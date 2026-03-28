Sao U23 Thái Lan được ví với Gakpo sau chiến thắng kịch tính trước U23 Việt Nam U23 Thái Lan hạ gục U23 Việt Nam với tỷ số 1-0, tâm điểm đổ dồn vào tiền đạo Chawanwit Saelao với màn trình diễn được so sánh với phong cách của Cody Gakpo tại Liverpool.

Trong trận derby khu vực đầy căng thẳng, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Việt Nam nhờ pha lập công duy nhất của Thanakrit Chotmuangpak. Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, tâm điểm của giới chuyên môn không chỉ nằm ở bảng tỷ số mà còn ở màn trình diễn đầy kịch tính của tiền đạo Chawanwit Saelao.

Sự kiên nhẫn kỳ lạ dành cho Chawanwit Saelao

Chawanwit Saelao, cái tên được kỳ vọng lớn trong đội hình "Voi chiến", đã trải qua một trận đấu với những cảm xúc trái chiều. Dù liên tục xuất hiện tại các "điểm nóng" và sở hữu hàng loạt cơ hội dứt điểm thuận lợi, tiền đạo này lại tỏ ra vô duyên kỳ lạ trước khung thành của U23 Việt Nam. Việc anh bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn đã khiến không ít người hâm mộ xứ sở chùa vàng phải tiếc nuối.

Chawanwit đã bỏ lỡ cơ hội trước Việt Nam.

Bất chấp việc thi đấu không hiệu quả trong khâu ghi bàn, Chawanwit vẫn được ban huấn luyện giữ lại trên sân cho đến phút cuối cùng. Điều này đã tạo nên một làn sóng tranh luận về mặt chiến thuật. Trên chương trình trực tiếp của tờ Thairath Sport, chuyên gia bóng đá Aktaporn Chalitaporn đã đưa ra những phân tích sâu sắc về quyết định này của ban huấn luyện U23 Thái Lan.

"Dưới góc độ của một huấn luyện viên, bạn luôn đứng trước hai lựa chọn khó khăn," ông Aktaporn chia sẻ. "Nhiều người sẽ ngay lập tức rút một cầu thủ thi đấu kém hiệu quả ra nghỉ. Tuy nhiên, cách tiếp cận thứ hai là giữ họ lại trọn vẹn 90 phút để trao thêm cơ hội, giúp họ lấy lại sự tự tin sau những pha bỏ lỡ. Có vẻ như ban huấn luyện Thái Lan đã đặt niềm tin tuyệt đối vào phương án thứ hai, nhất là khi Chawanwit đã nổ súng ở trận đấu trước đó."

Mối liên hệ bất ngờ với Arne Slot và Cody Gakpo

Đáng chú ý nhất trong buổi bình luận là nhận định từ bình luận viên Krisana Payung. Ông đã dẫn chiếu một ví dụ từ giải Ngoại hạng Anh để giải thích cho tình huống của Chawanwit. Ông ví von sự kiên nhẫn này giống như cách HLV Arne Slot đang vận hành tại Liverpool.

"Cách làm này gợi nhớ đến hình ảnh Arne Slot dẫn dắt Liverpool. Ông ấy luôn kiên nhẫn trao cơ hội cho Cody Gakpo thi đấu trên sân, ngay cả khi cầu thủ này không trực tiếp ghi bàn, bởi giá trị mà họ mang lại cho lối chơi chung là rất lớn," Krisana Payung nhận định hài hước nhưng đầy chuyên môn. Theo ông, sự hiện diện của Chawanwit trên sân tạo ra áp lực thường trực lên hàng thủ U23 Việt Nam, mở ra không gian cho các vệ tinh khác xung quanh.

Sự tương phản giữa tài năng và hiệu quả

Nhìn lại sự nghiệp của Chawanwit, BLV Krisana Payung đánh giá đây là một tài năng xuất chúng ngay từ khi còn thi đấu cho Prime United ở tuổi 17, 18. Kỹ năng xử lý bóng một kèm một là điểm mạnh nhất của tiền đạo này, giúp anh thăng tiến nhanh chóng qua các cấp độ trẻ để góp mặt trong đội hình U23 hiện tại.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Chawanwit lúc này chính là khả năng ra quyết định cuối cùng. Anh thường xuyên chọn giải pháp phức tạp hoặc thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết trong vùng cấm địa. Điều này hoàn toàn tương phản với Thanakrit Chotmuangpak – người hùng của trận đấu.

Dù có ít đất diễn hơn và không thường xuyên xuất hiện trong các pha bóng kỹ thuật, Thanakrit lại sở hữu bản năng sát thủ đáng nể. Chỉ cần một cơ hội thực sự rõ ràng, anh đã trừng phạt hàng thủ U23 Việt Nam để ấn định chiến thắng 1-0. Đây chính là bài học về sự hiệu quả mà Chawanwit cần phải học hỏi nếu muốn vươn tầm thành ngôi sao thực thụ của bóng đá Thái Lan trong tương lai.

Chiến thắng này không chỉ giúp U23 Thái Lan giành lợi thế về mặt điểm số mà còn mang lại nhiều bài học quý giá về cách sử dụng nhân sự và quản trị tâm lý cầu thủ cho ban huấn luyện trước những giải đấu quan trọng sắp tới.