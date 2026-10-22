SC Braga 2-0 Gent: SC Braga giành chiến thắng SC Braga đang tìm cách bám đuổi các đội phía trên khi đứng thứ 35 với 0 điểm, và họ tiếp Gent, đội đứng thứ 13 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 23/10/2026, giữa một đội đang thua liên tiếp và một đội bất bại 5 trận gần nhất.

SC Braga 2 - 0 Gent Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón Gent.

3' BÀN THẮNG! SC Braga (1-0) Phút 3': V. Gomez (SC Braga) lập công (kiến tạo: Gorby). Tỷ số: 1 - 0.

13' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 71% - 29% Gent, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 52% - 48% Gent, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2.

27' Thẻ vàng Phút 27': A. Barisic (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': M. Paskotsi (Gent) nhận thẻ vàng (Roughing).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 50% - 50% Gent, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4.

41' Thẻ vàng Phút 41': T. Sa (SC Braga) nhận thẻ vàng.

41' Thay người Phút 41' (Gent): L. Benes vào sân thay M. Balikwisha.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Braga 48% - 52% Gent, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 2.

61' Thay người Phút 61' (SC Braga): M. Dorgeles vào sân thay J. Milosevic.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 49% - 51% Gent, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Gent): E. H. Seck vào sân thay H. Goore.

64' Thay người Phút 64' (Gent): L. Lopes vào sân thay M. Delorge.

71' Thay người Phút 71' (SC Braga): G. Martinez vào sân thay Gabriel Silva.

71' Thay người Phút 71' (SC Braga): D. E. Tiknaz vào sân thay Gorby.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 51% - 49% Gent, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

76' BÀN THẮNG! SC Braga (2-0) Phút 76': G. Martinez (SC Braga) lập công (kiến tạo: V. Gomez). Tỷ số: 2 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Gent): G. De Meyer vào sân thay M. Sonko.

82' Thay người Phút 82' (Gent): K. Wilson vào sân thay M. Paskotsi.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Braga 50% - 50% Gent, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 1 - 4.

89' Thay người Phút 89' (SC Braga): D. Huseinbasic vào sân thay R. Horta.

89' Thay người Phút 89' (SC Braga): Sergio Barcia vào sân thay A. Barisic.

KT Kết thúc: SC Braga 2-0 Gent Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 23/10/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 4-4-2 Gent Sơ đồ 4-3-3 31 Bernardo Fontes 2 Victor Gómez 14 Gustaf Lagerbielke 37 Adrian Leon Barišić 26 Bright Arrey-Mbi 10 Pau Víctor 8 João Moutinho 29 Jean-Baptiste Gorby 11 Gabriel Silva 21 Ricardo Horta 17 Jovan Milošević 33 Davy Roef 3 Maksim Paskotsi 16 Christian Burgess 44 Siebe Van der Heyden 20 Tiago Araújo 45 Hyllarion Goore 27 Tibe De Vlieger 17 Mathias Delorge 7 Michel Ange Balikwisha 75 Ibrahima Cisse 11 Momodou Sonko Dự bị SC Braga 12 Tiago Sá 6 Vítor Carvalho 7 Diogo Travassos 22 Sergio Barcia 44 Adrian Bajrami 16 Tomás Marqués 20 Mario Dorgeles 23 Denis Huseinbašić 34 Demir Ege Tıknaz Gent 30 Kjell Peersman 35 Gilles De Meyer 39 Abdul Ayinde 56 Mamadou Diallo 57 Matties Volckaert 8 László Bénes 10 Aimé Omgba 14 Kyrell Wilson 22 Leonardo Lopes Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

SC Braga Thống kê Gent 53% Kiểm soát bóng 47% 19 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 1 5 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Victor Gómez SC Braga 1 bàn · 1 kiến tạo Gabriel Martínez SC Braga 1 bàn Jean-Baptiste Gorby SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7 Davy Roef Gent Điểm 8.3 Pau Víctor SC Braga Điểm 7.5 Momodou Sonko Gent Điểm 7.5

SC Braga đang ở phía sau trên bảng xếp hạng và cần những điểm số đầu tiên để bám đuổi nhóm trên. Đối thủ của họ là Gent, đội đứng thứ 13 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 23/10/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang cách nhau khá xa về vị trí. Gent đứng thứ 13 với 3 điểm, còn SC Braga đứng thứ 35 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa họ là 3 điểm và 22 bậc.

Với SC Braga, đây là cơ hội để có điểm đầu tiên và bắt đầu rút ngắn khoảng cách với các đội phía trên. Với Gent, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vị trí hiện tại.

Phong độ: hai thái cực

Phong độ gần đây của hai đội trái ngược nhau. Trong 5 trận gần nhất, SC Braga thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới đây nhất, trước đó họ có một trận hòa và một trận thắng.

Ngược lại, Gent chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Họ vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hai lần chạm trán gần nhất

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây và cả hai trận đều kết thúc với kết quả hòa. SC Braga chưa thắng và Gent cũng chưa thắng trong hai lần chạm trán ấy. Điều này cho thấy các cuộc gặp gỡ trước đó khá cân bằng, dù vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng hiện nay chênh lệch.

Điểm then chốt về chiến thuật

Gent bước vào trận với tâm lý vững vàng nhờ chuỗi bất bại. Họ nhiều khả năng sẽ giữ sự chắc chắn đã giúp họ không thua trong 5 trận gần nhất, và chờ cơ hội để tận dụng sự thiếu ổn định của chủ nhà.

SC Braga cần chặn đà sa sút sau 3 trận thua gần nhất. Họ sẽ phải kiên nhẫn và tránh mắc lỗi sớm, vì một bàn thua có thể khiến áp lực tăng lên khi họ vẫn chưa có điểm nào. Việc hai đội từng hòa nhau cả hai lần gần đây cũng cho thấy chủ nhà hoàn toàn có thể tạo được thế cân bằng nếu giữ được sự tập trung.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Gent đang chiếm ưu thế. Họ có chuỗi 5 trận bất bại, 3 điểm và đứng cao hơn 22 bậc. Tuy vậy, hai lần chạm trán gần nhất đều hòa là lý do để không loại trừ khả năng SC Braga tạo bất ngờ trên sân nhà.

Trận đấu sẽ cho thấy SC Braga có thể ngăn chuỗi thua và có điểm đầu tiên hay không, hay Gent tiếp tục duy trì mạch bất bại.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SC Braga · 0 thắng 2 hòa Gent · 0 thắng Gent 2 - 2 SC Braga Hòa SC Braga 1 - 1 Gent Hòa

SC Braga 5 trận gần nhất B B B H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 3 Thủng lưới Gent 5 trận gần nhất H T T T H 7 Trận 4-3-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 12 Brann 1 1 0 0 +1 3 T 13 Gent 1 1 0 0 +1 3 T 14 Twente 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 34 FC Iberia 1999 1 0 0 1 -2 0 B 35 SC Braga 1 0 0 1 -3 0 B 36 Kauno Žalgiris 1 0 0 1 -4 0 B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại