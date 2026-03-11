"Sát thủ" Xuân Son trở lại: Nỗi khiếp sợ của Malaysia trước trận cầu sinh tử Sự góp mặt của chân sút gốc Brazil cùng cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khiến truyền thông Malaysia lo ngại trước chuyến làm khách tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Không chỉ mang ý nghĩa của một trận derby Đông Nam Á, đây còn là cuộc đối đầu trực tiếp quyết định tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong bối cảnh cả hai đội đều có những biến động lớn về lực lượng sau 10 tháng, sự trở lại của tiền đạo Xuân Son đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các mặt báo tại Kuala Lumpur.

Cú hích mang tên Xuân Son và bài toán hiệu suất ghi bàn

Sau những đồn đoán, CLB Nam Định đã chính thức xác nhận tiền đạo Xuân Son sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây được xem là thông tin mang tính bước ngoặt đối với hàng công của HLV trưởng tuyển Việt Nam, nhất là khi các tiền đạo nội đang có dấu hiệu chững lại về phong độ.

Xuân Son đang được truyền thông Malaysia quan tâm.

Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của chân sút sinh năm 1997 trong màu áo đỏ là vô cùng ấn tượng. Với 8 pha lập công chỉ sau 6 trận đấu, trong đó có 7 bàn thắng giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2024, Xuân Son chính là lời giải cho cơn khát bàn thắng của đội bóng xếp hạng 108 thế giới. Sự hiện diện của anh giúp giảm bớt áp lực cho những nội binh như Văn Vĩ hay Châu Ngọc Quang - những người dù đóng góp kiến tạo tại V-League 2025/26 nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Khủng hoảng lực lượng bủa vây "Bầy hổ Malaya"

Trái ngược với niềm vui của đội chủ nhà, đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng có. Tờ Makan Bola nhận định rằng sức mạnh của "Harimau Malaya" sẽ bị suy giảm đáng kể khi thiếu vắng tới 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng. Danh sách vắng mặt bao gồm những cái tên trụ cột như Jon Irazabal, Facundo Garces, Gabriel Palmero, Hector Hevel, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado.

Bên cạnh đó, tổn thất lớn nhất về mặt chuyên môn có lẽ là sự vắng mặt của ngôi sao Arif Aiman. Cầu thủ thuộc biên chế Johor Darul Ta’zim vẫn chưa thể bình phục chấn thương dai dẳng từ cuối năm ngoái. Việc mất đi hàng loạt quân bài quan trọng cả ở hàng thủ lẫn hàng công khiến nhiệm vụ đứng vững tại sân khách của Malaysia trở nên nan giải hơn bao giờ hết.

Áp lực từ mục tiêu chiến thắng cách biệt

Mặc dù chiếm ưu thế về lực lượng, đội tuyển Việt Nam cũng có những nỗi lo riêng. Hệ thống phòng ngự đang bị đặt dấu hỏi khi trung vệ trụ cột Bùi Tiến Dũng vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương. Đây là khoảng trống đòi hỏi ban huấn luyện phải có những tính toán nhân sự thay thế hợp lý để đảm bảo sự an toàn trước các đợt phản công của đối thủ.

Đặc biệt, áp lực tâm lý dành cho các cầu thủ Việt Nam là không nhỏ. Trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) không đưa ra các án phạt bổ sung cho Malaysia, thầy trò HLV tuyển Việt Nam buộc phải giành một chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên mới có thể chắc suất đi tiếp. Đây là một kịch bản đòi hỏi sự tập trung tối đa và khả năng tận dụng cơ hội triệt để.

Với những dữ kiện hiện tại, trận đấu vào ngày 31/3 không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh của cả hai đội bóng. Sự trở lại của một "sát thủ" vòng cấm như Xuân Son liệu có đủ để giúp tuyển Việt Nam tạo nên một chiến thắng hủy diệt, hay Malaysia sẽ vượt khó thành công trong cảnh thiếu hụt quân số? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút kịch tính sắp tới.