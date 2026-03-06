Saudi Arabia tăng sản lượng dầu dự phòng trước căng thẳng Mỹ - Iran Riyadh nâng sản lượng và xuất khẩu dầu khoảng 500.000 thùng/ngày nhằm đảm bảo nguồn cung toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị Trung Đông diễn biến phức tạp.

Saudi Arabia đang triển khai kế hoạch tăng sản lượng và xuất khẩu dầu thô nhằm dự phòng rủi ro gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran có nguy cơ gây ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.

Kế hoạch tăng xuất khẩu 500.000 thùng/ngày

Theo các nguồn tin thạo tin, Saudi Arabia dự kiến tăng khối lượng xuất khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày. Bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác, quốc gia này cũng đang chuyển thêm dầu thô tới các kho lưu trữ ở nước ngoài để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, Văn phòng Truyền thông Chính phủ Saudi Arabia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Đáng chú ý, chiến lược của Riyadh trong năm nay có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch từng được triển khai vào năm 2025. Mục tiêu chính của việc tăng sản lượng là tạo ra một tấm đệm an toàn cho nguồn cung toàn cầu. Trong trường hợp không xảy ra các đợt gián đoạn cung ứng thực tế, Saudi Arabia dự kiến sẽ điều chỉnh giảm sản lượng trở lại để duy trì sự tuân thủ đối với hạn ngạch của liên minh OPEC+.

Vai trò điều tiết thị trường của Riyadh

Là nhà sản xuất lớn nhất trong khối OPEC, Saudi Arabia từ lâu đã đóng vai trò là "người điều tiết" then chốt trên thị trường dầu mỏ thế giới. Riyadh thường xuyên thực hiện các đợt điều chỉnh linh hoạt: tăng sản lượng khi thị trường thiếu hụt và cắt giảm khi xuất hiện tình trạng dư cung để giữ ổn định giá cả.

Việc đẩy mạnh khai thác lần này cho thấy sự chủ động của Saudi Arabia trước các biến số địa chính trị. Các chuyên gia thị trường nhận định, việc chuẩn bị sẵn các kho dự trữ tại nước ngoài sẽ giúp rút ngắn thời gian đáp ứng nhu cầu của các đối tác tiêu thụ lớn nếu các tuyến đường vận tải biển tại Trung Đông bị ảnh hưởng.

Dự báo tác động tới hạn ngạch OPEC+

Mặc dù tăng sản lượng phục vụ mục đích dự phòng, Saudi Arabia vẫn khẳng định cam kết đối với các thỏa thuận của OPEC+. Mọi sự gia tăng tạm thời đều được tính toán để có thể đảo ngược nhanh chóng, nhằm tránh gây áp lực lên cơ cấu giá dài hạn của thị trường. Các bước đi tiếp theo của quốc gia này sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến quan hệ giữa Washington và Tehran trong thời gian tới.