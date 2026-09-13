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Sassuolo 3-2 Juventus: Sassuolo giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 20:47

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm ở vị trí thứ 10, sẵn sàng tạo thử thách cho Juventus đang đứng thứ 7 với 7 điểm vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026.

Sassuolo3 - 2JuventusKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sassuolo tiếp đón Juventus.

  • 12'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Sassuolo 21% - 79% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': J. Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 25'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Sassuolo 30% - 70% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 37'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Sassuolo 35% - 65% Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Juventus): L. Kelly vào sân thay J. Lucumi.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': L. Lipani (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 50'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Sassuolo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 3.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Sassuolo): D. Bakola vào sân thay L. Lipani.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Juventus): E. Zhegrova vào sân thay F. Conceicao.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Juventus): N. Woltemade vào sân thay N. Gonzalez.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 65'BÀN THẮNG! Sassuolo (1-0)

    Phút 65': S. Esposito (Sassuolo) lập công (kiến tạo: N. Matic). Tỷ số: 1 - 0.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sassuolo): B. Dominguez vào sân thay S. Esposito.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sassuolo): K. Bowie vào sân thay D. Berardi.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Sassuolo): V. Adzic vào sân thay K. Thorstvedt.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Juventus): P. M. Sarr vào sân thay T. Koopmeiners.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sassuolo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 5 - 3.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Douglas Luiz (Juventus) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Sassuolo): D. Caleta-Car vào sân thay J. Idzes.

  • 82'BÀN THẮNG! Juventus (1-1)

    Phút 82': E. Zhegrova (Juventus) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 86'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 9; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 6 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Juventus): J. Oboavwoduo vào sân thay K. Alajbegovic.

  • 89'BÀN THẮNG! Sassuolo (2-1)

    Phút 89': K. Bowie (Sassuolo) lập công (kiến tạo: D. Bakola). Tỷ số: 2 - 1.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Juventus (2-2)

    Phút 90+1': E. Zhegrova (Juventus) lập công (kiến tạo: R. Kolo Muani). Tỷ số: 2 - 2.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': F. Leysen (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 90+4'BÀN THẮNG! Sassuolo (3-2)

    Phút 90+4': V. Adzic (Sassuolo) lập công (kiến tạo: A. Lauriente). Tỷ số: 3 - 2.

  • KTKết thúc: Sassuolo 3-2 Juventus

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 14/09/2026

Đội hình chính thức
Sassuolo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alberto Aquilani
Juventus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luciano Spalletti
49
Arijanet Murić
46
Simone Cinquegrano
21
Jay Idzes
16
Fedde Leysen
3
Josh Doig
42
Kristian Thorstvedt
18
Nemanja Matić
35
Luca Lipani
10
Domenico Berardi
94
Sebastiano Esposito
45
Armand Laurienté
25
Guglielmo Vicario
15
Pierre Kalulu
3
Gleison Bremer
26
Jhon Lucumí
2
Zeki Çelik
12
Douglas Luiz
8
Teun Koopmeiners
7
Francisco Conceição
31
Nicolás González
17
Kerim Alajbegović
9
Randal Kolo Muani
Dự bị
Sassuolo
80 Stefano Turati22 Lorenzo Nyarko20 Ignace Van der Brempt26 Cas Odenthal15 Duje Ćaleta-Car17 Vasilije Adžić8 Andrea Ghion33 Rafael Obrador25 Benjamín Domínguez
Juventus
23 Carlo Pinsoglio1 Kamil Grabara4 Federico Gatti6 Lloyd Kelly24 Daniele Rugani41 Augusto Owusu46 Filippo Pagnucco98 Pape Matar Sarr27 Nick Woltemade
Cập nhật đội hình lúc 01:25 14/09/2026
SassuoloThống kêJuventus
45%
Kiểm soát bóng
55%
10
Dứt điểm
18
6
Trúng đích
8
3
Phạt góc
9
7
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
2
6
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Edon Zhegrova
Edon Zhegrova
Juventus
2 bàn
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Sassuolo
1 bàn
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Sassuolo
1 bàn
Vasilije Adžić
Vasilije Adžić
Sassuolo
1 bàn
Nemanja Matić
Nemanja Matić
Sassuolo
1 kiến tạo · điểm 7.5
Darryl Bakola
Darryl Bakola
Sassuolo
1 kiến tạo · điểm 7

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Juventus vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026. Với khoảng cách không quá xa trên bảng xếp hạng, cuộc đụng độ này trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đặt quyết tâm tích lũy những điểm số quan trọng để duy trì vị thế cạnh tranh ở nửa trên bảng tổng sắp.

Vị thế cạnh tranh và mục tiêu bám đuổi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang giữ vị trí thứ 7 với 7 điểm. Đại diện thành Turin duy trì sự hiện diện chắc chắn trong nhóm cạnh tranh nhóm đầu, mang đến áp lực không nhỏ cho các đối thủ xếp sau. Khoảng cách giữa các vị trí đang rất sít sao, khiến từng trận đấu đều có giá trị điều chỉnh đáng kể đến cục diện.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Sassuolo đang xếp ở vị trí thứ 10 với 4 điểm. Dù đứng thấp hơn đối thủ ba bậc, Sassuolo vẫn giữ được cự ly bám đuổi sít sao và chỉ kém đối thủ đúng một chiến thắng. Điều này biến cuộc chạm trán trực tiếp thành cơ hội lý tưởng để đội chủ nhà thu hẹp cách biệt, đồng thời củng cố tham vọng tiến sát hơn tới nhóm giành vé tham dự đấu trường châu lục.

Phong độ đối lập và sự giằng co lịch sử

Xét về màn trình diễn thời gian gần đây, Juventus cho thấy nhịp thi đấu tương đối ổn định. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa ở phần lớn các trận đấu vừa qua giúp đoàn quân áo sọc trắng đen duy trì tâm lý thi đấu tự tin trước chuyến làm khách.

Trong khi đó, Sassuolo thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn qua 3 lần ra sân gần nhất, với kết quả 1 trận thua, 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo màu xanh đen cần nhanh chóng tìm lại sự sắc bén và ổn định để đứng vững trước áp lực lớn từ đội khách.

Đáng chú ý, thành tích đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sassuolo giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và Juventus cũng có được 2 trận thắng. Lịch sử chạm trán ngang ngửa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Sassuolo, chứng minh rằng họ luôn biết cách gây khó khăn cho Juventus mỗi khi hai bên chạm trán.

Nhận định thế trận

Với ưu thế về phong độ và thứ hạng, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, tính chất chặt chẽ trong quá khứ cùng động lực áp sát nhóm dự cúp châu lục của Sassuolo hứa hẹn biến 90 phút sắp tới thành cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự chuẩn xác trong từng khoảnh khắc sẽ định đoạt kết quả sau cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sassuolo · 2 thắng1 hòaJuventus · 2 thắng
22/03/2026
Juventus
1 - 1
Sassuolo
Hòa
07/01/2026
Sassuolo
0 - 3
Juventus
JUV
17/01/2024
Juventus
3 - 0
Sassuolo
JUV
23/09/2023
Sassuolo
4 - 2
Juventus
SAS
16/04/2023
Sassuolo
1 - 0
Juventus
SAS
Sassuolo
5 trận gần nhất
HHTBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
HTTTB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio4310+310HTTT
2AS Roma3300+99TTT
3Inter3300+59TTT
6Como3210+47TTH
7Juventus3210+37HTT
8Frosinone4211+37HTTB
9Atalanta420206BBTT
10Sassuolo311104HTB
11Udinese311104BTH
Tình hình lực lượng
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
F. Cande (Knee Injury)
I. Kone (Broken Leg)
Y. Paz (Knee Injury)
E. Pieragnolo (Knee Injury)
C. Volpato (Thigh Injury)
S. Walukiewicz (Muscle Injury)
D. Boloca (Muscle Injury)
Juventus
J. Boga (Muscle Injury)
J. Cabal (Thigh Injury)
J. Ekhator (Muscle Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
K. Thuram (Knee Injury)
K. Yildiz (Foot Injury)
A. Cambiaso (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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