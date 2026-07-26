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Sắp xếp mạng lưới trường học tại Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 26/07/2026 16:00
Hà Tĩnh triển khai sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi người học.
Sắp xếp mạng lưới trường học: Từ chủ trương đến thực tiễn tại Hà Tĩnh
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