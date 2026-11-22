Sassuolo 0-2 Genoa: Genoa giành chiến thắng
Sassuolo cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đã thua cả 5 trận gần nhất, trước Genoa vào 21h00 ngày 22/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sassuolo tiếp đón Genoa.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sassuolo 51% - 49% Genoa, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0).
- 24'Sassuolo ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 59% - 41% Genoa, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.
- 26'BÀN THẮNG! Genoa (0-1)
Phút 26': Milutin Osmajić (Genoa) lập công (kiến tạo: Hamed Junior Traorè). Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Sassuolo ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 62% - 38% Genoa, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 38'BÀN THẮNG! Genoa (0-2)
Phút 38': Milutin Osmajić (Genoa) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Sassuolo): Kieron Bowie vào sân thay Sebastiano Esposito.
- 45'Thay người
Phút 45' (Sassuolo): Ibrahim Sulemana vào sân thay Fali Cande.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sassuolo 56% - 44% Genoa, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 3.
- 60'Sassuolo ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 59% - 41% Genoa, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 5.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Kristian Thorstvedt (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Tommaso Baldanzi.
- 63'Thay người
Phút 63' (Genoa): Morten Frendrup vào sân thay Alexsandro Amorim de Freitas Filho.
- 72'Sassuolo ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 61% - 39% Genoa, dứt điểm 15 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 5.
- 74'Thay người
Phút 74' (Genoa): Franz-Ethan Meichtry vào sân thay Junior Messias.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sassuolo): Benjamin Dominguez vào sân thay Nemanja Matić.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sassuolo): Simone Cinquegrano vào sân thay Ignace Van der Brempt.
- 83'Thay người
Phút 83' (Genoa): Lorenzo Colombo vào sân thay Milutin Osmajić.
- 83'Thay người
Phút 83' (Genoa): Samuel Wiafe vào sân thay Hamed Junior Traorè.
- 84'Sassuolo ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 63% - 37% Genoa, dứt điểm 18 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 6.
- 85'Thay người
Phút 85' (Sassuolo): Josh Doig vào sân thay Rafael Obrador.
- KTKết thúc: Sassuolo 0-2 Genoa
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 22:55 22/11/2026
Sassuolo cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đón Genoa. Chủ nhà đã thua cả 5 trận gần nhất, và trận đấu tại Mapei Stadium – Città del Tricolore lúc 21h00 ngày 22/11/2026 là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.
Sassuolo mang theo chuỗi thua kéo dài
Phong độ gần đây của Sassuolo đang ở mức đáng lo ngại: thua cả 5 trận gần nhất, không có trận hòa hay trận thắng nào xen kẽ. Chuỗi kết quả này khiến đội chủ nhà thiếu niềm tin và cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.
Trên bảng xếp hạng, Sassuolo đang đứng thứ 17 với 8 điểm. Mỗi trận sân nhà vì thế mang sức nặng lớn, bởi một chiến thắng sẽ giúp họ kéo dãn khoảng cách với những đối thủ phía trên.
Genoa có phong độ thất thường nhưng vẫn nhỉnh hơn
Genoa bước vào trận đấu với phong độ pha trộn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ vừa thua trận gần nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.
Hiện Genoa xếp thứ 13 với 13 điểm, hơn Sassuolo 4 bậc và 5 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng so với chuỗi 5 trận thua của chủ nhà, đội khách đang ở vị thế tâm lý tốt hơn.
Thế đối đầu nghiêng về Genoa
Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng không có lợi cho Sassuolo. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sassuolo chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Genoa giành chiến thắng ở phần lớn các cuộc chạm trán này.
Đây là thử thách tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Muốn đảo ngược xu hướng, Sassuolo phải cho thấy một diện mạo khác hẳn so với các trận vừa qua.
Điểm then chốt của trận đấu
Với Sassuolo, trọng tâm là sự chắc chắn. Sau chuỗi thua dài, một khởi đầu thận trọng và kỷ luật có thể quan trọng hơn lối chơi phô trương. Việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ bình tĩnh và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà.
Ngược lại, Genoa sẽ muốn phục hồi sau trận thua gần nhất bằng cách tận dụng lợi thế tâm lý từ thế đối đầu. Nếu duy trì được sự ổn định như trong chuỗi 3 trận thắng trước đó, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.
Nhận định
Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Genoa đang có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Sassuolo có động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân nhà. Một trận đấu giằng co, trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng, là kịch bản khả dĩ nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)