Saudi Aramco cắt giảm nguồn cung dầu sang châu Á tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 4/2026 Saudi Aramco cắt giảm dầu sang châu Á tháng thứ hai liên tiếp do căng thẳng tại eo biển Hormuz, trong khi lượng hàng qua cảng Yanbu đạt mức kỷ lục vào tháng 3/2026.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vừa thông báo tiếp tục cắt giảm lượng dầu cung cấp cho các khách hàng tại khu vực châu Á trong tháng 4/2026. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nguồn cung bị thắt chặt do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị tại Trung Đông.

Tập đoàn Saudi Aramco điều chỉnh kế hoạch cung ứng dầu thô do căng thẳng địa chính trị.

Gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do tình trạng gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, hệ quả từ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Để duy trì dòng chảy thương mại, Saudi Aramco đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô Arab Light qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 3/2026 đã giảm mạnh so với tháng trước đó. Cụ thể diễn biến như sau:

Thời điểm Sản lượng xuất khẩu (triệu thùng/ngày) Tháng 2/2026 7,108 Tháng 3/2026 4,355

Tác động đến thị trường lọc hóa dầu châu Á

Việc Saudi Aramco ưu tiên xuất khẩu từ cảng Yanbu đã khiến khối lượng bốc xếp tại đây tăng lên mức kỷ lục. Đáng chú ý, tập đoàn lọc hóa dầu Sinopec của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 24 triệu thùng dầu thô từ cảng này chỉ riêng trong tháng 3/2026.

Tuy nhiên, các chuyên gia thị trường cảnh báo rằng nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu châu Á sẽ tiếp tục bị thắt chặt, từ đó hạn chế sản lượng các sản phẩm dầu tinh chế. Bên cạnh đó, hoạt động tại cảng Yanbu cũng tiềm ẩn rủi ro gián đoạn tạm thời nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.