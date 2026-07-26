Sắp xếp mạng lưới trường học tại Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 26/07/2026 16:00

Hà Tĩnh triển khai sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi người học.