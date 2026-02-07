Sao tennis gốc Việt Learner Tien: Sở hữu 92 tỷ đồng ở tuổi 20 vẫn chọn sống cùng bố mẹ Vươn lên hạng 24 ATP và lọt vào tứ kết Australian Open, Learner Tien gây ấn tượng mạnh bởi tài năng cùng lối sống gắn kết gia đình hiếm thấy ở tuổi 20.

Ở tuổi 20, Learner Tien đang sở hữu những cột mốc mà nhiều tay vợt chuyên nghiệp phải mất cả sự nghiệp mới chạm tới: vị trí trong Top 25 ATP, tứ kết Grand Slam và khối tài sản gần 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng sự hào nhoáng của một ngôi sao toàn cầu, tay vợt gốc Việt vẫn chọn sống cùng bố mẹ tại California, duy trì lối sống kỷ luật và khiêm nhường.

Learner Tien, 20 tuổi đã là triệu phú đô la

Sự thăng tiến ngoạn mục của tài năng trẻ gốc Việt

Sinh ngày 2/12/2005 tại Irvine (California), Learner Tien hiện đứng hạng 24 thế giới, trở thành tay vợt người Mỹ gốc Việt có thứ hạng cao nhất lịch sử từ trước đến nay. Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Michael Chang, Tien đã tạo nên cú sốc lớn tại Australian Open 2026 khi tiến thẳng vào tứ kết, đánh bại đối thủ sừng sỏ Daniil Medvedev trên hành trình gây tiếng vang toàn cầu.

Hành trình của Tien không chỉ dừng lại ở một giải đấu lớn. Trong vòng hơn một năm qua, anh liên tục tạo ra những bước nhảy vọt về chuyên môn: lọt vào tứ kết Masters 1000 Toronto, chung kết ATP 500 Bắc Kinh, vô địch ATP 250 Metz và đăng quang tại Next Gen Finals. Những thông số này khẳng định vị thế của Tien như một trong những gương mặt triển vọng nhất đang định hình tương lai quần vợt Mỹ.

Khối tài sản 92 tỷ đồng và triết lý sống gắn kết gia đình

Thành công rực rỡ trên sân đấu đi kèm với những khoản thu nhập khổng lồ. Chỉ riêng kỳ tích lọt vào tứ kết Australian Open 2026 đã mang về cho anh 750.000 AUD (khoảng 14 tỷ đồng). Theo thống kê từ ATP, tổng tiền thưởng sự nghiệp của Learner Tien hiện đã vượt mốc 3,5 triệu USD, tương đương hơn 92 tỷ đồng.

Tien vẫn muốn sống cùng gia đình

Dù đã là một triệu phú đô la, Tien vẫn lựa chọn sống cùng bố mẹ tại Irvine thay vì mua những căn hộ xa hoa hay tham gia vào những bữa tiệc của giới thượng lưu. "Gia đình luôn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có bố mẹ bên cạnh", tay vợt gốc Việt chia sẻ. Lối sống này phản ánh rõ nét giá trị văn hóa Á Đông, nơi sự gắn kết, kỷ luật và lòng biết ơn được đặt lên hàng đầu.

Ngay cả cái tên "Learner" (Người học hỏi) do mẹ anh – một giáo viên toán – đặt cũng phần nào định hình nên con đường mà anh theo đuổi: không ngừng học hỏi và giữ đôi chân trên mặt đất. Ngoài thời gian thi đấu căng thẳng, Tien thích những hoạt động đời thường như đi câu cá, tìm kiếm quán ăn qua TikTok và tránh xa sự hào nhoáng. Với anh, điểm tựa lớn nhất trên hành trình chinh phục đỉnh cao không phải là tiền bạc, mà chính là mái ấm gia đình.