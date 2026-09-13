Sassuolo 3-2 Juventus: Sassuolo giành chiến thắng Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 điểm ở vị trí thứ 10, sẵn sàng tạo thử thách cho Juventus đang đứng thứ 7 với 7 điểm vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026.

Sassuolo 3 - 2 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Juventus.

12' Juventus ép sân Cầm bóng: Sassuolo 21% - 79% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': J. Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Tripping).

25' Juventus ép sân Cầm bóng: Sassuolo 30% - 70% Juventus, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

37' Juventus ép sân Cầm bóng: Sassuolo 35% - 65% Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Juventus): L. Kelly vào sân thay J. Lucumi.

48' Thẻ vàng Phút 48': L. Lipani (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Holding).

50' Juventus ép sân Cầm bóng: Sassuolo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 3.

55' Thay người Phút 55' (Sassuolo): D. Bakola vào sân thay L. Lipani.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): E. Zhegrova vào sân thay F. Conceicao.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): N. Woltemade vào sân thay N. Gonzalez.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 3.

65' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-0) Phút 65': S. Esposito (Sassuolo) lập công (kiến tạo: N. Matic). Tỷ số: 1 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Sassuolo): B. Dominguez vào sân thay S. Esposito.

71' Thay người Phút 71' (Sassuolo): K. Bowie vào sân thay D. Berardi.

71' Thay người Phút 71' (Sassuolo): V. Adzic vào sân thay K. Thorstvedt.

71' Thay người Phút 71' (Juventus): P. M. Sarr vào sân thay T. Koopmeiners.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sassuolo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 5 - 3.

76' Thẻ vàng Phút 76': Douglas Luiz (Juventus) nhận thẻ vàng (Roughing).

81' Thay người Phút 81' (Sassuolo): D. Caleta-Car vào sân thay J. Idzes.

82' BÀN THẮNG! Juventus (1-1) Phút 82': E. Zhegrova (Juventus) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

86' Juventus ép sân Cầm bóng: Sassuolo 45% - 55% Juventus, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 9; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 6 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Juventus): J. Oboavwoduo vào sân thay K. Alajbegovic.

89' BÀN THẮNG! Sassuolo (2-1) Phút 89': K. Bowie (Sassuolo) lập công (kiến tạo: D. Bakola). Tỷ số: 2 - 1.

90+1' BÀN THẮNG! Juventus (2-2) Phút 90+1': E. Zhegrova (Juventus) lập công (kiến tạo: R. Kolo Muani). Tỷ số: 2 - 2.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': F. Leysen (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Roughing).

90+4' BÀN THẮNG! Sassuolo (3-2) Phút 90+4': V. Adzic (Sassuolo) lập công (kiến tạo: A. Lauriente). Tỷ số: 3 - 2.

KT Kết thúc: Sassuolo 3-2 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 14/09/2026

Đội hình chính thức Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV Alberto Aquilani Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luciano Spalletti 49 Arijanet Murić 46 Simone Cinquegrano 21 Jay Idzes 16 Fedde Leysen 3 Josh Doig 42 Kristian Thorstvedt 18 Nemanja Matić 35 Luca Lipani 10 Domenico Berardi 94 Sebastiano Esposito 45 Armand Laurienté 25 Guglielmo Vicario 15 Pierre Kalulu 3 Gleison Bremer 26 Jhon Lucumí 2 Zeki Çelik 12 Douglas Luiz 8 Teun Koopmeiners 7 Francisco Conceição 31 Nicolás González 17 Kerim Alajbegović 9 Randal Kolo Muani Dự bị Sassuolo 80 Stefano Turati 22 Lorenzo Nyarko 20 Ignace Van der Brempt 26 Cas Odenthal 15 Duje Ćaleta-Car 17 Vasilije Adžić 8 Andrea Ghion 33 Rafael Obrador 25 Benjamín Domínguez Juventus 23 Carlo Pinsoglio 1 Kamil Grabara 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 24 Daniele Rugani 41 Augusto Owusu 46 Filippo Pagnucco 98 Pape Matar Sarr 27 Nick Woltemade Cập nhật đội hình lúc 01:25 14/09/2026

Sassuolo Thống kê Juventus 45% Kiểm soát bóng 55% 10 Dứt điểm 18 6 Trúng đích 8 3 Phạt góc 9 7 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Edon Zhegrova Juventus 2 bàn Sebastiano Esposito Sassuolo 1 bàn Kieron Bowie Sassuolo 1 bàn Vasilije Adžić Sassuolo 1 bàn Nemanja Matić Sassuolo 1 kiến tạo · điểm 7.5 Darryl Bakola Sassuolo 1 kiến tạo · điểm 7

Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Juventus vào lúc 01h45 ngày 14/09/2026. Với khoảng cách không quá xa trên bảng xếp hạng, cuộc đụng độ này trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đặt quyết tâm tích lũy những điểm số quan trọng để duy trì vị thế cạnh tranh ở nửa trên bảng tổng sắp.

Vị thế cạnh tranh và mục tiêu bám đuổi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang giữ vị trí thứ 7 với 7 điểm. Đại diện thành Turin duy trì sự hiện diện chắc chắn trong nhóm cạnh tranh nhóm đầu, mang đến áp lực không nhỏ cho các đối thủ xếp sau. Khoảng cách giữa các vị trí đang rất sít sao, khiến từng trận đấu đều có giá trị điều chỉnh đáng kể đến cục diện.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Sassuolo đang xếp ở vị trí thứ 10 với 4 điểm. Dù đứng thấp hơn đối thủ ba bậc, Sassuolo vẫn giữ được cự ly bám đuổi sít sao và chỉ kém đối thủ đúng một chiến thắng. Điều này biến cuộc chạm trán trực tiếp thành cơ hội lý tưởng để đội chủ nhà thu hẹp cách biệt, đồng thời củng cố tham vọng tiến sát hơn tới nhóm giành vé tham dự đấu trường châu lục.

Phong độ đối lập và sự giằng co lịch sử

Xét về màn trình diễn thời gian gần đây, Juventus cho thấy nhịp thi đấu tương đối ổn định. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số tối đa ở phần lớn các trận đấu vừa qua giúp đoàn quân áo sọc trắng đen duy trì tâm lý thi đấu tự tin trước chuyến làm khách.

Trong khi đó, Sassuolo thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn qua 3 lần ra sân gần nhất, với kết quả 1 trận thua, 1 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo màu xanh đen cần nhanh chóng tìm lại sự sắc bén và ổn định để đứng vững trước áp lực lớn từ đội khách.

Đáng chú ý, thành tích đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sassuolo giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và Juventus cũng có được 2 trận thắng. Lịch sử chạm trán ngang ngửa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Sassuolo, chứng minh rằng họ luôn biết cách gây khó khăn cho Juventus mỗi khi hai bên chạm trán.

Nhận định thế trận

Với ưu thế về phong độ và thứ hạng, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, tính chất chặt chẽ trong quá khứ cùng động lực áp sát nhóm dự cúp châu lục của Sassuolo hứa hẹn biến 90 phút sắp tới thành cuộc đấu trí căng thẳng, nơi sự chuẩn xác trong từng khoảnh khắc sẽ định đoạt kết quả sau cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 2 thắng 1 hòa Juventus · 2 thắng Juventus 1 - 1 Sassuolo Hòa Sassuolo 0 - 3 Juventus JUV Juventus 3 - 0 Sassuolo JUV Sassuolo 4 - 2 Juventus SAS Sassuolo 1 - 0 Juventus SAS

Sassuolo 5 trận gần nhất H H T B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất H T T T B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T … 6 Como 3 2 1 0 +4 7 T T H 7 Juventus 3 2 1 0 +3 7 H T T 8 Frosinone 4 2 1 1 +3 7 H T T B 9 Atalanta 4 2 0 2 0 6 B B T T 10 Sassuolo 3 1 1 1 0 4 H T B 11 Udinese 3 1 1 1 0 4 B T H …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ F. Cande (Knee Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ E. Pieragnolo (Knee Injury) ✚ C. Volpato (Thigh Injury) ✚ S. Walukiewicz (Muscle Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) Juventus ✚ J. Boga (Muscle Injury) ✚ J. Cabal (Thigh Injury) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) ✚ A. Cambiaso (Ankle Injury)