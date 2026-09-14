SC Braga 1-0 Estoril: SC Braga giành chiến thắng Estoril đứng trước áp lực lớn khi làm khách tại sân SC Braga lúc 02:45 ngày 15/09/2026, buộc phải nỗ lực giành điểm để cắt đứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua.

SC Braga 1 - 0 Estoril Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Estoril.

10' Thay người Phút 10' (Estoril): André Tiago Ramos das Neves vào sân thay Fabrício Garcia.

12' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 64% - 36% Estoril, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.

24' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 60% - 40% Estoril, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': Francisco Reis Ferreira (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 54% - 46% Estoril, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (SC Braga): Adrian Bajrami vào sân thay Bright Arrey Mbi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 52% - 48% Estoril, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

58' Thay người Phút 58' (SC Braga): Ricardo Horta vào sân thay Gabriel Silva.

58' Thay người Phút 58' (SC Braga): Vitor Carvalho vào sân thay Adrian Barisic.

61' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 61% - 39% Estoril, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

63' Thẻ đỏ Phút 63': Francisco Reis Ferreira (Estoril) nhận thẻ đỏ.

64' Thay người Phút 64' (SC Braga): Jean-Baptiste Gorby vào sân thay Demir Ege Tıknaz.

65' Thay người Phút 65' (Estoril): Samuel Amissah vào sân thay André Tiago Ramos das Neves.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 51% - 49% Estoril, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Estoril): Pedro Carvalho vào sân thay Ricard Sanchez Sendra.

77' Thay người Phút 77' (Estoril): Jordan Arnolin vào sân thay Jordan Holsgrove.

77' Thay người Phút 77' (Estoril): André Lacximicant vào sân thay Nail Omerovic.

81' Thay người Phút 81' (SC Braga): Jonas Wind vào sân thay Gustaf Lagerbielke.

83' BÀN THẮNG! SC Braga (1-0) Phút 83': Jonas Wind (SC Braga) lập công (kiến tạo: Jean-Baptiste Gorby). Tỷ số: 1 - 0.

85' Thẻ vàng Phút 85': João Carvalho (Estoril) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 57% - 43% Estoril, dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 4.

88' Thẻ vàng Phút 88': Pedro Carvalho (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: SC Braga 1-0 Estoril Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:42 15/09/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens Estoril Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos 31 Bernardo Fontes 37 A. Barišić 14 Lagerbielke 26 B. Arrey-Mbi 2 Víctor Gómez 8 João Moutinho 34 E. Tıknaz 77 Gabri Martínez 10 Pau Victor 17 J. Milošević 11 Gabriel Silva 1 Joel Robles 2 Ricard Sánchez 15 Isma Sierra 4 Ferro 21 R. Jurišić 10 J. Holsgrove 44 M. Robin 11 N. Omerović 12 João Carvalho 98 Fabrício Garcia 14 Y. Begraoui Dự bị SC Braga 16 Tomás Marqués 6 Vitor Carvalho 44 A. Bajrami 7 Diogo Travassos 21 Ricardo Horta 50 Diego Rodrigues 9 Fran Navarro 78 João Carvalho 20 M. Dorgeles Estoril 16 M. Turk 5 A. Tsoungui 43 fletcher lowe 17 Peixinho 7 André Lacximicant 99 R. Guitane 22 Pedro Carvalho 9 A. Camblan 35 S. Amissah Cập nhật đội hình lúc 02:18 15/09/2026

SC Braga Thống kê Estoril 58% Kiểm soát bóng 42% 18 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật J. Wind SC Braga 1 bàn J. Gorby SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7.59 Lagerbielke SC Braga Điểm 8 A. Bajrami SC Braga Điểm 7.59 A. Barišić SC Braga Điểm 7.38 Isma Sierra Estoril Điểm 7.35

Estoril bước vào chuyến làm khách trên sân của SC Braga vào lúc 02:45 ngày 15/09/2026 với nhiệm vụ tối thượng là chặn đứng đà sa sút. Thành tích thi đấu ảm đạm thời gian qua đã đẩy đội khách xuống nhóm cuối bảng xếp hạng, biến cuộc đọ sức này thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho mục tiêu tìm lại sự ổn định.

Áp lực chặn đà sa sút đè nặng lên Estoril

Estoril đang trải qua giai đoạn thi đấu rất khó khăn khi chưa thể tìm thấy cảm giác chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Điểm tích cực le lói là ở trận đấu gần nhất, họ đã ngắt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng một kết quả hòa.

Hệ quả từ phong độ nghèo nàn phản ánh rõ trên bảng xếp hạng, khi Estoril hiện chôn chân ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách về điểm số cũng như sự thiếu hụt về mặt hiệu quả thi đấu buộc đội khách phải nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận nếu muốn chặn đứng đà trượt dốc trên sân khách.

SC Braga duy trì thế chủ động trên sân nhà

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, SC Braga thể hiện sự ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm trong tay, tạo ra bước đệm an toàn hơn rất nhiều so với vị trí của Estoril.

Xét trong 4 trận đấu gần nhất, SC Braga thu về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Ở lần ra sân gần nhất, đội bóng này đã chia điểm với đối thủ, duy trì được mạch điểm số cần thiết. Việc được thi đấu trên sân nhà cùng phong độ tốt hơn đem lại lợi thế tâm lý đáng kể cho SC Braga trước giờ bóng lăn.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang ủng hộ SC Braga. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, SC Braga giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Estoril. Tương quan thành tích này cho thấy đại diện chủ nhà thường biết cách kiểm soát cục diện mỗi khi chạm trán đối thủ.

Nhìn chung, với ưu thế sân bãi, điểm số vượt trội và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, SC Braga nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận. Về phía Estoril, quyết tâm cắt đứt chuỗi trận thất vọng đòi hỏi họ phải chơi tập trung tối đa và chắt chiu từng cơ hội trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Braga · 2 thắng 2 hòa Estoril · 1 thắng SC Braga 1 - 1 Estoril Hòa Estoril 1 - 0 SC Braga EST Estoril 0 - 2 SC Braga SB SC Braga 2 - 2 Estoril Hòa Estoril 0 - 1 SC Braga SB

SC Braga 5 trận gần nhất B T T H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Estoril 5 trận gần nhất H B B B H 5 Trận 0-2-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 7 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 8 SC Braga 4 2 1 1 +1 7 B T T H 9 GIL Vicente 5 2 1 2 0 7 B B H T T … 16 Rio Ave 5 1 0 4 -9 3 B B T B B 17 Estoril 5 0 2 3 -5 2 H B B B H 18 Casa Pia 6 0 1 5 -14 1 B H B B B