Sắp trao lại vương miện Miss World tại Việt Nam, Opal Suchata gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ Đương kim Miss World Opal Suchata nghỉ dưỡng tại Cyprus khi còn 1 tháng kết thúc nhiệm kỳ. Cô cũng vừa nhận danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025.

Đương kim Miss World (Hoa hậu Thế giới) Opal Suchata chỉ còn đúng 1 tháng trước khi chính thức khép lại nhiệm kỳ quốc tế. Đáng chú ý, sự kiện trao lại vương miện cho người kế nhiệm của người đẹp Thái Lan sẽ diễn ra ngay trên sân khấu ở Việt Nam.

Khoảnh khắc thư giãn tại Cyprus trước chặng cuối nhiệm kỳ

Trước khi bước vào chuỗi hoạt động bận rộn cuối nhiệm kỳ, Opal Suchata đã chia sẻ loạt hình ảnh ấn tượng trong chuyến du lịch tại Cyprus. Nàng hậu lựa chọn không gian biển xanh, cát trắng yên bình để nạp lại năng lượng sau thời gian dài tích cực tham gia các dự án cộng đồng.

Opal Suchata trong chuyến du lịch tại Cyprus.

Trong các khoảnh khắc được công bố, đại diện nhan sắc Thái Lan diện trang phục phong cách năng động, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn cùng thần thái tươi tắn. Làn da căng khỏe và nụ cười rạng rỡ của người đẹp nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đông đảo khán giả dành lời khen cho sự thăng hạng nhan sắc của đương kim Hoa hậu Thế giới sau gần một năm giữ trọng trách. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi hành trình giữ vương miện của cô dần đi đến hồi kết, đồng thời kỳ vọng cô tiếp tục duy trì các hoạt động sức ảnh hưởng trong tương lai.

Opal Suchata gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút, khỏe khoắn.

Hành trình bản lĩnh chinh phục vương miện Miss World 2025

Opal Suchata sinh năm 2003, từng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp lớn. Trước khi đến với Miss World 2025, cô giành chiến thắng tại Miss Universe Thailand 2024 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2024, xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 3.

Việc lựa chọn tiếp tục thử sức tại Miss World 2025 từng khiến cô bị tổ chức Miss Universe tước danh hiệu trước đó, tạo ra nhiều luồng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Tuy nhiên, quyết định mang tính bước ngoặt này đã đem lại quả ngọt lớn cho mỹ nhân sinh năm 2003.

Opal Suchata đăng quang Miss World 2025.

Với vẻ đẹp thanh tú, phong thái điềm tĩnh cùng khả năng ứng xử nhạy bén, Opal Suchata đã thuyết phục ban giám khảo để đăng quang Miss World 2025. Trong suốt thời gian tại vị, cô luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, đại diện cho những giá trị nhân văn mà tổ chức hướng tới.

Vinh danh danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025

Bên cạnh chuẩn bị cho đêm chung kết kết thúc nhiệm kỳ, Opal Suchata vừa ghi nhận thêm thành tích mới khi được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties trao tặng danh hiệu "Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025".

Theo đại diện ban tổ chức bình chọn, chủ đề năm nay hướng tới "Tinh thần nữ tính mạnh mẽ qua các yếu tố của thiên nhiên". Opal Suchata được đánh giá là hình mẫu hội tụ trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại nhưng bản lĩnh, tỏa sáng với khí chất tiêu biểu và truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.