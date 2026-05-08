Sau kỳ tích World Cup 2026, HLV Bubista bất ngờ chia tay Cape Verde Chiến lược gia xuất sắc nhất châu Phi năm 2025, Bubista, quyết định rời ghế HLV trưởng tuyển Cape Verde để chuyển sang dẫn dắt CLB RS Berkane của Morocco.

Chỉ ít tuần sau khi viết nên câu chuyện cổ tích kỳ diệu tại World Cup 2026, HLV Bubista đã đưa ra quyết định bất ngờ khi chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Cape Verde. Chiến lược gia từng nhận danh hiệu HLV hay nhất châu Phi năm 2025 quyết định thử sức ở môi trường cấp câu lạc bộ trong màu áo RS Berkane của Morocco với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

HLV Bubista quyết định chia tay Cape Verde sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.

Bến đỗ mới và tham vọng tại Morocco

Việc chiêu mộ Bubista nằm trong chiến lược dài hạn của RS Berkane nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục, đồng thời chú trọng phát triển các tài năng trẻ. Đội bóng áo cam hiện được xem là thế lực mới của bóng đá Morocco khi đăng quang giải VĐQG năm 2025, đoạt vị trí á quân mùa vừa qua và từng lọt vào tới bán kết CAF Champions League.

Trước khi gặt hái thành công rực rỡ cùng Cape Verde từ năm 2020, ông Bubista đã từng có thời gian tích lũy kinh nghiệm tại nhiều đội bóng trong nước như Mindelense, Academica do Mindelo, Sporting Praia và Batuque. Sự xuất hiện của nhà cầm quân tài ba này được kỳ vọng sẽ giúp RS Berkane mở ra một giai đoạn thành công mới.

Dấu ấn kịch tính tại World Cup 2026

Dưới sự chèo lái của HLV Bubista, Cape Verde đã trình diễn một lối chơi vô cùng quả cảm và khoa học, trở thành hiện tượng thú vị nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bất chấp khoảng cách lên tới 65 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đại diện châu Phi đã tạo nên cú sốc lớn ngay trận mở màn khi cầm hòa Tây Ban Nha - đội bóng sau đó đã bước lên ngôi vô địch thế giới.

Không dừng lại ở đó, Cape Verde tiếp tục thể hiện sự lỳ lợm khi lần lượt chia điểm với Uruguay và Saudi Arabia để chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội. Sự kịch tính lên đến đỉnh điểm trong cuộc đọ sức với Argentina ở vòng knock-out. Thầy trò HLV Bubista đã hai lần vượt khó để gỡ hòa, buộc đội bóng của Lionel Messi phải kéo trận đấu vào hiệp phụ trước khi chấp nhận thất bại sát nút 2-3.

Di sản sống mãi trong lòng người hâm mộ

Màn trình diễn ngoạn mục ấy đã biến Cape Verde thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Cú cứa lòng đẳng cấp của Sidny Lopes Cabral vào lưới Argentina sau đó đã được FIFA vinh danh là Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026. Trong khi đó, thủ thành Vozinha cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu nhờ phong độ xuất thần nơi khung gỗ.

Trở về quê nhà sau giải đấu, đội tuyển Cape Verde đã nhận được sự đón tiếp vô cùng cuồng nhiệt. Hơn 40.000 cổ động viên đã phủ kín các khán đài để ăn mừng cùng những người anh hùng dân tộc. Dù HLV Bubista đã chọn dừng lại để tìm kiếm thử thách mới, di sản và tinh thần chiến đấu mà ông để lại chắc chắn sẽ còn tiếp lửa cho bóng đá Cape Verde trong nhiều năm tới.