SC Braga 4-0 KuPS: SC Braga giành chiến thắng SC Braga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm, sau chuỗi 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 2. Trận gặp KuPS diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Braga.

SC Braga 4 - 0 KuPS Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Braga tiếp đón KuPS.

12' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 71% - 29% KuPS, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! SC Braga (1-0) Phút 18': Pau Victor (SC Braga) lập công (kiến tạo: Gabriel Martínez Aguilera). Tỷ số: 1 - 0.

24' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 67% - 33% KuPS, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 2.

31' BÀN THẮNG! SC Braga (2-0) Phút 31': Fra Navarro (SC Braga) lập công (kiến tạo: Pau Victor). Tỷ số: 2 - 0.

36' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 64% - 36% KuPS, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 2.

37' Thẻ vàng Phút 37': Samuel Pasanen (KuPS) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (KuPS): Ricardo Jorge Silva Araújo vào sân thay Niilo Kujasalo.

45' Thay người Phút 45' (SC Braga): Demir Ege Tıknaz vào sân thay Jean-Baptiste Gorby.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 62% - 38% KuPS, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 4.

60' Thay người Phút 60' (KuPS): Gustav Engvall vào sân thay Julius Eskesen.

60' Thay người Phút 60' (SC Braga): Jovan Milosevic vào sân thay Fra Navarro.

60' Thay người Phút 60' (SC Braga): Tommy Marqués vào sân thay João Moutinho.

61' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 61% - 39% KuPS, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 1 - 4.

63' Thẻ vàng Phút 63': Valentin Gasc (KuPS) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (SC Braga): Bright Arrey Mbi vào sân thay Adrian Barisic.

67' Thay người Phút 67' (KuPS): Tommi Jyry vào sân thay Petteri Pennanen.

68' Thay người Phút 68' (KuPS): Joslyn Lutumba Luyeye vào sân thay Samuel Pasanen.

71' BÀN THẮNG! SC Braga (3-0) Phút 71': Mario Dorgeles (SC Braga) lập công (kiến tạo: Pau Victor). Tỷ số: 3 - 0.

72' Thay người Phút 72' (SC Braga): Flinto Augusto Patrão Da Costa vào sân thay Gabriel Martínez Aguilera.

73' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 61% - 39% KuPS, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 5.

79' Thay người Phút 79' (KuPS): Piotr Parzyszek vào sân thay Jaime Moreno.

82' BÀN THẮNG! SC Braga (4-0) Phút 82': Jovan Milosevic (SC Braga) lập công (kiến tạo: Pau Victor). Tỷ số: 4 - 0.

85' SC Braga ép sân Cầm bóng: SC Braga 60% - 40% KuPS, dứt điểm 22 - 4 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 6, cứu thua 2 - 6.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Demir Ege Tıknaz (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: SC Braga 4-0 KuPS Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 04:47 27/11/2026

Đội hình chính thức SC Braga Sơ đồ 4-3-3 · HLV Franclim Carvalho KuPS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Nuutinen 31 Bernardo Fontes 7 Diogo Travassos 14 Lagerbielke 37 A. Barišić 2 Víctor Gómez 29 J. Gorby 20 M. Dorgeles 8 João Moutinho 10 Pau Victor 9 Fran Navarro 77 Gabri Martínez 1 J. Kreidl 6 S. Savolainen 33 T. Hämäläinen 23 A. Lötjönen 13 N. Kujasalo 14 S. Pasanen 10 V. Gasc 15 A. Aiki 8 P. Pennanen 34 J. Eskesen 11 J. Moreno Dự bị SC Braga 44 A. Bajrami 26 B. Arrey-Mbi 22 Sergio Barcia 78 João Carvalho 23 Huseinbašić 16 Tomás Marqués 17 J. Milošević 50 Diego Rodrigues 98 Flinto Augusto Patrão Da Costa KuPS 30 Jorginho 12 H. Riihimäki 29 A. Puukko 20 P. Parzyszek 21 Luyeye-Lutumba 16 T. Jyry 3 S. Heiskanen 17 A. Heinonen 9 G. Engvall Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

SC Braga Thống kê KuPS 60% Kiểm soát bóng 40% 23 Dứt điểm 4 10 Trúng đích 2 7 Phạt góc 3 16 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Pau Victor SC Braga 1 bàn · 3 kiến tạo M. Dorgeles SC Braga 1 bàn J. Milošević SC Braga 1 bàn Fran Navarro SC Braga 1 bàn Gabri Martínez SC Braga 1 kiến tạo · điểm 7.63 Lagerbielke SC Braga Điểm 7.79

SC Braga bước vào trận gặp KuPS với tâm thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 17 với 4 điểm và đang có chuỗi phong độ không biết thua. KuPS ở thế ngược lại: họ đứng hạng 33 với 1 điểm và chưa thắng trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Estádio Municipal de Braga.

SC Braga giữ nhịp tốt trên bảng xếp hạng

SC Braga thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp họ đứng hạng 17 với 4 điểm, đủ để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đáng chú ý, trận gần nhất của đội là một trận thắng, trong khi trận cũ nhất trong chuỗi là một trận hòa. Điều đó cho thấy họ giữ được sự ổn định.

Với khoảng cách 3 điểm so với đối thủ, mỗi trận đấu trên sân nhà đều có sức nặng. Một kết quả tích cực sẽ giúp SC Braga củng cố vị trí. Ngược lại, một bước hụt chân có thể làm chậm nhịp tiến của họ.

KuPS tìm lời giải cho chuỗi trận khó khăn

KuPS đang trải qua giai đoạn nặng nề. Trong 5 trận gần nhất, đội hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Kết quả hòa nhiều cho thấy họ vẫn có khả năng giữ điểm, nhưng việc thiếu những trận thắng khiến vị trí trên bảng xếp hạng chưa được cải thiện.

Hiện KuPS đứng hạng 33 với 1 điểm. Đây là thứ hạng cách biệt khá xa so với SC Braga. Để thu hẹp khoảng cách, đội khách cần những kết quả vượt trội hơn so với chuỗi hòa nhiều, thua nhiều vừa qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái trái ngược về phong độ. SC Braga có chuỗi 5 trận không thua và lợi thế sân nhà. KuPS lại cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng duy trì sự ổn định của đội chủ nhà. Nếu SC Braga giữ được nhịp độ của các trận gần đây, họ sẽ nắm lợi thế rõ rệt. KuPS có thể trông cậy vào khả năng cầm hòa mà họ đã thể hiện ở 3 trong 5 trận gần nhất, nhưng để đổi vận, đội cần nhiều hơn một kết quả hòa.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SC Braga là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Chuỗi trận không thua, kết hợp với lợi thế sân nhà, giúp họ có nhiều lý do để tự tin. KuPS vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn như ở các trận hòa gần đây. Tuy nhiên, đội khách cần nhiều hơn thế để đổi vận.

SC Braga 5 trận gần nhất T T H T H 9 Trận 5-3-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 3 Thủng lưới KuPS 5 trận gần nhất H B H B H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 16 Atalanta 3 1 1 1 0 4 H B T 17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4 H T B 18 Gent 3 1 1 1 -1 4 H B T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 B B H 33 KuPS 3 0 1 2 -4 1 H B B 34 FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 B B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại