, cùng năm đêm thi và một đêm Gala truyền hình trực tiếp để tìm ra những giọng ca chiến thắng.