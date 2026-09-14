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SC Braga 1-0 Estoril: SC Braga giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 22:05

Estoril đứng trước áp lực lớn khi làm khách tại sân SC Braga lúc 02:45 ngày 15/09/2026, buộc phải nỗ lực giành điểm để cắt đứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua.

SC Braga1 - 0EstorilKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Braga tiếp đón Estoril.

  • 10'Thay người

    Phút 10' (Estoril): André Tiago Ramos das Neves vào sân thay Fabrício Garcia.

  • 12'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 64% - 36% Estoril, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 0.

  • 24'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 60% - 40% Estoril, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Francisco Reis Ferreira (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 54% - 46% Estoril, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (SC Braga): Adrian Bajrami vào sân thay Bright Arrey Mbi.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 52% - 48% Estoril, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (SC Braga): Ricardo Horta vào sân thay Gabriel Silva.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (SC Braga): Vitor Carvalho vào sân thay Adrian Barisic.

  • 61'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 61% - 39% Estoril, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thẻ đỏ

    Phút 63': Francisco Reis Ferreira (Estoril) nhận thẻ đỏ.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (SC Braga): Jean-Baptiste Gorby vào sân thay Demir Ege Tıknaz.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Estoril): Samuel Amissah vào sân thay André Tiago Ramos das Neves.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 51% - 49% Estoril, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Estoril): Pedro Carvalho vào sân thay Ricard Sanchez Sendra.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Estoril): Jordan Arnolin vào sân thay Jordan Holsgrove.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Estoril): André Lacximicant vào sân thay Nail Omerovic.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (SC Braga): Jonas Wind vào sân thay Gustaf Lagerbielke.

  • 83'BÀN THẮNG! SC Braga (1-0)

    Phút 83': Jonas Wind (SC Braga) lập công (kiến tạo: Jean-Baptiste Gorby). Tỷ số: 1 - 0.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': João Carvalho (Estoril) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 57% - 43% Estoril, dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 4.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Pedro Carvalho (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: SC Braga 1-0 Estoril

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:42 15/09/2026

Đội hình chính thức
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens
Estoril
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos
31
Bernardo Fontes
37
A. Barišić
14
Lagerbielke
26
B. Arrey-Mbi
2
Víctor Gómez
8
João Moutinho
34
E. Tıknaz
77
Gabri Martínez
10
Pau Victor
17
J. Milošević
11
Gabriel Silva
1
Joel Robles
2
Ricard Sánchez
15
Isma Sierra
4
Ferro
21
R. Jurišić
10
J. Holsgrove
44
M. Robin
11
N. Omerović
12
João Carvalho
98
Fabrício Garcia
14
Y. Begraoui
Dự bị
SC Braga
16 Tomás Marqués6 Vitor Carvalho44 A. Bajrami7 Diogo Travassos21 Ricardo Horta50 Diego Rodrigues9 Fran Navarro78 João Carvalho20 M. Dorgeles
Estoril
16 M. Turk5 A. Tsoungui43 fletcher lowe17 Peixinho7 André Lacximicant99 R. Guitane22 Pedro Carvalho9 A. Camblan35 S. Amissah
Cập nhật đội hình lúc 02:18 15/09/2026
SC BragaThống kêEstoril
58%
Kiểm soát bóng
42%
18
Dứt điểm
12
6
Trúng đích
1
4
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
12
3
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Wind
J. Wind
SC Braga
1 bàn
J. Gorby
J. Gorby
SC Braga
1 kiến tạo · điểm 7.59
G. Lagerbielke
Lagerbielke
SC Braga
Điểm 8
A. Bajrami
A. Bajrami
SC Braga
Điểm 7.59
A. Barišić
A. Barišić
SC Braga
Điểm 7.38
Isma Sierra
Isma Sierra
Estoril
Điểm 7.35

Estoril bước vào chuyến làm khách trên sân của SC Braga vào lúc 02:45 ngày 15/09/2026 với nhiệm vụ tối thượng là chặn đứng đà sa sút. Thành tích thi đấu ảm đạm thời gian qua đã đẩy đội khách xuống nhóm cuối bảng xếp hạng, biến cuộc đọ sức này thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho mục tiêu tìm lại sự ổn định.

Áp lực chặn đà sa sút đè nặng lên Estoril

Estoril đang trải qua giai đoạn thi đấu rất khó khăn khi chưa thể tìm thấy cảm giác chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Điểm tích cực le lói là ở trận đấu gần nhất, họ đã ngắt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng một kết quả hòa.

Hệ quả từ phong độ nghèo nàn phản ánh rõ trên bảng xếp hạng, khi Estoril hiện chôn chân ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách về điểm số cũng như sự thiếu hụt về mặt hiệu quả thi đấu buộc đội khách phải nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận nếu muốn chặn đứng đà trượt dốc trên sân khách.

SC Braga duy trì thế chủ động trên sân nhà

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, SC Braga thể hiện sự ổn định hơn trong giai đoạn vừa qua. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm trong tay, tạo ra bước đệm an toàn hơn rất nhiều so với vị trí của Estoril.

Xét trong 4 trận đấu gần nhất, SC Braga thu về 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Ở lần ra sân gần nhất, đội bóng này đã chia điểm với đối thủ, duy trì được mạch điểm số cần thiết. Việc được thi đấu trên sân nhà cùng phong độ tốt hơn đem lại lợi thế tâm lý đáng kể cho SC Braga trước giờ bóng lăn.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang ủng hộ SC Braga. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, SC Braga giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Estoril. Tương quan thành tích này cho thấy đại diện chủ nhà thường biết cách kiểm soát cục diện mỗi khi chạm trán đối thủ.

Nhìn chung, với ưu thế sân bãi, điểm số vượt trội và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, SC Braga nắm giữ nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận. Về phía Estoril, quyết tâm cắt đứt chuỗi trận thất vọng đòi hỏi họ phải chơi tập trung tối đa và chắt chiu từng cơ hội trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
SC Braga · 2 thắng2 hòaEstoril · 1 thắng
04/05/2026
SC Braga
1 - 1
Estoril
Hòa
20/12/2025
Estoril
1 - 0
SC Braga
EST
20/04/2025
Estoril
0 - 2
SC Braga
SB
07/12/2024
SC Braga
2 - 2
Estoril
Hòa
14/04/2024
Estoril
0 - 1
SC Braga
SB
SC Braga
5 trận gần nhất
BTTHT
4
Trận
2-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Estoril
5 trận gần nhất
HBBBH
5
Trận
0-2-3
T-H-B
2
Ghi (TB 0.4)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
7Academico Viseu6222-28TTBHB
8SC Braga4211+17BTTH
9GIL Vicente521207BBHTT
16Rio Ave5104-93BBTBB
17Estoril5023-52HBBBH
18Casa Pia6015-141BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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