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SC Braga 1-3 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng

Văn Thể09/10/2026 21:27

Màn so tài lúc 02:15 ngày 10/10/2026 tại Estádio Municipal de Braga thu hút chú ý khi SC Braga và Sporting CP cùng bước vào trận đấu với điểm rơi phong độ cao.

SC Braga1 - 3Sporting CPKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    SC Braga tiếp đón Sporting CP.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 54% - 46% Sporting CP, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 43% - 57% Sporting CP, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: SC Braga 47% - 53% Sporting CP, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! SC Braga (1-0)

    Phút 41': Rui Silva (Sporting CP) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 47% - 53% Sporting CP, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sporting CP): Maximiliano Araujo vào sân thay Georgios Vagiannidis.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sporting CP): Rodrigo Zalazar vào sân thay Silas Andersen.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Sporting CP): Luis Suárez vào sân thay Fotis Ioannidis.

  • 63'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: SC Braga 45% - 55% Sporting CP, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! Sporting CP (1-1)

    Phút 66': Luis Suárez (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Nestory Irankunda). Tỷ số: 1 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (SC Braga): Mario Dorgeles vào sân thay Denis Huseinbasic.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (SC Braga): Gabriel Martínez Aguilera vào sân thay Gabriel Silva.

  • 71'BÀN THẮNG! Sporting CP (1-2)

    Phút 71': Bernardo Caltabiano Parise Fontes (SC Braga) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (SC Braga): Tommy Marqués vào sân thay João Moutinho.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (SC Braga): Jonas Wind vào sân thay Pau Victor.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 45% - 55% Sporting CP, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sporting CP): Flávio Gonçalves vào sân thay Nestory Irankunda.

  • 82'BÀN THẮNG! Sporting CP (1-3)

    Phút 82': Rodrigo Zalazar (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Geny Catamo). Tỷ số: 1 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (SC Braga): Fra Navarro vào sân thay Adrian Bajrami.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Sporting CP): João Simões vào sân thay Rodrigo Zalazar.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Sergio Barcia (SC Braga) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Flávio Gonçalves (Sporting CP) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: SC Braga 49% - 51% Sporting CP, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: SC Braga 1-3 Sporting CP

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:18 10/10/2026

Đội hình chính thức
SC Braga
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Vicens
Sporting CP
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges
31
Bernardo Fontes
22
Sergio Barcia
6
Vitor Carvalho
44
A. Bajrami
2
Víctor Gómez
29
J. Gorby
8
João Moutinho
11
Gabriel Silva
23
Huseinbašić
21
Ricardo Horta
10
Pau Victor
1
Rui Silva
13
Vagiannidis
72
Eduardo Quaresma
25
Gonçalo Inácio
22
Iván Fresneda
5
Sergi Altimira
4
S. Andersen
10
Geny Catamo
77
I. Doumbia
19
N. Irankunda
7
F. Ioannidis
Dự bị
SC Braga
26 B. Arrey-Mbi78 João Carvalho14 Lagerbielke16 Tomás Marqués7 Diogo Travassos77 Gabri Martínez17 J. Milošević9 Fran Navarro19 J. Wind
Sporting CP
8 João Simões28 J. Derry58 Flávio Gonçalves20 M. Araújo9 Rafael Ferreira Nel21 Pedro Lima55 Ibrahima Ba31 Luis Guilherme30 Kaique
Cập nhật đội hình lúc 01:48 10/10/2026
SC BragaThống kêSporting CP
49%
Kiểm soát bóng
51%
14
Dứt điểm
9
4
Trúng đích
3
5
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
L. Suárez
L. Suárez
Sporting CP
1 bàn
R. Zalazar
R. Zalazar
Sporting CP
1 bàn
N. Irankunda
N. Irankunda
Sporting CP
1 kiến tạo · điểm 6.92
Geny Catamo
Geny Catamo
Sporting CP
1 kiến tạo · điểm 6.85

Trận chạm trán giữa SC Braga và Sporting CP diễn ra lúc 02:15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estádio Municipal de Braga hứa hẹn mang đến diễn biến căng thẳng. Cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì màn trình diễn thăng hoa và phong độ ổn định ở những vòng đấu vừa qua, biến cuộc đối đầu này trở thành tâm điểm đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Điểm rơi phong độ ấn tượng của hai đội bóng

Sporting CP hành quân tới sân khách với sự tự tin rất lớn nhờ chuỗi thành tích thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Sporting CP đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm tích lũy được.

Ở bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng không hề kém cạnh về mặt tinh thần thi đấu. Đội chủ sân Estádio Municipal de Braga giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc ca khúc khải hoàn ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua giúp SC Braga giữ vững vị trí thứ 6 với 11 điểm, duy trì khoảng cách bám đuổi sít sao với nhóm phía trên.

Lịch sử đối đầu và cán cân chiến thuật

Dù cả hai câu lạc bộ đều đạt trạng thái hưng phấn, lịch sử đối đầu gần đây lại đang nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Sporting CP áp đảo khi giành 2 chiến thắng và hòa 3 trận, trong khi SC Braga chưa có được lần nào hưởng trọn niềm vui chiến thắng trước đối thủ.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Estádio Municipal de Braga sẽ là điểm tựa quan trọng để SC Braga chủ động triển khai thế trận. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự nhằm hóa giải sức ép từ đối thủ, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công. Ngược lại, Sporting CP với chuỗi toàn thắng gần đây chắc chắn sẽ nỗ lực áp đặt lối chơi để tiếp tục nối dài mạch trận bất bại.

Nhận định thế trận

Với tương quan phong độ đều đang ở mức cao, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ nhanh và tính cạnh tranh chiến thuật quyết liệt. Sporting CP sở hữu đôi chút ưu thế về mặt tâm lý nhờ thành tích đối đầu vượt trội, nhưng sự hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà của SC Braga hứa hẹn tạo nên một cục diện giằng co và khó lường trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
SC Braga · 0 thắng3 hòaSporting CP · 2 thắng
08/03/2026
SC Braga
2 - 2
Sporting CP
Hòa
06/10/2025
Sporting CP
1 - 1
SC Braga
Hòa
08/04/2025
Sporting CP
1 - 1
SC Braga
Hòa
11/11/2024
SC Braga
2 - 4
Sporting CP
SC
12/02/2024
Sporting CP
5 - 0
SC Braga
SC
SC Braga
5 trận gần nhất
HTBTT
6
Trận
3-2-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
5
Thủng lưới
Sporting CP
5 trận gần nhất
HHTTT
7
Trận
4-3-0
T-H-B
17
Ghi (TB 2.4)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto7700+1521TTTTT
2Benfica7511+1516BTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT
4Santa Clara7430+715HTTHT
5Arouca7322+311HBHTB
6SC Braga6321+211HTBTT
7Academico Viseu7322011TTTBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        SC Braga 1-3 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng
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