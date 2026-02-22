Sau hào quang châu Á: Cuộc chiến sinh tồn của Đình Bắc và dàn sao U23 Việt Nam tại V-League Dàn sao U23 Việt Nam bước vào giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt khi phải cạnh tranh với các đàn anh dày dạn và làn sóng cầu thủ nhập tịch để tìm suất lên ĐTQG.

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa khép lại một chu kỳ thành công rực rỡ với những cột mốc đáng nhớ: tấm huy chương vàng SEA Games 33, chức vô địch U23 Đông Nam Á và đặc biệt là tấm huy chương đồng lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, khi ánh hào quang dần phai nhạt, những gương mặt triển vọng nhất như Nguyễn Đình Bắc hay Trần Trung Kiên đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: cuộc chiến khẳng định vị thế tại đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và sự nghiệp chuyên nghiệp đầy chông gai.

Dàn sao U23 Việt Nam phải nỗ lực để có suất ở CLB lẫn ĐTQG.

Khi chiếc áo U23 đã chật, cửa lên tuyển vẫn vô cùng hẹp

Thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé thông hành đảm bảo cho một vị trí vững chắc tại ĐTQG. Lịch sử bóng đá nội đã chứng kiến không ít tài năng sớm nở tối tàn, loay hoay thoát khỏi cái mác "cầu thủ trẻ tiềm năng" để rồi chìm dần vào quên lãng. Vị trí thủ môn là minh chứng rõ nét nhất cho sự cạnh tranh khốc liệt này. Với chỉ 3 suất triệu tập thường xuyên, cơ hội cho những người gác đền trẻ như Trần Trung Kiên là cực kỳ hạn hẹp.

Hiện tại, khung gỗ ĐT Việt Nam đang là sự thống trị của những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và mới nhất là Patrik Lê Giang. Bên cạnh đó, các thủ môn đang có phong độ cao tại V.League như Nguyên Mạnh (Nam Định), Đình Triệu (Hải Phòng) hay Văn Việt (Thể Công Viettel) cũng sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng. Việc Trung Kiên được gọi lên tuyển thời gian qua mang nhiều ý nghĩa chiến lược để tích lũy kinh nghiệm hơn là sự thừa nhận về năng lực vượt trội ở cấp độ đỉnh cao.

Nghịch lý ngôi sao trẻ: Tỏa sáng ở tuyển, 'tịt ngòi' tại CLB

Không chỉ khó khăn ở cấp độ đội tuyển, ngay tại CLB chủ quản, chỗ đứng của các ngôi sao U23 cũng chưa thực sự vững chắc. Điển hình như Nguyễn Đình Bắc, dù nhận được sự kỳ vọng khổng lồ nhưng vẫn chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên tại CLB Công an Hà Nội (CAHN). Những con số thống kê khiêm tốn với vỏn vẹn 1 bàn thắng tại AFC Champions League Two và tình trạng "tịt ngòi" kéo dài tại V.League là hồi chuông báo động cho chân sút sinh năm 2004.

Đình Bắc có phát triển đúng như kỳ vọng?

Trong khi đó, những cái tên khác như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Xuân Bắc hay Phi Hoàng dù được ra sân đều đặn hơn nhưng lại khoác áo các đội bóng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng như PVF-CAND, Đà Nẵng hay HAGL. Môi trường thi đấu này, dù mang lại cơ hội cọ xát, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro kìm hãm sự phát triển kỹ chiến thuật đỉnh cao khi các đội bóng này thường ưu tiên lối chơi an toàn, thực dụng để kiếm điểm.

Áp lực kép từ làn sóng cầu thủ nhập tịch

Thách thức cho lứa U23 còn đến từ xu hướng mới tại V.League: làn sóng nhập tịch. Sự xuất hiện của những cái tên như Đỗ Phi Long hay Đỗ Hoàng Hên đã thay đổi đáng kể cấu trúc nhân sự của các đội bóng. Với ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhóm cầu thủ nhập tịch này vô hình trung làm thu hẹp cơ hội ra sân của các cầu thủ nội trẻ.

Nhìn lại thế hệ vàng Thường Châu 2018, sự đào thải của bóng đá chuyên nghiệp là vô cùng tàn nhẫn. Sau 8 năm, số người duy trì được phong độ đỉnh cao và trụ lại ĐTQG chỉ đếm trên đầu ngón tay như Quang Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng. Danh sách những "người hùng" sa sút hoặc biến mất khỏi bản đồ bóng đá đỉnh cao lại dài dằng dặc.

Lời giải cho tương lai: Bản lĩnh vượt ngưỡng

Lứa U23 hiện tại đang đứng trước một ngã rẽ mang tính quyết định. Việc "tốt nghiệp" trường U23 đồng nghĩa với việc họ phải bước vào thế giới thực của V.League và ĐTQG với tư cách là những cầu thủ trưởng thành. Ở đó, danh xưng "sao trẻ" không còn giá trị bảo hộ, họ phải cạnh tranh sòng phẳng bằng năng lực thực tế.

Để không đi vào vết xe đổ của những người đi trước, Đình Bắc, Trung Kiên và các đồng đội cần nỗ lực gấp bội. Chỉ có bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt từng cơ hội nhỏ nhất mới giúp họ vượt qua được bộ lọc khắt khe của môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.