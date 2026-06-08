Sau bom tấn Bruno Guimaraes 75 triệu bảng, Arsenal được khuyên nâng cấp vị trí Gyokeres Dù hoàn tất bản hợp đồng Bruno Guimaraes 75 triệu bảng, Arsenal vẫn được khuyên bổ sung tiền đạo chất lượng để duy trì vị thế thống trị.

Dù vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes với mức phí 75 triệu bảng từ Newcastle United, Arsenal vẫn được giới chuyên môn khuyên nên tiếp tục tăng cường lực lượng cho hàng công. Đội bóng của HLV Mikel Arteta không giấu giếm tham vọng duy trì vị thế đỉnh cao sau một mùa giải rực rỡ với chức vô địch Ngoại hạng Anh và tấm vé vào trận chung kết Champions League.

Bài toán trung phong và dấu hỏi dành cho Gyokeres

Tiền vệ 28 tuổi người Brazil chuẩn bị trở thành tân binh thứ ba của Pháo thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bất chấp sự bổ sung chất lượng này, cựu danh thủ Shay Given cho rằng Arsenal vẫn cần nâng cấp vị trí trung phong của Viktor Gyokeres nếu muốn tiếp tục chinh phục các danh hiệu lớn.

Viktor Gyokeres nhận nhiều lời chê bai về lối chơi dù đã ghi 21 bàn thắng cho Arsenal.

Tâm điểm của sự hoài nghi nằm ở hiệu suất thi đấu của Gyokeres. Chân sút người Thụy Điển đã ghi 21 bàn thắng trên mọi đấu trường sau khi chuyển đến Emirates với giá 64 triệu bảng từ Sporting Lisbon. Mặc dù vậy, đóng góp vào lối chơi chung của anh vẫn nhận về không ít lời chê bai từ giới chuyên môn.

Phân tích về vấn đề này, Shay Given chia sẻ: "Một bản hợp đồng như Bruno Guimaraes có thể mang lại cho Arsenal chiều sâu đội hình cần thiết để giành nhiều danh hiệu. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn cần củng cố hàng công bằng một tiền đạo khác. Viktor Gyokeres thi đấu khá ổn mùa trước, nhưng khi muốn thâu tóm các danh hiệu, bạn cần một trung phong chỉ cần một cơ hội là ghi bàn, chứ không phải cần tới ba hay bốn cơ hội mỗi trận."

Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta hiện đang đưa hai tiền đạo hàng đầu là Julian Alvarez và Ollie Watkins vào danh sách mục tiêu tiềm năng nhằm gia tăng tính đột biến cho tuyến đầu.

Giải pháp giảm tải hoàn hảo cho Declan Rice

Bên cạnh khả năng kiểm soát khu trung tuyến, sự xuất hiện của Guimaraes còn giải quyết bài toán thể lực quan trọng cho Declan Rice. Tiền vệ người Anh đã phải cày ải tới 158 trận đấu trong 3 mùa giải qua và lộ rõ dấu hiệu hụt hơi tại kỳ World Cup gần đây.

Shay Given nhấn mạnh thêm: "Bruno có thể đá ở vị trí của Rice và điều đó giúp Arteta có thêm lý do để Declan nghỉ ngơi. Việc Rice phải thi đấu quá nhiều đang trở thành mối lo thực sự. Anh ấy luôn thi đấu hết mình, nhưng bạn chỉ có thể làm điều đó trong một khoảng thời gian trước khi thể lực cạn kiệt. Sự linh hoạt của Bruno sẽ mang đến cho Arsenal nhiều lựa chọn."

Sự tương phản đối lập tại Newcastle

Trái ngược với sự tự tin của Arsenal trong hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, Newcastle United lại đang đối mặt với một mùa giải đầy sóng gió. Đội bóng này phải trải qua cuộc biến động lực lượng nghiêm trọng sau khi chia tay hàng loạt trụ cột gồm Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon và cả HLV Eddie Howe.