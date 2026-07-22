Sassuolo 4-1 Padova: Sassuolo giành chiến thắng Sassuolo gặp Padova lúc 22:00 ngày 22/07/2026 trong trận giao hữu CLB, với lợi thế đối đầu nghiêng về Sassuolo sau lần chạm trán gần nhất.

Sassuolo 4 - 1 Padova Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Padova.

6' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-0) Phút 6': A. Lauriente (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! Sassuolo (2-0) Phút 8': A. Lauriente (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

22' BÀN THẮNG! Padova (2-1) Phút 22': M. Bortolussi (Padova) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' BÀN THẮNG! Sassuolo (3-1) Phút 55': L. Moro (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

76' BÀN THẮNG! Sassuolo (4-1) Phút 76': N. Pierini (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: Sassuolo 4-1 Padova Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 23:47 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Sassuolo sẽ đối đầu Padova lúc 22:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu có dữ liệu tham khảo trực tiếp khá hạn chế, vì vậy trọng tâm nhận định nằm ở xu hướng đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chi tiết những thay đổi về nhân sự, cách bố trí đội hình hoặc mức độ sẵn sàng của từng bên trước giờ bóng lăn.

Đối đầu nghiêng về Sassuolo

Sassuolo đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Sau một lần chạm trán, đội bóng này có một chiến thắng, trong khi Padova chưa thắng và hai đội không hòa.

Con số này cho thấy Sassuolo từng tạo được kết quả tích cực khi gặp Padova. Tuy nhiên, mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa đủ rộng để hình thành một xu hướng chắc chắn. Đặc biệt, đây là trận giao hữu, bối cảnh thi đấu có thể khác so với các cuộc cạnh tranh chính thức, khi mục tiêu thử nghiệm và đánh giá đội hình thường được đặt alongside kết quả.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc kế hoạch sử dụng nhân sự của Sassuolo và Padova. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hay tạo ra ưu thế ở một khu vực cụ thể trên sân.

Việc thiếu thông tin về phong độ gần đây cũng khiến khả năng đánh giá nhịp thi đấu và sự ổn định của hai đội bị giới hạn. Những yếu tố này thường có ý nghĩa quan trọng trong các trận giao hữu, nơi sự kết hợp giữa cầu thủ cũ và mới có thể ảnh hưởng đến cách vận hành.

Nhận định trước trận

Sassuolo bước vào cuộc đối đầu với lợi thế tham khảo từ kết quả gặp Padova gần nhất. Dù vậy, chênh lệch này không nên được xem là cơ sở duy nhất để dự đoán diễn biến trận đấu, bởi dữ liệu đối đầu còn rất ít và chưa có thêm thông tin về lực lượng hoặc phong độ hiện tại.

Padova vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự tổ chức và tận dụng tốt những thời điểm Sassuolo thử nghiệm nhân sự. Nhìn chung, đây là trận đấu mà Sassuolo có điểm tựa lịch sử rõ hơn, còn cục diện thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận một cuộc so tài giao hữu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Sassuolo · 1 thắng 0 hòa Padova · 0 thắng Sassuolo 1 - 0 Padova SAS

Sassuolo 5 trận gần nhất B B B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Padova 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới