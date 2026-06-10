Scarborough Athletic 1-1 Macclesfield: Hai đội chia điểm Chuyến hành quân đến Flamingo Land Stadium là bài kiểm tra bản lĩnh cho Macclesfield, trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang duy trì chuỗi bất bại gần đây.

Scarborough Athletic 1 - 1 Macclesfield Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Scarborough Athletic tiếp đón Macclesfield.

6' BÀN THẮNG! Scarborough Athletic (1-0) Phút 6': (Scarborough Athletic) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Scarborough Athletic 46% - 54% Macclesfield, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Scarborough Athletic 55% - 45% Macclesfield, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 3.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Scarborough Athletic 57% - 43% Macclesfield, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Scarborough Athletic 56% - 44% Macclesfield, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 4.

60' Scarborough Athletic ép sân Cầm bóng: Scarborough Athletic 59% - 41% Macclesfield, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 4.

72' Macclesfield ép sân Cầm bóng: Scarborough Athletic 56% - 44% Macclesfield, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 4 - 4.

78' BÀN THẮNG! Macclesfield (1-1) Phút 78': (Macclesfield) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

84' Macclesfield ép sân Cầm bóng: Scarborough Athletic 46% - 54% Macclesfield, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 4 - 5.

KT Kết thúc: Scarborough Athletic 1-1 Macclesfield Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:44 07/10/2026

Scarborough Athletic Thống kê Macclesfield 47% Kiểm soát bóng 53% 7 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 6 5 Phạt góc 5

Cuộc so tài giữa Scarborough Athletic và Macclesfield lúc 01h45 ngày 07/10/2026 tại sân vận động Flamingo Land Stadium được kỳ vọng sẽ mang lại màn tranh tài giằng co quyết liệt. Macclesfield bước vào trận đấu này với thành tích sân khách đáng nể, tạo nên điểm tựa vững chắc về tâm lý trước khi hành quân tới đất khách. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà trước một Scarborough Athletic tổ chức tốt chắc chắn sẽ đặt bản lĩnh của đội khách vào bài kiểm tra khắc nghiệt.

Sự tương đồng về phong độ gần đây

Nhìn vào các trận đấu vừa qua, cả Scarborough Athletic lẫn Macclesfield đều đang sở hữu nhịp độ thi đấu rất ổn định. Đội chủ nhà Scarborough Athletic thể hiện sự chắc chắn khi giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong hai lần ra sân gần nhất. Cách vận hành kín kẽ giúp họ duy trì được sự tự tin lớn mỗi khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bên kia chiến tuyến, Macclesfield cũng đang trình diễn một bộ mặt tương đồng với thành tích 1 trận thắng và 1 trận hòa ở hai vòng đấu vừa qua. Sự vững vàng trong lối chơi cùng khả năng ứng biến tốt giúp đội khách luôn biết cách tích lũy kết quả có lợi. Việc cả hai câu lạc bộ đều chưa phải nếm mùi thất bại ở những lần xuất quân gần đây sẽ tạo ra cục diện thận trọng ngay từ những phút đầu tiên.

Cái dớp bất phân thắng bại từ lịch sử đối đầu

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cặp đấu này chính là sự cân bằng tuyệt đối mỗi khi hai đội chạm trán nhau. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, cả Scarborough Athletic và Macclesfield đều chưa từng một lần ca khúc khải hoàn trước đối phương, khi cả 4 trận đấu đều khép lại với kết quả hòa. Những con số này minh chứng rõ nét cho sự hiểu nhau về mặt chiến thuật cũng như tính chất giằng co luôn hiện hữu.

Mỗi khi giáp mặt, thế trận thường bị bóp nghẹt bởi sự thực dụng và tập trung tối đa từ hệ thống phòng ngự của đôi bên. Macclesfield dù sở hữu phong độ làm khách ấn tượng nhưng cũng chưa từng giải mã trọn vẹn được đối thủ, trong khi Scarborough Athletic cũng luôn gặp khó trong việc áp đặt thế trận để giành trọn vẹn điểm số.

Thế trận giằng co tại Flamingo Land Stadium

Lợi thế sân nhà Flamingo Land Stadium sẽ là đòn bẩy để Scarborough Athletic chủ động thiết lập thế trận phòng ngự phản công sở trường, nhằm hạn chế tối đa sự hưng phấn từ phía Macclesfield. Đội chủ nhà hiểu rõ sự nguy hiểm từ các đợt lên bóng của đối thủ, do đó tính kỷ luật nơi tuyến giữa sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Macclesfield cần phát huy tối đa sự lỳ lợm đã được trui rèn ở các chuyến làm khách để vượt qua áp lực. Nếu không thể tạo ra đột biến từ những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc cá nhân, nhiều khả năng kịch bản giằng co và chia điểm quen thuộc từ các cuộc so tài trước đó sẽ tiếp tục được lặp lại ở màn chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Scarborough Athletic · 0 thắng 4 hòa Macclesfield · 0 thắng Macclesfield 2 - 2 Scarborough Athletic Hòa Macclesfield 0 - 0 Scarborough Athletic Hòa Scarborough Athletic 2 - 2 Macclesfield Hòa Macclesfield 1 - 1 Scarborough Athletic Hòa

Scarborough Athletic 5 trận gần nhất H H T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Macclesfield 5 trận gần nhất H T T H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới