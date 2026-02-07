Sao trẻ Jacob Devaney tỏa sáng rực rỡ với siêu phẩm đầu tiên trong màu áo St Mirren Tài năng trẻ Jacob Devaney của Manchester United đang gây sốt tại giải VĐQG Scotland khi ghi bàn thắng đầu tiên đầy ấn tượng trong màu áo St Mirren, khẳng định tham vọng sớm trở lại đội một Quỷ Đỏ.

Jacob Devaney đang chứng minh quyết định chuyển đến St Mirren dưới dạng cho mượn là một bước đi hoàn toàn đúng đắn. Sau khi thống trị ở cấp độ trẻ tại Carrington, tiền vệ 18 tuổi này đã nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt tại Scotland, tạo ra những tác động tức thì ngay từ những ngày đầu gia nhập.

Jacob Devaney là cái tên đáng mong đợi của MU.

Siêu phẩm mở tài khoản tại Cúp FA Scotland

Trong chiến thắng 2-1 trước Airdrieonians mới đây, Jacob Devaney đã ghi dấu ấn đậm nét bằng một bàn thắng đẳng cấp. Phút thứ 19, nhận bóng ở rìa vòng cấm địa, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United thực hiện cú đặt lòng kỹ thuật, đưa bóng cuộn vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Bình luận viên Liam McLeod đã không tiếc lời ca ngợi đây là một "bàn thắng tuyệt vời", trong khi chuyên gia Callum Davidson của BBC Sport Scotland nhận định đây là khoảnh khắc xuất thần mà hiếm cầu thủ trẻ nào có thể thực hiện được ngay trong những trận đầu đá chuyên nghiệp. Devaney thi đấu 63 phút trước khi rời sân, để lại những thống kê ấn tượng về khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Jacob đã ghi bàn cho St Mirren.

Sự trưởng thành vượt bậc từ lò đào tạo Carrington

Bên cạnh kỹ năng dứt điểm, Devaney còn cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt thể chất. So với môi trường U21 Manchester United, tiền vệ này trông nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn hẳn khi đối đầu trực tiếp với các đàn anh tại Scottish Premiership. Khả năng tranh chấp và nhãn quan chiến thuật của anh đã giúp St Mirren có được sự cân bằng cần thiết ở tuyến giữa.

Đáng chú ý, Devaney đã làm chủ cuộc chơi ngay trong trận ra mắt gặp Hearts - đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Điều này chứng minh rằng môi trường bóng đá học viện đã bắt đầu trở nên "quá chật chội" đối với tài năng của anh. Việc thi đấu dưới dạng cho mượn được xem là bài kiểm tra quyết định để anh tiến gần hơn tới đội một Quỷ Đỏ.

Tham vọng trở lại Manchester United

Trong những chia sẻ gần đây, Devaney không giấu giếm khao khát được cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Cách tốt nhất để hiện thực hóa giấc mơ đó là tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao tại Scotland. Những bài kiểm tra thực sự vẫn còn ở phía trước khi St Mirren chuẩn bị đối đầu với hai gã khổng lồ Celtic và Rangers.

Nhìn chung, với đà thăng tiến hiện tại, Jacob Devaney đang nắm giữ cơ hội lớn để góp mặt trong tour du đấu tiền mùa giải của Manchester United. Sự tự tin và khả năng tỏa sáng trong những khoảnh khắc quyết định chính là chìa khóa giúp anh ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội bóng chủ quản.