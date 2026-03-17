Saudi Arabia tăng sản lượng lên 10,88 triệu thùng/ngày trước lo ngại xung đột tại Iran OPEC xác nhận Saudi Arabia đã chủ động nâng mạnh sản lượng dầu trong tháng 02/2026 nhằm dự phòng rủi ro gián đoạn cung ứng từ khu vực Trung Đông.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa công bố báo cáo thị trường tháng 02/2026, xác nhận Saudi Arabia đã tăng mạnh sản lượng khai thác nhằm tạo hành lang dự phòng trước các biến động địa chính trị. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Iran vào ngày 28/2 gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu và đẩy giá dầu thế giới biến động mạnh.

Diễn biến sản lượng và nguồn cung từ Saudi Arabia

Theo số liệu từ các nguồn tin trực tiếp, Saudi Arabia báo cáo tổng sản lượng khai thác trong tháng 02/2026 đạt mức 10,882 triệu thùng/ngày. Đây là mức tăng đáng kể so với sản lượng 10,10 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong tháng 01/2026. Bên cạnh đó, nguồn cung thực tế đưa ra thị trường của quốc gia này đạt trung bình 10,111 triệu thùng/ngày.

Trong lĩnh vực dầu mỏ, khái niệm “nguồn cung đưa ra thị trường” bao gồm lượng dầu xuất khẩu cộng với lượng tiêu thụ tại các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện nội địa, nhưng không bao gồm lượng dầu đưa vào các kho dự trữ. Như vậy, dù sản lượng thực tế cao hơn mục tiêu, nhưng nguồn cung của Saudi Arabia ra thị trường vẫn được duy trì gần với hạn ngạch của liên minh OPEC+.

Vai trò điều tiết và phản ứng của OPEC+

Việc gia tăng sản lượng trong tháng 02/2026 được xem là một phần trong chiến lược can thiệp dài hạn của Saudi Arabia. Quốc gia này thường xuyên tăng nguồn cung khi thị trường đối mặt với tình trạng thiếu hụt hoặc cắt giảm sản lượng khi dư cung. Kế hoạch này tương tự như các biện pháp dự phòng từng được thực hiện vào năm ngoái khi nước này đẩy mạnh tích trữ dầu vào kho dự trữ quốc gia.

Bên cạnh Saudi Arabia, tổng sản lượng của toàn liên minh OPEC+ (bao gồm OPEC và các đối tác như Nga) cũng ghi nhận mức tăng trưởng. Cụ thể, sản lượng trung bình của liên minh trong tháng 02/2026 đạt 42,72 triệu thùng/ngày, tăng thêm 445.000 thùng/ngày so với tháng đầu năm. Đáng chú ý, sự gia tăng này diễn ra bất chấp thỏa thuận giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong quý I năm nay của liên minh.

Dự báo nhu cầu và triển vọng thị trường toàn cầu

Mặc dù có những bất ổn về địa chính trị, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu. Tổ chức này kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng thêm 1,38 triệu thùng/ngày trong năm nay. Dự báo cho năm 2026 của OPEC hiện vẫn duy trì ở mức lạc quan hơn so với số liệu từ các tổ chức quốc tế khác, bao gồm Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trong báo cáo định kỳ, OPEC nhấn mạnh rằng các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cần được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá chính xác tác động của các cuộc xung đột này đối với dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong dài hạn. Việc chủ động tăng sản lượng của Saudi Arabia được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu áp lực nguồn cung trong ngắn hạn khi các cơ sở sản xuất tại khu vực xung đột phải tạm ngừng hoạt động.