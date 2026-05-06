Sara Errani vô địch Roland Garros; Hai CLB Nga xác nhận dự VTV Cup 2026 Sara Errani và Andrea Vavassori bảo vệ thành công ngôi vương đôi nam nữ Roland Garros 2026. Trong khi đó, VTV Cup 2026 hứa hẹn kịch tính với sự góp mặt của các đại diện mạnh từ Nga.

Sara Errani và Andrea Vavassori thống trị nội dung đôi nam nữ Roland Garros

Nội dung đôi nam nữ tại Roland Garros 2026 đã chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc cúp bạc danh giá. Trong trận chung kết diễn ra trên sân Philippe-Chatrier vào ngày 4/6, bộ đôi hạt giống người Ý Sara Errani và Andrea Vavassori đã khẳng định bản lĩnh nhà đương kim vô địch trước cặp đối thủ Gabriela Dabrowski và Evan King.

Dù để thua 4-6 trong set đấu đầu tiên, Errani và Vavassori đã lật ngược thế trận đầy ấn tượng. Họ giành chiến thắng 6-3 ở set hai trước khi áp đảo hoàn toàn trong loạt tie-break quyết định với tỷ số 10-4. Đây là danh hiệu Grand Slam đôi nam nữ thứ tư mà bộ đôi này đạt được khi sát cánh cùng nhau, đồng thời biến họ thành những nhà vô địch đầu tiên được xướng tên tại giải đất nện năm nay.

Sara Errani và Andrea Vavassori bảo vệ thành công danh hiệu Roland Garros

VTV Cup 2026: Sự trở lại của nhà đương kim vô địch Korabelka

Giải bóng chuyền VTV Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8-15/8 tại Nhà thi đấu Vĩnh Yên, Phú Thọ, hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao. Ban tổ chức xác nhận hai câu lạc bộ mạnh từ Nga là Korabelka và Dinamo Anapa sẽ tham gia tranh tài.

Đáng chú ý, Korabelka chính là thế lực tuyệt đối của giải đấu khi sở hữu hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2024 và 2025. Đội bóng này từng đánh bại tuyển nữ Việt Nam trong cả hai trận chung kết gần nhất. Ngôi sao sáng giá nhất phía đại diện Nga là chủ công Elizaveta Nesterova, người từng giành danh hiệu MVP tại hai kỳ VTV Cup trước đó, hiện đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Nga. Phía Việt Nam, do giải đấu trùng thời điểm với SEA V.League, ban huấn luyện dự kiến sẽ chia tách lực lượng để đảm bảo khả năng cạnh tranh trên cả hai mặt trận.

Sự hoài nghi về thất bại của Jannik Sinner

Trong một diễn biến khác tại Paris, việc tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner bị loại sớm đã gây ra nhiều tranh cãi. Toni Nadal, chú và là cựu huấn luyện viên của huyền thoại Rafael Nadal, chia sẻ sự ngạc nhiên về màn trình diễn của ngôi sao người Ý. Ông cho rằng việc Sinner đánh mất phong độ khi chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 game đấu là điều cực kỳ khó hiểu, bất chấp những đồn đoán về tình trạng sức khỏe hay thời tiết nắng nóng.

Giải Pickleball châu Á mở rộng 2026 quy tụ dàn sao tại TP.HCM

Ngày 4/6, giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 đã chính thức khởi tranh tại VIAS Pickleball Academy, Phường Tân Hưng, TP.HCM. Giải đấu thu hút hơn 500 vận động viên, trong đó có những tên tuổi hàng đầu như Lý Hoàng Nam, Quang Dương và Trịnh Linh Giang, cùng các ngôi sao quốc tế từ Hoa Kỳ, Hà Lan và Úc.

Lý Hoàng Nam, Quang Dương cùng dàn sao so tài tại giải

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng, đây là một trong những giải đấu có mức thưởng lớn nhất tại Việt Nam. Tay vợt Lý Hoàng Nam đánh giá cao quy mô của giải, khẳng định đây là cơ hội vàng để các vận động viên trong nước cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Tin vắn thể thao quốc tế

Tại London, huyền thoại Serena Williams gây bất ngờ khi tuyên bố tái xuất ở tuổi 44. Cô sẽ tham dự nội dung đôi nữ tại giải Queen’s Club vào tuần tới cùng tài năng trẻ Victoria Mboko. Trong khi đó, tại NBA, Victor Wembanyama cùng San Antonio Spurs vừa phải nhận thất bại 95-105 trước New York Knicks trong trận mở màn chung kết tổng. Ở làng đua xe F1, Charles Leclerc bày tỏ sự thận trọng trước thềm Monaco GP, thừa nhận Mercedes đang sở hữu lợi thế đáng kể so với đội đua Ferrari.