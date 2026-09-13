Sassuolo 3-2 Juventus: Sassuolo giành chiến thắng
Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm ở vị trí thứ 10, sẵn sàng tạo thử thách cho Juventus đang đứng thứ 7 với 7 điểm vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sassuolo tiếp đón Juventus.
- 12'Juventus ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 21% - 79% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': J. Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 25'Juventus ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 30% - 70% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.
- 37'Juventus ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 35% - 65% Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Juventus): L. Kelly vào sân thay J. Lucumi.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': L. Lipani (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Holding).
- 50'Juventus ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 3.
- 55'Thay người
Phút 55' (Sassuolo): D. Bakola vào sân thay L. Lipani.
- 60'Thay người
Phút 60' (Juventus): E. Zhegrova vào sân thay F. Conceicao.
- 60'Thay người
Phút 60' (Juventus): N. Woltemade vào sân thay N. Gonzalez.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 65'BÀN THẮNG! Sassuolo (1-0)
Phút 65': S. Esposito (Sassuolo) lập công (kiến tạo: N. Matic). Tỷ số: 1 - 0.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sassuolo): B. Dominguez vào sân thay S. Esposito.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sassuolo): K. Bowie vào sân thay D. Berardi.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sassuolo): V. Adzic vào sân thay K. Thorstvedt.
- 71'Thay người
Phút 71' (Juventus): P. M. Sarr vào sân thay T. Koopmeiners.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Sassuolo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 5 - 3.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Douglas Luiz (Juventus) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 81'Thay người
Phút 81' (Sassuolo): D. Caleta-Car vào sân thay J. Idzes.
- 82'BÀN THẮNG! Juventus (1-1)
Phút 82': E. Zhegrova (Juventus) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 86'Juventus ép sân
Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 9; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 6 - 3.
- 87'Thay người
Phút 87' (Juventus): J. Oboavwoduo vào sân thay K. Alajbegovic.
- 89'BÀN THẮNG! Sassuolo (2-1)
Phút 89': K. Bowie (Sassuolo) lập công (kiến tạo: D. Bakola). Tỷ số: 2 - 1.
- 90+1'BÀN THẮNG! Juventus (2-2)
Phút 90+1': E. Zhegrova (Juventus) lập công (kiến tạo: R. Kolo Muani). Tỷ số: 2 - 2.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': F. Leysen (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 90+4'BÀN THẮNG! Sassuolo (3-2)
Phút 90+4': V. Adzic (Sassuolo) lập công (kiến tạo: A. Lauriente). Tỷ số: 3 - 2.
- KTKết thúc: Sassuolo 3-2 Juventus
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 03:38 14/09/2026
Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Juventus vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026. Với khoảng cách không quá xa trên bảng xếp hạng, cuộc đụng độ này trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đặt quyết tâm tích lũy những điểm số quan trọng để duy trì vị thế cạnh tranh ở nửa trên bảng tổng sắp.
Vị thế cạnh tranh và mục tiêu bám đuổi
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang giữ vị trí thứ 7 với 7 điểm. Đại diện thành Turin duy trì sự hiện diện chắc chắn trong nhóm cạnh tranh nhóm đầu, mang đến áp lực không nhỏ cho các đối thủ xếp sau. Khoảng cách giữa các vị trí đang rất sít sao, khiến từng trận đấu đều có giá trị điều chỉnh đáng kể đến cục diện.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Sassuolo đang xếp ở vị trí thứ 10 với 4 điểm. Dù đứng thấp hơn đối thủ ba bậc, Sassuolo vẫn giữ được cự ly bám đuổi sít sao và chỉ kém đối thủ đúng một chiến thắng. Điều này biến cuộc chạm trán trực tiếp thành cơ hội lý tưởng để đội chủ nhà thu hẹp cách biệt, đồng thời củng cố tham vọng tiến sát hơn tới nhóm giành vé tham dự đấu trường châu lục.
Phong độ đối lập và sự giằng co lịch sử
Xét về màn trình diễn thời gian gần đây, Juventus cho thấy nhịp thi đấu tương đối ổn định. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa ở phần lớn các trận đấu vừa qua giúp đoàn quân áo sọc trắng đen duy trì tâm lý thi đấu tự tin trước chuyến làm khách.
Trong khi đó, Sassuolo thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn qua 3 lần ra sân gần nhất, với kết quả 1 trận thua, 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo màu xanh đen cần nhanh chóng tìm lại sự sắc bén và ổn định để đứng vững trước áp lực lớn từ đội khách.
Đáng chú ý, thành tích đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sassuolo giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và Juventus cũng có được 2 trận thắng. Lịch sử chạm trán ngang ngửa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Sassuolo, chứng minh rằng họ luôn biết cách gây khó khăn cho Juventus mỗi khi hai bên chạm trán.
Nhận định thế trận
Với ưu thế về phong độ và thứ hạng, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, tính chất chặt chẽ trong quá khứ cùng động lực áp sát nhóm dự cúp châu lục của Sassuolo hứa hẹn biến 90 phút sắp tới thành cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự chuẩn xác trong từng khoảnh khắc sẽ định đoạt kết quả sau cùng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)