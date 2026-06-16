Saudi Arabia dẫn trước Uruguay 1-0 sau hiệp một đầy kịch tính tại World Cup 2026 Bàn thắng cận thành của Al-Amri ở phút 41 giúp đại diện châu Á chiếm ưu thế trước Uruguay trong trận mở màn bảng H World Cup 2026 diễn ra tại Miami.

Đội tuyển Saudi Arabia đã tạo nên bất ngờ lớn trong hiệp thi đấu đầu tiên trước Uruguay tại vòng bảng World Cup 2026. Dù đối đầu với đối thủ giàu truyền thống từ Nam Mỹ, đoàn quân của HLV Georgios Donis đã thể hiện sự tự tin và kỷ luật để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước một bàn.

Al-Amri tỏa sáng phá vỡ thế bế tắc

Bước ngoặt của hiệp một đến vào phút 41. Từ một tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo khó chịu vào vòng cấm Uruguay. Hậu vệ Al-Amri đã chọn vị trí thông minh, tận dụng cơ hội đá bồi cận thành để hạ gục thủ thành Muslera, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Uruguay.

Bàn thắng mở tỷ số của Saudi Arabia.

Trước khi có bàn thắng, Saudi Arabia đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Chỉ 3 phút trước pha lập công, chính Al-Amri đã có tình huống dứt điểm nguy hiểm buộc Muslera phải trổ tài cứu thua xuất thần. Đại diện châu Á không chỉ phòng ngự chủ động mà còn kiểm soát bóng khá tốt, khiến Uruguay gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi sở trường.

Sự tập trung của hai hàng phòng ngự

Uruguay không phải không có cơ hội. Đội quân của HLV Marcelo Bielsa đã nỗ lực đẩy cao cường độ tấn công ngay từ những phút đầu. Phút thứ 5, Maximiliano Araujo tung cú sút quyết đoán sát vòng cấm nhưng thủ thành Mohammed Al-Owais đã chơi tập trung để hóa giải. Đến phút 30, Vinas có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm, song một lần nữa Al-Owais cho thấy lý do tại sao anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của "Chim ưng xanh".

Đội hình ra sân của 2 đội.

Thế trận trong hiệp một diễn ra đúng như dự đoán về mặt chiến thuật. Uruguay chủ động áp sát tầm cao (high-pressing) nhưng Saudi Arabia lại cho thấy sự già rơ khi thoát pressing hiệu quả và sẵn sàng giảm nhịp độ trận đấu khi cần thiết. Sự thiếu vắng các trụ cột hàng thủ như Jose Gimenez hay Ronald Araujo có vẻ đã khiến hệ thống phòng ngự của Uruguay bộc lộ những khoảng trống nhất định.

Phân tích chiến thuật và vai trò của các ngôi sao

Trong bối cảnh Uruguay đang bế tắc, Federico Valverde vẫn là điểm sáng lớn nhất. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đóng vai trò linh hồn trong các đợt lên bóng, cố gắng điều tiết và tạo ra các cơ hội từ những đường chuyền dài và khả năng sút xa. Tuy nhiên, sự lắt léo của Salem Al-Dawsari bên phía Saudi Arabia cũng khiến các tiền vệ trụ của Uruguay như Ugarte và Bentancur phải hoạt động hết công suất.

Valverde sẽ là điểm tựa của Uruguay.

HLV Georgios Donis đã thành công khi yêu cầu các học trò chơi lùi sâu và phong tỏa khu trung tuyến bằng bộ đôi Kanno và Al-Khaibari. Điều này đã chia cắt thành công mối liên kết giữa tuyến tiền vệ Uruguay và tiền đạo Darwin Nunez, người gần như bị cô lập trong 45 phút đầu tiên.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: World Cup 2026 - Vòng bảng (Bảng H)

World Cup 2026 - Vòng bảng (Bảng H) Địa điểm: Sân vận động Miami (Hard Rock Stadium)

Sân vận động Miami (Hard Rock Stadium) Tỷ số hiệp 1: Saudi Arabia 1-0 Uruguay

Saudi Arabia 1-0 Uruguay Ghi bàn: Al-Amri (41')

Với lợi thế một bàn dẫn trước, Saudi Arabia hứa hẹn sẽ tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công thực dụng trong hiệp hai. Trong khi đó, Uruguay buộc phải có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật nếu không muốn nhận thất bại ngay trong ngày ra quân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.