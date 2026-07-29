Savinho đề nghị rời Manchester City, Tottenham có thêm cơ hội theo đuổi cầu thủ chạy cánh Fabrizio Romano cho biết Savinho đã thông báo mong muốn rời Manchester City để có thêm thời gian thi đấu; Tottenham là đội đang theo đuổi cầu thủ 22 tuổi.

Savinho đã thông báo với Manchester City về mong muốn rời đội trong mùa hè này, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi được cho là muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn để phát triển sự nghiệp, mở ra cơ hội đáng kể cho Tottenham trong quá trình tìm kiếm nhân sự tấn công.

Điểm quan trọng là đây chưa phải lúc Manchester City buộc phải bán cầu thủ. Romano nhấn mạnh quyền quyết định vẫn thuộc về đội bóng, dù Savinho đã bày tỏ lập trường rõ ràng về tương lai.

Savinho được cho muốn rời Man City hè này. Ảnh: Manchester City FC.

Mong muốn ra sân nhiều hơn của Savinho

Trong mùa giải vừa qua, Savinho có 36 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Manchester City, nhưng chỉ đá chính 14 trận. Anh ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo, những con số cho thấy đóng góp nhất định nhưng chưa giúp cầu thủ này có vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát.

Romano viết trên X rằng Savinho đã thông báo với Manchester City về ý định ra đi. Theo thông tin này, ưu tiên của cầu thủ là được thi đấu nhiều hơn trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, thay vì tiếp tục chấp nhận vai trò không ổn định.

Ở Manchester City, Savinho đang phải cạnh tranh với Rayan Cherki, Jeremy Doku, Antoine Semenyo và Phil Foden. Jack Grealish cũng đã trở lại sau thời gian cho mượn tại Everton, khiến cuộc cạnh tranh ở các vị trí tấn công càng trở nên chật chội.

Tottenham cần một phương án bên cánh trái

Tottenham đã theo dõi Savinho từ mùa hè năm ngoái và vẫn đặt anh ở vị trí ưu tiên, dù đội bóng cũng quan tâm đến Rafael Leao và Andreas Schjelderup. Theo bài gốc, đội bóng Bắc London muốn bổ sung một tiền đạo cắm cùng một cầu thủ chạy cánh trái để làm mới hàng công.

Nhu cầu này xuất phát từ việc Tottenham chưa tìm được phương án thay thế hiệu quả cho Son Heung-min ở hành lang trái. Wilson Odobert, Randal Kolo Muani, Richarlison và Matthys Tel được cho là chưa tạo ra ảnh hưởng đủ lớn tại vị trí này.

Savinho có thể đem đến lựa chọn giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến từ biên, nhưng thương vụ sẽ phụ thuộc trước hết vào lập trường của Manchester City. Việc cầu thủ muốn ra đi có thể tạo thuận lợi cho Tottenham trong đàm phán, song không đồng nghĩa mức phí chuyển nhượng sẽ giảm.

Mức giá dự kiến và sự cạnh tranh từ AC Milan

Tottenham được cho là phải chi khoảng 60 triệu bảng để sở hữu Savinho. Manchester City nhiều khả năng vẫn giữ nguyên định giá, bất chấp mong muốn rời đội của cầu thủ 22 tuổi.

AC Milan cũng được nhắc đến như một đội bóng quan tâm, trong bối cảnh họ xem Savinho là phương án thay thế Rafael Leao. Tuy vậy, Tottenham được cho vẫn tự tin về khả năng hoàn tất thương vụ theo đuổi kéo dài này.

Với Savinho, quyết định cuối cùng không chỉ nằm ở việc rời Manchester City, mà còn ở điểm đến bảo đảm vai trò rõ ràng hơn. Với Tottenham, đây là cơ hội để giải quyết khoảng trống bên cánh trái bằng một cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao.