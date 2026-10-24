SC Paderborn 07 1-0 Hamburger SV: SC Paderborn 07 giành chiến thắng Hamburger SV đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 24/10/2026 trên sân Home Deluxe Arena của chủ nhà.

SC Paderborn 07 1 - 0 Hamburger SV Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Paderborn 07 tiếp đón Hamburger SV.

13' Thay người Phút 13' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Fábio Vieira.

13' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 66% - 34% Hamburger SV, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 4.

25' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 74% - 26% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 5.

37' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 63% - 37% Hamburger SV, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 6.

45' Thay người Phút 45' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Yussuf Poulsen.

45' Thay người Phút 45' (SC Paderborn 07): Tom Baack vào sân thay Gabriel Vidović.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 62% - 38% Hamburger SV, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Shafiq Nandja (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thẻ vàng Phút 58': Jano ter Horst (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

61' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 65% - 35% Hamburger SV, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (SC Paderborn 07): Felix Götze vào sân thay Jano ter Horst.

62' Thay người Phút 62' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Steffen Tigges.

70' Thay người Phút 70' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Laurin Ulrich.

71' Thay người Phút 71' (Hamburger SV): Albert Sambi Lokonga vào sân thay Miro Muheim.

71' Thay người Phút 71' (Hamburger SV): Albert Grönbaek vào sân thay Bilal Nadir.

73' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 64% - 36% Hamburger SV, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 0 - 2.

79' Thay người Phút 79' (SC Paderborn 07): Sven Michel vào sân thay Stefano Marino.

85' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 64% - 36% Hamburger SV, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 0 - 5.

87' Thẻ vàng Phút 87': Albert Sambi Lokonga (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

88' BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (1-0) Phút 88': Rayan Philippe (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Felix Götze). Tỷ số: 1 - 0.

89' Thẻ vàng Phút 89': Merlin Polzin (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Dissent).

89' Thay người Phút 89' (Hamburger SV): Alexander Rossing Lelesiit vào sân thay Otto Emerson Stange.

KT Kết thúc: SC Paderborn 07 1-0 Hamburger SV Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 22:27 24/10/2026

Đội hình chính thức SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann Hamburger SV Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Polzin 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 28 L. Ulrich 5 S. Castañeda 40 G. Vidović 23 R. Obermair 30 S. Marino 27 S. Tigges 1 Daniel Heuer Fernandes 43 S. Nandja 33 S. Bornauw 17 W. Omari 7 Z. El Ouahdi 5 M. Adeline 4 B. Nadir 28 M. Muheim 3 Møller Wolfe 20 Fábio Vieira 15 Y. Poulsen Dự bị SC Paderborn 07 6 T. Baack 20 F. Götze 11 S. Michel 2 Ruben Müller 9 R. Philippe 18 M. Pieringer 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 38 D. Zeitler Hamburger SV 38 Alexander Røssing-Lelesiit 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 9 T. Moffi 6 Sambi Lokonga 37 L. Lemke 11 A. Grønbæk 48 Bissi Mouelle 22 Kofi Jeremy Amoako Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026

SC Paderborn 07 Thống kê Hamburger SV 62% Kiểm soát bóng 38% 16 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 1 6 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật R. Philippe SC Paderborn 07 1 bàn F. Götze SC Paderborn 07 1 kiến tạo · điểm 7.39 T. Scheller SC Paderborn 07 Điểm 8 M. Hansen SC Paderborn 07 Điểm 7.52 N. Noll SC Paderborn 07 Điểm 7.3 S. Bornauw Hamburger SV Điểm 7.22

Hamburger SV đang có mạch bốn trận thắng liên tiếp và sẽ đến sân Home Deluxe Arena với mục tiêu kéo dài chuỗi kết quả tích cực này. Trận đấu với SC Paderborn 07 diễn ra lúc 20h30 ngày 24/10/2026. Đây là cuộc gặp giữa một đội khách đang lên và một chủ nhà cần tìm lại sự ổn định.

Hamburger SV mang theo mạch thắng đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Hamburger SV thắng 4 và thua 1. Điều đáng chú ý là cả bốn trận thắng đều nằm ở giai đoạn gần đây nhất, còn trận thua nằm ở cuối chuỗi. Điều đó cho thấy đội khách đã nhanh chóng vượt qua một cú vấp để vào guồng thi đấu hiệu quả.

Mạch thắng này cũng giúp Hamburger SV có vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng. Họ đang đứng hạng 9 với 9 điểm. Một chiến thắng nữa sẽ củng cố đà đi lên và tạo thêm niềm tin trước những vòng đấu tiếp theo.

SC Paderborn 07 thiếu sự ổn định

Phong độ của SC Paderborn 07 chập chờn hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai trận gần nhất của họ lần lượt là một trận hòa và một trận thua, nên đà thắng ở các trận trước đó chưa được nối tiếp.

Trên bảng xếp hạng, SC Paderborn 07 đang đứng hạng 16 với 5 điểm. Họ kém Hamburger SV 7 bậc và 4 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà cần những kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch, và lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để họ làm được điều đó.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù đang sa sút hơn về phong độ, SC Paderborn 07 lại có lịch sử đối đầu khá thuận lợi. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, họ thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Hamburger SV chưa thắng lần nào.

Thành tích này tạo ra một nghịch lý thú vị cho trận đấu. Hamburger SV có phong độ tốt hơn và thứ hạng cao hơn, nhưng vẫn chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ trong các lần chạm trán gần đây. Về mặt tâm lý, SC Paderborn 07 có thể tự tin hơn khi nhớ lại những lần gặp trước.

Điểm then chốt của trận đấu

Hamburger SV sẽ muốn tận dụng sự tự tin sau chuỗi thắng để chủ động tiết tấu và sớm gây sức ép lên chủ nhà. Với đội khách, một bàn thắng sớm có thể giúp họ phá vỡ nỗi ám ảnh đối đầu và giữ được nhịp độ mà họ đã xây dựng trong những tuần qua.

Ngược lại, SC Paderborn 07 cần sự kiên nhẫn và kỷ luật trước đối thủ đang hưng phấn. Với chỉ 5 điểm tích lũy, họ không thể để mất thêm điểm trên sân nhà. Cách để chủ nhà tìm lại sự ổn định là tận dụng lợi thế đối đầu và khai thác sân nhà quen thuộc.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Hamburger SV đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại đứng về phía SC Paderborn 07. Đây là yếu tố khiến trận đấu khó đoán hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Nếu Hamburger SV giữ được sự tập trung và nhịp độ như bốn trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao. Còn nếu SC Paderborn 07 tận dụng tốt lợi thế sân nhà, mạch thắng của đội khách có thể bị chặn lại ngay tại Home Deluxe Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 3 thắng 2 hòa Hamburger SV · 0 thắng SC Paderborn 07 2 - 0 Hamburger SV SP0 Hamburger SV 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa SC Paderborn 07 1 - 0 Hamburger SV SP0 Hamburger SV 1 - 2 SC Paderborn 07 SP0 Hamburger SV 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất H B T T B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 8 Werder Bremen 6 2 3 1 0 9 H H T H T 9 Hamburger SV 6 3 0 3 -9 9 T T T B B 10 FC Augsburg 6 2 2 2 +4 8 B H B H T … 15 FC Schalke 04 6 1 2 3 -3 5 B B H T H 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5 H B T B B 17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B …

Tình hình lực lượng SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ O. Batista Meier (Ankle Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ M. Hoffmeier (Muscle Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ O. Batista Meier (Ankle Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) Hamburger SV ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping)