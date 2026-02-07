Sao U23 Việt Nam Nguyễn Thành Đạt đứt dây chằng, lỡ hẹn phần còn lại của mùa giải Tiền vệ Nguyễn Thành Đạt xác nhận gặp chấn thương ACL nghiêm trọng, buộc phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sự vắng mặt của tài năng Thể Công Viettel để lại lỗ hổng lớn.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục đón nhận tin không vui khi tiền vệ trẻ Nguyễn Thành Đạt, nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam và CLB Thể Công Viettel, xác nhận gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL). Đây là một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, buộc anh phải nghỉ thi đấu ít nhất đến hết mùa giải 2025/26.

Cơn ác mộng ACL và hành trình hồi phục dài hạn

Thông tin về chấn thương của Nguyễn Thành Đạt được chính cầu thủ này chia sẻ thông qua quá trình tập phục hồi tại Trung tâm chấn thương thể thao. Với dòng trạng thái "Acl-er 70+ ngày", có thể xác định tiền vệ sinh năm 2004 đã trải qua ca phẫu thuật từ cuối năm 2025 và đang trong giai đoạn đầu của quá trình vật lý trị liệu.

Theo phác đồ điều trị thông thường cho các ca phẫu thuật dây chằng chéo trước, cầu thủ cần từ 7 đến 9 tháng để có thể quay trở lại sân cỏ. Như vậy, cựu sao trẻ của CLB Bình Phước (nay là TT Đồng Nai) sẽ không thể góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Thể Công Viettel trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

Tổn thất lớn cho mục tiêu của U23 Việt Nam

Sự vắng mặt của Thành Đạt mang đến nỗi tiếc nuối lớn cho hệ thống phòng ngự và tuyến giữa của đội tuyển trẻ. Anh từng là thành viên chủ chốt trong đội hình giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik. Lối chơi thông minh và khả năng điều tiết nhịp độ của tiền vệ này là vũ khí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, CLB Thể Công Viettel cũng mất đi một lựa chọn chất lượng trong kế hoạch xoay tua lực lượng tại V.League. Việc thiếu vắng một tài năng trẻ đang ở độ chín về phong độ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiều sâu đội hình và các phương án chiến thuật của đội bóng quân đội trong giai đoạn nước rút.

Báo động tình trạng chấn thương ở các tài năng trẻ

Đáng chú ý, trường hợp của Nguyễn Thành Đạt không phải là duy nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đối mặt với "cơn bão" chấn thương. Danh sách bệnh binh đang nối dài với những cái tên tiềm năng như Văn Trường (Hà Nội FC), Thái Sơn (Ninh Bình) hay Hiểu Minh (PVF-CAND). Thậm chí, những trụ cột như Bùi Vĩ Hào hay Đình Bắc cũng đang vật lộn để tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau các vấn đề về thể trạng.

Hơn nữa, đồng đội của Thành Đạt là trung vệ Đặng Tuấn Phong cũng lỡ hẹn với vòng loại U23 châu Á do tái phát chấn thương. Thực trạng này đang đặt ra dấu hỏi lớn về mật độ thi đấu, giáo án tập luyện và công tác y tế tại các câu lạc bộ trong việc bảo vệ các tài năng trẻ trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất của sự nghiệp.