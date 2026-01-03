Saudi Arabia tăng xuất khẩu 500.000 thùng dầu mỗi ngày để đối phó căng thẳng Mỹ - Iran Saudi Arabia triển khai kế hoạch tăng sản lượng và đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô nhằm dự phòng rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Saudi Arabia hiện đang triển khai kế hoạch tăng sản lượng và xuất khẩu dầu thô như một biện pháp dự phòng chiến lược. Động thái này nhằm chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông, đặc biệt là qua các tuyến hàng hải trọng yếu.

Chi tiết kế hoạch tăng cường nguồn cung dự phòng

Theo các nguồn tin thạo tin, vương quốc này dự kiến tăng khối lượng xuất khẩu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong tháng 6. Bên cạnh việc tăng khai thác, Saudi Arabia cũng chủ động chuyển thêm một lượng lớn dầu thô tới các kho lưu trữ tại nước ngoài. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển và đảm bảo khả năng cung ứng tức thì cho các đối tác lớn nếu xảy ra sự cố tại vùng Vịnh.

Kế hoạch hành động năm nay được đánh giá là tương tự như chiến lược mà Saudi Arabia từng triển khai vào năm 2025. Việc đẩy mạnh khai thác nhằm mục đích tạo ra một "đệm đỡ" an toàn cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung không xảy ra như lo ngại, nước này sẽ sớm điều chỉnh sản lượng trở lại mức thấp hơn để duy trì sự tuân thủ đối với hạn ngạch của OPEC+.

Vị thế điều tiết thị trường của Saudi Arabia

Với vai trò là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất trong tổ chức OPEC, Saudi Arabia từ lâu đã đóng vị thế then chốt là “người điều tiết” (swing producer) trên thị trường năng lượng. Theo cơ chế này, Riyadh sẵn sàng tăng sản lượng khi nguồn cung toàn cầu bị đứt gãy và chủ động cắt giảm khi thị trường rơi vào trạng thái dư cung nhằm ổn định giá cả.

Đáng chú ý, kế hoạch tăng sản lượng lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia thành viên OPEC+ đang nỗ lực kiểm soát nguồn cung để hỗ trợ giá dầu. Do đó, việc Saudi Arabia tăng sản lượng được hiểu là một bước đi mang tính chất phòng vệ tạm thời hơn là sự thay đổi trong chính sách dài hạn của liên minh.

Tính đến thời điểm hiện tại, văn phòng truyền thông của chính phủ Saudi Arabia vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Dù vậy, thị trường dầu mỏ quốc tế đang theo dõi sát sao mọi động thái từ Riyadh, khi các yếu tố địa chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục là biến số gây áp lực lên giá năng lượng toàn cầu.