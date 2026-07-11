SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt: Hai đội chia điểm Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 11 điểm, khi làm khách của SC Paderborn 07 trên sân Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

SC Paderborn 07 2 - 2 Eintracht Frankfurt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu SC Paderborn 07 tiếp đón Eintracht Frankfurt.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Paderborn 07 53% - 47% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

23' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (0-1) Phút 23': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công (kiến tạo: Farès Chaïbi). Tỷ số: 0 - 1.

24' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 64% - 36% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

38' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 63% - 37% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

45' BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (1-1) Phút 45': Raphael Obermair (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Ruben Müller). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Nnamdi Collins vào sân thay Ansgar Knauff.

45' Thay người Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Oscar Winther Højlund vào sân thay Noel Aseko.

45' Thay người Phút 45' (SC Paderborn 07): Deniz Zeitler vào sân thay Gabriel Vidović.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 61% - 39% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.

60' Thẻ vàng Phút 60': Elias Niklas Baum (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

62' SC Paderborn 07 ép sân Cầm bóng: SC Paderborn 07 58% - 42% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Eintracht Frankfurt): Younes Ebnoutalib vào sân thay Can Yilmaz Uzun.

64' Thay người Phút 64' (Eintracht Frankfurt): Niko Iličević vào sân thay Ritsu Doan.

65' Thay người Phút 65' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Ruben Müller.

65' Thay người Phút 65' (SC Paderborn 07): Clemens Lippmann vào sân thay Raphael Obermair.

73' BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (2-1) Phút 73': Marvin Pieringer (SC Paderborn 07) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

74' Thay người Phút 74' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Paderborn 07 56% - 44% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 1.

75' Thẻ đỏ Phút 75': Elias Niklas Baum (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ đỏ.

80' Thẻ vàng Phút 80': Deniz Zeitler (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Eintracht Frankfurt): Love Arrhov vào sân thay Raphael Onyedika Nwadike.

86' Thẻ vàng Phút 86': Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Paderborn 07 54% - 46% Eintracht Frankfurt, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 1 - 1.

88' Thay người Phút 88' (SC Paderborn 07): Steffen Tigges vào sân thay Deniz Zeitler.

90+3' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (2-2) Phút 90+3': Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: SC Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 23:25 07/11/2026

Đội hình chính thức SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann Eintracht Frankfurt Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Hütter 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 6 T. Baack 5 S. Castañeda 40 G. Vidović 23 R. Obermair 2 Ruben Müller 30 S. Marino 1 N. Atubolu 7 A. Knauff 4 R. Koch 3 L. Brassier 2 Elias Baum 25 R. Onyedika 15 Aséko Nkili 20 R. Dōan 42 C. Uzun 8 F. Chaïbi 9 J. Burkardt Dự bị SC Paderborn 07 20 F. Götze 29 C. Lippmann 9 R. Philippe 18 M. Pieringer 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 27 S. Tigges 28 L. Ulrich 38 D. Zeitler Eintracht Frankfurt 40 Kauã Santos 37 J. Maluze 35 M. Pimpong 23 N. Ilicevic 6 O. HÃ¸jlund 11 Y. Ebnoutalib 34 N. Collins 22 T. Chandler 31 L. Arrhov Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026

SC Paderborn 07 Thống kê Eintracht Frankfurt 51% Kiểm soát bóng 49% 11 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 3 2 Phạt góc 6 14 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật J. Burkardt Eintracht Frankfurt 2 bàn M. Pieringer SC Paderborn 07 1 bàn R. Obermair SC Paderborn 07 1 bàn F. Chaïbi Eintracht Frankfurt 1 kiến tạo · điểm 6.92 Ruben Müller SC Paderborn 07 1 kiến tạo · điểm 6.43

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 9 với 11 điểm và đến Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026 với mục tiêu tiếp tục áp sát nhóm đầu. Chủ nhà SC Paderborn 07 đang ở hạng 15 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Eintracht Frankfurt giữ nhịp tốt hơn

Trong 5 trận gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 và thua 2. Đội khách thắng liền hai trận gần đây nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy họ đang có đà tích cực và là lý do Frankfurt có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định. Đội chủ nhà thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Ngay trước đó là một trận thua, nên đội bóng vẫn đang loay hoay tìm chuỗi kết quả liền mạch.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù thua kém về phong độ, SC Paderborn 07 có lợi thế tâm lý ở các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 lần, Eintracht Frankfurt thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy hai đội thường cho ra kết quả rõ ràng khi gặp nhau.

Khoảng cách nhỏ, ý nghĩa lớn

Chênh lệch giữa hạng 9 và hạng 15 chỉ là 2 điểm, nên trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Nếu thắng, Eintracht Frankfurt sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp SC Paderborn 07 vượt lên trên Frankfurt về số điểm và cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. SC Paderborn 07 có thể dựa vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó đối thủ đang xếp trên mình.

Nhận định

Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, còn SC Paderborn 07 có lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi. Đây là trận đấu có cục diện cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong 90 phút sẽ quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 3 thắng 0 hòa Eintracht Frankfurt · 2 thắng Eintracht Frankfurt 3 - 2 SC Paderborn 07 EF SC Paderborn 07 2 - 1 Eintracht Frankfurt SP0 Eintracht Frankfurt 4 - 0 SC Paderborn 07 EF SC Paderborn 07 3 - 1 Eintracht Frankfurt SP0 SC Paderborn 07 4 - 2 Eintracht Frankfurt SP0

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất H B T H B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T T B T B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 8 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T 9 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11 T B T B H 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T … 14 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 15 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 H T H B T 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B …