Saudi Arabia dự kiến xuất khẩu 1,87 triệu thùng dầu mỗi ngày sang Trung Quốc vào tháng 3/2026 Lượng dầu từ Saudi Arabia sang Trung Quốc dự kiến đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 sau khi Saudi Aramco điều chỉnh giảm giá bán liên tiếp trong 4 tháng.

Saudi Arabia dự kiến cung cấp ít nhất 58 triệu thùng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 3/2026. Khối lượng này tương đương khoảng 1,87 triệu thùng mỗi ngày, đánh dấu mức cao nhất trong nhiều năm qua theo dữ liệu tổng hợp từ Reuters.

Hoạt động cung ứng dầu thô của Saudi Arabia sang thị trường Trung Quốc dự kiến tăng mạnh trong tháng 3/2026.

Chiến lược giảm giá kích cầu thị trường Châu Á

Động thái gia tăng sản lượng xuất khẩu diễn ra sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco thực hiện điều chỉnh giảm giá bán cho thị trường Châu Á tháng thứ tư liên tiếp. Cụ thể, giá bán chính thức (OSP) đối với dầu Arab Light trong tháng 3/2026 được ấn định ngang bằng với mức trung bình Oman/Dubai.

Đáng chú ý, mức giá OSP trong tháng 3/2026 được ghi nhận là thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Mặc dù mức giảm 0,30 USD/thùng trong tháng này thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường, nhưng chính sách ưu đãi giá kéo dài đã kích thích đáng kể nhu cầu nhập khẩu từ các đối tác lớn.

Phân bổ nguồn cung cho các tập đoàn lọc dầu lớn

Theo các nguồn tin thương mại, những doanh nghiệp dự kiến gia tăng lượng dầu nhập khẩu từ Saudi Arabia trong tháng tới bao gồm PetroChina, Rongsheng Petrochemical và Sinochem. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu nguyên liệu đầu vào tăng cao tại các tổ hợp lọc hóa dầu hàng đầu của Trung Quốc.

Ngược lại, Hengli Petrochemical dự kiến sẽ không nhập khẩu bất kỳ lô hàng nào từ quốc gia vùng Vịnh này trong tháng thứ ba liên tiếp. Hiện tại, cả Saudi Aramco và các doanh nghiệp lọc dầu liên quan đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về các số liệu phân bổ cụ thể này.

Nhìn chung, việc duy trì mức xuất khẩu trên 50 triệu thùng mỗi tháng cho thấy vị thế quan trọng của Saudi Arabia tại thị trường năng lượng Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về giá bán giữa các nguồn cung dầu thô quốc tế.