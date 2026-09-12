SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach: SC Freiburg giành chiến thắng SC Freiburg đứng trước cơ hội lớn bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón Borussia Mönchengladbach trên sân nhà Europa-Park Stadion lúc 20:30 ngày 12/09/2026.

SC Freiburg 5 - 0 Borussia Mönchengladbach Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Freiburg tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

12' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 37% - 63% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

14' Thẻ vàng Phút 14': Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

23' BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0) Phút 23': Yannick Engelhardt (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Derry Lionel Scherhant). Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Freiburg 45% - 55% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 2.

29' BÀN THẮNG! SC Freiburg (2-0) Phút 29': Igor Matanovic (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Matthias Ginter). Tỷ số: 2 - 0.

37' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 45% - 55% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Borussia Mönchengladbach): Shuto Machino vào sân thay Hugo Bolin.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 45% - 55% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 0 - 4.

52' Thẻ đỏ Phút 52': Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ đỏ.

62' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 43% - 57% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 0 - 4.

67' Thay người Phút 67' (Borussia Mönchengladbach): Wael Mohya vào sân thay Robin Hack.

67' Thay người Phút 67' (Borussia Mönchengladbach): Isac Lidberg vào sân thay Franck Honorat.

67' Thay người Phút 67' (SC Freiburg): Vincenzo Grifo vào sân thay Derry Lionel Scherhant.

74' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 13, cứu thua 0 - 4.

77' BÀN THẮNG! SC Freiburg (3-0) Phút 77': Igor Matanovic (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Jordy Makengo). Tỷ số: 3 - 0.

78' Thay người Phút 78' (SC Freiburg): Lucas Höler vào sân thay Igor Matanovic.

78' Thay người Phút 78' (SC Freiburg): Keisuke Goto vào sân thay Yuito Suzuki.

79' BÀN THẮNG! SC Freiburg (4-0) Phút 79': Yannick Engelhardt (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Matthias Ginter). Tỷ số: 4 - 0.

82' Thay người Phút 82' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

82' Thay người Phút 82' (SC Freiburg): Lukas Kübler vào sân thay Philipp Treu.

83' Thay người Phút 83' (Borussia Mönchengladbach): mathieu nguefack vào sân thay Kevin Stöger.

86' BÀN THẮNG! SC Freiburg (5-0) Phút 86': Maximilian Eggestein (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

86' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 58% - 42% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 16 - 4 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 14, cứu thua 0 - 4.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Cyriaque Irié (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 22:22 12/09/2026

Đội hình chính thức SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 4-4-2 · HLV E. Polanski 1 M. Backhaus 29 P. Treu 28 M. Ginter 3 P. Lienhart 33 J. Makengo 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 19 J. Beste 14 Y. Suzuki 7 D. Scherhant 31 I. Matanović 1 M. Nicolas 29 J. Scally 6 K. Itakura 4 K. Diks 20 D. Herold 9 F. Honorat 16 P. Sander 7 K. Stöger 25 R. Hack 38 H. Bolin 11 Kleindienst Dự bị SC Freiburg 42 K. Goto 32 V. Grifo 30 C. Günter 9 L. Höler 22 Cyriaque Kalou Irié 17 L. Kübler 21 F. Müller 37 Rosenfelder 27 Berkay Yilmaz Borussia Mönchengladbach 18 S. Machino 36 W. Mohya 10 F. Neuhaus 34 M. Nguefack 26 L. Ullrich 3 I. Lidberg 5 Leszczyński 2 F. Chiarodia 33 D. Batz Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026

SC Freiburg Thống kê Borussia Mönchengladbach 60% Kiểm soát bóng 40% 18 Dứt điểm 4 9 Trúng đích 0 6 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Y. Engelhardt SC Freiburg 2 bàn I. Matanović SC Freiburg 2 bàn M. Eggestein SC Freiburg 1 bàn M. Ginter SC Freiburg 2 kiến tạo · điểm 9.01 J. Makengo SC Freiburg 1 kiến tạo · điểm 7.85 D. Scherhant SC Freiburg 1 kiến tạo · điểm 7.36

Cuộc chạm trán giữa SC Freiburg và Borussia Mönchengladbach diễn ra lúc 20:30 ngày 12/09/2026 tại sân vận động Europa-Park Stadion chứng kiến tình thế trái ngược của hai đội bóng. Với vị thế hiện tại, SC Freiburg đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi sở hữu phong độ ấn tượng cùng lợi thế địa lợi.

SC Freiburg duy trì đà hưng phấn để áp sát ngôi đầu

Đội chủ nhà SC Freiburg đang có khởi đầu mùa giải rất thuyết phục. Sau những lượt trận mở màn, đội bóng này đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, qua đó vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chuỗi trận toàn thắng phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong cách vận hành lối chơi của ban huấn luyện.

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Europa-Park Stadion, SC Freiburg càng có thêm sự tự tin để hướng tới mục tiêu tích lũy thêm điểm số. Việc duy trì phong độ thăng hoa là yếu tố then chốt giúp đội bóng tiếp tục bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn đầu của mùa bóng.

Borussia Mönchengladbach đối mặt thử thách lớn nơi đáy bảng

Trái ngược hoàn toàn với sự khởi sắc của đối thủ, Borussia Mönchengladbach đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Sau 2 lượt đấu đầu tiên, đội khách vẫn chưa thể giành được điểm số nào và hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 2 trận toàn thua.

Kết quả nghèo nàn này tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ lên các cầu thủ Borussia Mönchengladbach trước chuyến hành quân xa nhà. Việc phải tìm kiếm những điểm số đầu tiên trên sân của một đối thủ đang có phong độ cao sẽ là bài toán nan giải đối với ban huấn luyện đội khách.

Ưu thế đối đầu áp đảo nghiêng về phía SC Freiburg

Bên cạnh yếu tố phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây cũng ủng hộ hoàn toàn SC Freiburg. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Freiburg áp đảo vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, trong khi Borussia Mönchengladbach không có được chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ kết hợp với đà hưng phấn từ hai trận thắng liên tiếp giúp SC Freiburg nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn. Trong khi đó, nếu không sớm củng cố lại sự tập trung và cải thiện tinh thần thi đấu, Borussia Mönchengladbach sẽ phải đối diện với một trận đấu đầy nhọc nhằn tại Europa-Park Stadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Freiburg · 4 thắng 1 hòa Borussia Mönchengladbach · 0 thắng SC Freiburg 2 - 1 Borussia Mönchengladbach SF Borussia Mönchengladbach 0 - 0 SC Freiburg Hòa Borussia Mönchengladbach 1 - 2 SC Freiburg SF SC Freiburg 3 - 1 Borussia Mönchengladbach SF Borussia Monchengladbach 0 - 3 SC Freiburg SF

SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B B T T T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T … 16 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -2 0 B B 17 Borussia Mönchengladbach 2 0 0 2 -4 0 B B 18 Hamburger SV 2 0 0 2 -7 0 B B

Tình hình lực lượng SC Freiburg Không có thông tin Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ D. Hashioka (Neck Injury) ✚ Y. Konoplya (Knee Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ Z. Uno (Lacking Match Fitness) ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ D. Hashioka (Neck Injury)