Saudi Aramco cắt giảm nguồn cung dầu sang châu Á trong tháng thứ hai liên tiếp Sản lượng xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm mạnh từ 7,108 triệu xuống 4,355 triệu thùng/ngày do căng thẳng tại eo biển Hormuz, gây áp lực lên thị trường châu Á.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco vừa thông báo tiếp tục thắt chặt lượng dầu cung cấp cho các khách hàng tại khu vực châu Á trong tháng 4/2026. Đây là tháng thứ hai liên tiếp gã khổng lồ năng lượng này thực hiện cắt giảm nguồn cung trong bối cảnh xung đột địa chính trị giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Xuất khẩu dầu thô giảm gần 40%

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy khối lượng xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 3/2026 đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt khoảng 4,355 triệu thùng/ngày, giảm sâu so với mức 7,108 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong tháng 2/2026.

Chỉ số xuất khẩu Tháng 02/2026 Tháng 03/2026 Sản lượng (triệu thùng/ngày) 7,108 4,355 Địa điểm xuất khẩu chính Toàn cầu Cảng Yanbu (Biển Đỏ)

Để duy trì dòng chảy thương mại trước tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, Saudi Aramco đã đẩy mạnh việc bốc xếp dầu thô Arab Light qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Đáng chú ý, khối lượng vận chuyển tại cảng này đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 3/2026, cho thấy nỗ lực chuyển hướng logistics của tập đoàn nhằm tiếp cận thị trường châu Á.

Rủi ro đối với các nhà máy lọc dầu

Bên cạnh việc thay đổi lộ trình, hoạt động xuất khẩu tại cảng Yanbu cũng đang đối mặt với những rủi ro an ninh tạm thời do xung đột tại Trung Đông. Điều này khiến nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu tại châu Á tiếp tục bị thắt chặt, dẫn đến khả năng hạn chế sản lượng các sản phẩm tinh chế trên thị trường.

Tại Trung Quốc, tập đoàn lọc hóa dầu Sinopec dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 24 triệu thùng dầu thô từ cảng Yanbu trong tháng 3/2026. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cung dài hạn theo hợp đồng có thể buộc các đơn vị tiêu thụ lớn phải tìm kiếm các nguồn thay thế hoặc điều chỉnh công suất vận hành.

Nhìn chung, động thái của Saudi Aramco phản ánh sự nhạy cảm của thị trường năng lượng trước các biến động địa chính trị. Việc thắt chặt nguồn cung sang châu Á không chỉ gây áp lực lên giá dầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng của các nền kinh tế lớn trong khu vực.