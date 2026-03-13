Saudi Arabia tăng sản lượng dầu lên 10,88 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2 OPEC báo cáo Saudi Arabia nâng mạnh sản lượng khai thác nhằm đối phó rủi ro gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Iran làm ảnh hưởng thị trường năng lượng.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) xác nhận Saudi Arabia đã tăng mạnh sản lượng khai thác trong tháng 02/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bù đắp rủi ro gián đoạn nguồn cung sau khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu năng lượng tại khu vực Trung Đông.

Sản lượng khai thác thực tế vượt mục tiêu đề ra

Theo dữ liệu từ OPEC, tổng sản lượng dầu của Saudi Arabia trong tháng 02/2026 đạt mức 10,882 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với con số 10,10 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong tháng 1. Trong khi đó, lượng nguồn cung thực tế đưa ra thị trường (bao gồm xuất khẩu và tiêu thụ nội bộ) đạt 10,111 triệu thùng/ngày.

Việc gia tăng sản lượng này phản ánh vai trò điều tiết truyền thống của quốc gia vùng Vịnh. Saudi Arabia thường xuyên can thiệp bằng cách bổ sung nguồn cung khi thị trường đối mặt với nguy cơ thiếu hụt hoặc cắt giảm khi có dấu hiệu dư thừa. Đáng chú ý, một phần lượng dầu khai thác tăng thêm đã được đưa vào kho dự trữ chiến lược, tương tự như kế hoạch dự phòng mà nước này từng triển khai trong năm trước.

Tác động từ xung đột địa chính trị và phản ứng của OPEC+

Cuộc xung đột diễn ra vào ngày 28/02 đã buộc nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực phải tạm ngừng hoạt động, đẩy giá dầu thế giới biến động mạnh. Báo cáo của OPEC chỉ ra rằng tổng sản lượng của liên minh OPEC+ (bao gồm cả Nga và các đối tác) đạt trung bình 42,72 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tăng thêm 445.000 thùng/ngày so với tháng trước đó.

Mặc dù sản lượng thực tế cao hơn mục tiêu, nhưng do lượng dầu đưa vào kho dự trữ không được tính vào "nguồn cung đưa ra thị trường", mức cung ứng của Saudi Arabia vẫn nằm gần với giới hạn hạn ngạch mà liên minh đã thống nhất cho quý I/2026. Điều này cho thấy sự linh hoạt của quốc gia này trong việc duy trì ổn định dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Dự báo nhu cầu dầu toàn cầu duy trì ở mức lạc quan

Bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu ở mức 1,38 triệu thùng/ngày trong năm nay. Tổ chức này đánh giá nhu cầu trong năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với dự phóng của nhiều định chế tài chính và tổ chức quốc tế khác, bao gồm cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Đại diện OPEC lưu ý rằng mặc dù các biến động tại Trung Đông cần được theo dõi chặt chẽ, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá đầy đủ tác động của chúng đối với bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Liên minh khẳng định sẽ tiếp tục giám sát thị trường để đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.