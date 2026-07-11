SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt: Hai đội chia điểm
Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 11 điểm, khi làm khách của SC Paderborn 07 trên sân Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
SC Paderborn 07 tiếp đón Eintracht Frankfurt.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: SC Paderborn 07 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 23'BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-1)
Phút 23': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Farès Chaïbi). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 64% - 36% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 38'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 63% - 37% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 45'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (1-1)
Phút 45': Raphael Obermair (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Ruben Müller). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Nnamdi Collins vào sân thay Ansgar Knauff.
- 45'Thay người
Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Oscar Winther Højlund vào sân thay Noel Aseko.
- 45'Thay người
Phút 45' (SC Paderborn 07): Deniz Zeitler vào sân thay Gabriel Vidović.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 61% - 39% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Elias Niklas Baum (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'SC Paderborn 07 ép sân
Cầm bóng: SC Paderborn 07 58% - 42% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 1.
- 64'Thay người
Phút 64' (Eintracht Frankfurt): Younes Ebnoutalib vào sân thay Can Yilmaz Uzun.
- 64'Thay người
Phút 64' (Eintracht Frankfurt): Niko Iličević vào sân thay Ritsu Doan.
- 65'Thay người
Phút 65' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Ruben Müller.
- 65'Thay người
Phút 65' (SC Paderborn 07): Clemens Lippmann vào sân thay Raphael Obermair.
- 73'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (2-1)
Phút 73': Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.
- 74'Thay người
Phút 74' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: SC Paderborn 07 56% - 44% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.
- 75'Thẻ đỏ
Phút 75': Elias Niklas Baum (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ đỏ.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Deniz Zeitler (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (Eintracht Frankfurt): Love Arrhov vào sân thay Raphael Onyedika Nwadike.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: SC Paderborn 07 54% - 46% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 1 - 1.
- 88'Thay người
Phút 88' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Deniz Zeitler.
- 90+3'BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (2-2)
Phút 90+3': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- KTKết thúc: SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 23:25 07/11/2026
Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 9 với 11 điểm và đến Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026 với mục tiêu tiếp tục áp sát nhóm đầu. Chủ nhà SC Paderborn 07 đang ở hạng 15 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.
Eintracht Frankfurt giữ nhịp tốt hơn
Trong 5 trận gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 và thua 2. Đội khách thắng liền hai trận gần đây nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy họ đang có đà tích cực và là lý do Frankfurt có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.
Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định. Đội chủ nhà thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Ngay trước đó là một trận thua, nên đội bóng vẫn đang loay hoay tìm chuỗi kết quả liền mạch.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Dù thua kém về phong độ, SC Paderborn 07 có lợi thế tâm lý ở các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 lần, Eintracht Frankfurt thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy hai đội thường cho ra kết quả rõ ràng khi gặp nhau.
Khoảng cách nhỏ, ý nghĩa lớn
Chênh lệch giữa hạng 9 và hạng 15 chỉ là 2 điểm, nên trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Nếu thắng, Eintracht Frankfurt sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp SC Paderborn 07 vượt lên trên Frankfurt về số điểm và cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ đang lên, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. SC Paderborn 07 có thể dựa vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó đối thủ đang xếp trên mình.
Nhận định
Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, còn SC Paderborn 07 có lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi. Đây là trận đấu có cục diện cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong 90 phút sẽ quyết định kết quả.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)