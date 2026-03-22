Sao trẻ Việt kiều Antonio Moric ghi 5 bàn trong 50 phút: Ưu tiên bám trụ châu Âu Tài năng trẻ Antonio Moric gây ấn tượng tại U23 Việt Nam sau khi ghi 5 bàn trong 50 phút, nhưng khẳng định ưu tiên bám trụ bóng đá đỉnh cao châu Âu thay vì về V-League.

Antonio Moric, tài năng trẻ sinh năm 2008 đến từ Hà Nội, đang nổi lên như một trong những gương mặt Việt kiều đáng chú ý nhất trong đợt tập trung của các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Croatia, tiền vệ thuộc biên chế CLB NK Trnje (giải hạng Nhì Croatia) đang cho thấy những tố chất đặc biệt của một cầu thủ được đào tạo tại môi trường bóng đá châu Âu.

Sau thời gian rèn luyện cùng đội tuyển U19, Moric đã nhanh chóng được Ban huấn luyện đôn lên đội U23 Việt Nam. Quyết định này nhằm kiểm chứng sâu hơn về trình độ chuyên môn, tư duy chiến thuật cũng như khả năng thích nghi của cầu thủ 16 tuổi trong một môi trường đòi hỏi cường độ cao hơn.

Antonio Modric là cầu thủ gốc Việt đầy tiềm năng. Ảnh: Minh Dân

Tham vọng bám trụ đỉnh cao châu Âu

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ về việc sớm trở lại thi đấu tại quê nhà, Antonio Moric đã đưa ra quan điểm rất thẳng thắn về lộ trình phát triển sự nghiệp. Đối với anh, V-League hiện tại chưa phải là bến đỗ trong kế hoạch ngắn hạn và trung hạn.

"Có thể là rất lâu, có thể gần tới khi giải nghệ thì tôi mới đến V-League. Nhưng hiện tại thì không," Moric chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng việc được hội quân cùng đội tuyển Việt Nam là một trải nghiệm quý giá, nhưng để phát triển tối đa tiềm năng, anh cần phải ở lại châu Âu lâu nhất có thể. Đây là tư duy chuyên nghiệp thường thấy ở các cầu thủ trẻ được đào tạo tại những nền bóng đá phát triển, nơi tính cạnh tranh và chất lượng huấn luyện luôn ở mức cao nhất.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng và tư duy chiến thuật

Điểm nhấn lớn nhất giúp Moric gây sốt trong giới chuyên môn chính là hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Ngay sau khi trở lại từ chấn thương, tiền vệ này đã lập kỳ tích khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ trong vòng 50 phút cho đội U18 NK Trnje tại Croatia. Con số này không chỉ phản ánh kỹ năng dứt điểm sắc bén mà còn cho thấy ý chí vươn lên mạnh mẽ của cầu thủ trẻ.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá cao sự đa năng của Moric. Anh có thể vận hành tốt ở cả vị trí tiền vệ tấn công lẫn tiền đạo cánh, mang lại nhiều phương án chiến thuật cho đội hình. Khả năng chọn vị trí và tận dụng không gian của Moric được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của đội tuyển trong tương lai.

Sự kết nối với bóng đá nội

Dù sinh sống và thi đấu xa xứ, Antonio Moric vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Anh cho biết bản thân cảm thấy bị thuyết phục bởi thành tích giành huy chương Đồng tại giải U23 châu Á 2026 của toàn đội, coi đó là nguồn cảm hứng lớn để nỗ lực cống hiến.

Đáng chú ý, Moric bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong cách thi đấu của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Anh nhận thấy giữa mình và người đàn anh có nhiều điểm tương đồng về lối chơi giàu tốc độ và sự đột biến. Sự giao thoa giữa tư duy bóng đá châu Âu và sự am hiểu về bản sắc bóng đá nội được kỳ vọng sẽ giúp Moric sớm tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của các cấp độ đội tuyển Việt Nam thời gian tới.