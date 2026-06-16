Saudi Arabia dẫn trước Uruguay 1-0 tại World Cup 2026: Khoảnh khắc của Al-Amri Đại diện châu Á Saudi Arabia gây bất ngờ khi dẫn trước Uruguay trong hiệp một tại bảng H World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của Al-Amri đang tạm thời tạo lợi thế lớn cho thầy trò HLV Georgios Donis.

Trong trận ra quân tại bảng H World Cup 2026 diễn ra tại Sân vận động Miami, Saudi Arabia đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ khi dẫn trước đội bóng giàu truyền thống Uruguay sau 45 phút đầu tiên. Trận đấu mang ý nghĩa sống còn cho cả hai đội trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp tại bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha và Cape Verde.

Sự thực dụng của "Chim ưng xanh" trước sức ép Nam Mỹ

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Georgios Donis, Saudi Arabia nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 ưu tiên sự chặt chẽ. Đội bóng châu Á chấp nhận nhường thế trận cho Uruguay nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong các tình huống chuyển trạng thái.

Đội hình ra sân của 2 đội.

Trong khi đó, Uruguay dưới thời Marcelo Bielsa vẫn trung thành với triết lý pressing tầm cao. Ngay từ phút thứ 5, Maximiliano Araujo đã đe dọa khung thành đại diện châu Á bằng cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn Mohammed Al-Owais đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho Saudi Arabia.

Bước ngoặt từ tình huống cố định

Sau hơn 20 phút đầu tiên, Uruguay chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chờ đợi sai lầm từ đối phương. Tuy nhiên, chính Saudi Arabia mới là đội tận dụng tốt hơn các cơ hội có được. Phút 38, Abdulelah Al-Amri suýt chút nữa đã mở tỷ số nếu thủ thành Muslera không phản xạ xuất thần cản phá cú dứt điểm cận thành.

Dẫu vậy, sức ép của Saudi Arabia cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 41. Từ một quả phạt góc bên cánh phải, bóng lộn xộn trong vòng cấm và lại là Al-Amri xuất hiện đúng lúc, dứt điểm bồi hạ gục Muslera để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng mở tỷ số của Saudi Arabia.

Bài toán khó cho Marcelo Bielsa

Bước sang hiệp hai, Uruguay buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng nơi hàng thủ khi hàng loạt trụ cột như Jose Gimenez và Ronald Araujo không thể ra sân. Điều này khiến các tình huống chống phản công của La Celeste luôn đặt trong tình trạng báo động.

Mọi hy vọng của Uruguay hiện đang dồn lên vai Federico Valverde. Tiền vệ của Real Madrid không chỉ đóng vai trò điều tiết mà còn là điểm tựa tinh thần trong bối cảnh các đàn anh như Luis Suarez hay Edinson Cavani đã chia tay đội tuyển.

Valverde sẽ là điểm tựa của Uruguay.

Để lật ngược thế cờ, Uruguay cần sự sắc bén hơn từ Darwin Nunez trên hàng công. Nếu không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Saudi Arabia, thầy trò Bielsa sẽ đối diện với nguy cơ lớn ngay trong ngày ra quân World Cup 2026.