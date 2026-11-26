SC Freiburg 2-1 Twente: SC Freiburg giành chiến thắng
Twente còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ làm khách của SC Freiburg tại Europa-Park-Stadion lúc 03:00 ngày 27/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
SC Freiburg tiếp đón Twente.
- 11'BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0)
Phút 11': Cyriaque Irié (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Yuito Suzuki). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 25% - 75% Twente, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 2 - 0.
- 25'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 34% - 66% Twente, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 3 - 0.
- 37'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 32% - 68% Twente, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 4 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Christian Günter (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 37% - 63% Twente, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 4 - 1.
- 62'BÀN THẮNG! Twente (1-1)
Phút 62': Younes Taha El Idrissi (Twente) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 62'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 38% - 62% Twente, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Twente): Marko Pjaca vào sân thay Younes Taha El Idrissi.
- 63'Thay người
Phút 63' (Twente): Kristian Nokkvi Hlynsson vào sân thay Daan Rots.
- 67'Thay người
Phút 67' (SC Freiburg): Jordy Makengo vào sân thay Christian Günter.
- 68'Thay người
Phút 68' (SC Freiburg): Lucas Höler vào sân thay Yuito Suzuki.
- 68'Thay người
Phút 68' (SC Freiburg): Jan-Niklas Beste vào sân thay Cyriaque Irié.
- 69'Thay người
Phút 69' (Twente): Jordy Bawuah vào sân thay Daouda Weidmann.
- 74'Twente ép sân
Cầm bóng: SC Freiburg 39% - 61% Twente, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 1.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Bart van Rooij (Twente) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (SC Freiburg): Derry Lionel Scherhant vào sân thay Vincenzo Grifo.
- 76'Thay người
Phút 76' (SC Freiburg): Philipp Lienhart vào sân thay Maximilian Rosenfelder.
- 81'Thay người
Phút 81' (Twente): Lucas Vennegoor of Hesselink vào sân thay Aske Emil Berg Adelgaard.
- 81'Thay người
Phút 81' (Twente): Stav Lemkin vào sân thay Sondre Holmlund Orjasaeter.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Yannick Engelhardt (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: SC Freiburg 43% - 57% Twente, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 1.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Lucas Höler (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Argument).
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Jan-Niklas Beste (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Argument).
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Stav Lemkin (Twente) nhận thẻ vàng (Argument).
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Wout Weghorst (Twente) nhận thẻ vàng (Argument).
- 90+3'Hỏng phạt đền
Phút 90+3': Matthias Ginter (SC Freiburg) sút hỏng phạt đền.
- 90+3'BÀN THẮNG! SC Freiburg (2-1)
Phút 90+3': Jan-Niklas Beste (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- KTKết thúc: SC Freiburg 2-1 Twente
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 04:57 27/11/2026
Twente bước vào chuyến làm khách trên sân của SC Freiburg với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng hạng 3 với 9 điểm và có chuỗi phong độ rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Europa-Park-Stadion.
Twente giữ nhịp tốt trong nhóm đầu bảng
Hạng 3 cùng 9 điểm là vị trí giúp Twente giữ khoảng cách gần với nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ củng cố vị thế đó trong cuộc đua bám đuổi.
Phong độ gần đây của đội khách cũng ủng hộ tham vọng này. Twente thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất là một chiến thắng. Chuỗi kết quả ổn định cho thấy họ biết cách tích lũy điểm đều đặn.
SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất
Chủ nhà không hề lép vế về mặt phong độ. SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và thường mang lại sự tự tin lớn cho tập thể.
Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, đội bóng này mới đứng hạng 14 với 6 điểm. Khoảng cách 3 điểm so với Twente cho thấy chuỗi thắng đang giúp họ thu hẹp chênh lệch. Vì vậy, đây là cơ hội để SC Freiburg tiến gần hơn tới nhóm phía trên.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu đặt hai đội đang có đà thăng tiến vào cùng một cuộc đối thoại. Một bên muốn giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Bên còn lại muốn biến chuỗi thắng liên tiếp thành bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng.
Với Twente, sự ổn định trong chuỗi trận gần nhất là nền tảng để tìm kiếm điểm số trên sân khách. Với SC Freiburg, lợi thế sân nhà cùng niềm tin từ 5 chiến thắng liên tiếp có thể tạo ra áp lực đáng kể lên đối thủ.
Nhận định
Xét về vị trí và điểm số, Twente nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Xét về đà phong độ, SC Freiburg có chuỗi thắng trọn vẹn 5 trận. Đây là cuộc gặp giữa một đội đang giữ chỗ trong nhóm đầu và một đội đang vươn lên từ nửa dưới bảng, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.
Nếu Twente tiếp tục duy trì sự ổn định, họ có cơ sở để giữ hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng của SC Freiburg sẽ kéo dài mạch thắng và nâng cao vị thế của đội chủ nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)