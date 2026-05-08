Sassuolo 1-4 Celta Vigo: Celta Vigo giành chiến thắng Sassuolo và Celta Vigo bước vào trận giao hữu với trạng thái phong độ khác biệt. Sassuolo cần cải thiện sự ổn định, trong khi Celta Vigo đang duy trì mạch kết quả cân bằng.

Sassuolo 1 - 4 Celta Vigo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Celta Vigo.

21' BÀN THẮNG! Celta Vigo (0-1) Phút 21': I. Aspas (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-1) Phút 57': D. Bakola (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

76' Thẻ đỏ Phút 76': A. Lauriente (Sassuolo) nhận thẻ đỏ.

83' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-2) Phút 83': H. Gonzalez (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

85' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-3) Phút 85': H. Gonzalez (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

87' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-4) Phút 87': H. Gonzalez (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

KT Kết thúc: Sassuolo 1-4 Celta Vigo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 02:55 06/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Sassuolo vs Celta Vigo

Thời gian: 06/08/2026 01:00

Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Sassuolo và Celta Vigo gặp nhau trong trận đấu mà những tín hiệu từ phong độ gần đây tạo ra hai bức tranh tương đối khác nhau. Sassuolo có một chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại trong bốn trận gần nhất, còn Celta Vigo chưa thua với một chiến thắng cùng hai trận hòa trong ba trận gần nhất.

Vì là trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất để đánh giá màn trình diễn. Nhịp thi đấu, khả năng duy trì cấu trúc đội hình và cách các cầu thủ xử lý những thời điểm chuyển trạng thái sẽ là những điểm đáng chú ý trong cuộc đối đầu này.

Sassuolo cần tìm lại sự ổn định

Chuỗi phong độ của Sassuolo gồm một chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại. Diễn biến này cho thấy đội bóng có khả năng tạo ra kết quả tích cực, nhưng chưa duy trì được sự ổn định qua nhiều trận liên tiếp.

Điểm quan trọng với Sassuolo là cách đội bóng phản ứng sau những thời điểm không thuận lợi. Trong một trận giao hữu, ban huấn luyện có thể ưu tiên kiểm tra khả năng vận hành của các tuyến hơn là chỉ tập trung vào việc bảo toàn kết quả. Bởi vậy, sự liên kết giữa hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công sẽ có ý nghĩa lớn trong việc kiểm soát thế trận.

Nếu muốn tạo sức ép hiệu quả, Sassuolo cần hạn chế những khoảng trống xuất hiện khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Ngược lại, khi có bóng, đội bóng cần duy trì đủ sự kiên nhẫn để tránh các đợt lên bóng bị ngắt quãng.

Celta Vigo có nền tảng kết quả cân bằng

Celta Vigo bước vào trận đấu sau ba trận gần nhất với một chiến thắng và hai trận hòa. Việc chưa nhận thất bại trong chuỗi này mang lại nền tảng tâm lý tích cực, dù số trận được ghi nhận chưa nhiều.

Trước Sassuolo, Celta Vigo có thể hướng đến cách tiếp cận thận trọng và ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến. Khả năng duy trì sự cân bằng sẽ giúp đội bóng hạn chế sức ép, đồng thời mở ra cơ hội khai thác những khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Tuy nhiên, phong độ không thua không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ diễn ra một chiều. Celta Vigo vẫn cần kiểm soát tốt các pha chuyển đổi trạng thái, đặc biệt trong những thời điểm Sassuolo chủ động đẩy cao tốc độ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và chất lượng xử lý ở hai đầu tình huống. Sassuolo cần chứng minh rằng đội bóng có thể duy trì cường độ ổn định, trong khi Celta Vigo sẽ phải bảo vệ lợi thế về sự chắc chắn thể hiện qua chuỗi kết quả gần đây.

Với tính chất giao hữu, những điều chỉnh trong trận có thể đóng vai trò đáng kể. Cách hai đội thích nghi với nhịp độ, giữ cấu trúc khi thay đổi nhân sự và tận dụng các cơ hội tấn công sẽ phản ánh rõ hơn sự chuẩn bị của họ.

Nhận định

Sassuolo có cơ hội tìm lại cảm giác thi đấu tích cực sau chuỗi kết quả thiếu ổn định, nhưng Celta Vigo đang sở hữu nền tảng phong độ cân bằng hơn. Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc vào việc Sassuolo có cải thiện được tính liên tục trong lối chơi hay không, cũng như khả năng Celta Vigo duy trì sự chặt chẽ khi chịu sức ép.

Đây là cuộc đối đầu khó tách biệt hoàn toàn về ưu thế. Sassuolo cần một màn trình diễn có tổ chức để tạo khác biệt, còn Celta Vigo có thể đặt trọng tâm vào việc duy trì sự ổn định đã thể hiện trong ba trận gần nhất.

Sassuolo 5 trận gần nhất H B H T B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất H T H T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới