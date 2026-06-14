Scotland dẫn trước Haiti nhờ bàn thắng đầy may mắn của John McGinn tại World Cup 2026 Pha lập công của John McGinn giúp Scotland chiếm ưu thế trước Haiti trong trận mở màn bảng C. Dù lép vế về kinh nghiệm, Haiti vẫn tạo ra màn đôi công đầy kịch tính tại Boston.

Trong trận ra quân đầy sôi động tại bảng C FIFA World Cup 2026, Scotland đã tạm thời vươn lên dẫn trước Haiti với tỷ số 1-0 sau hơn một hiệp thi đấu. Bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đến từ một tình huống đầy bất ngờ của tiền vệ John McGinn, giúp đội bóng châu Âu nắm lợi thế trong một thế trận không hề dễ dàng trước đại diện vùng Caribbean.

Khoảnh khắc may mắn định đoạt ưu thế

Trận đấu trên sân vận động Boston diễn ra với tốc độ rất cao ngay từ những phút đầu tiên. Dù Scotland được đánh giá cao hơn, Haiti không hề ngần ngại tổ chức các pha phản công sắc lẹm dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Bước ngoặt đầu tiên suýt chút nữa đã đến khi Scott McTominay thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng tìm đúng cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Placide.

Tuy nhiên, sự kiên trì của Scotland cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 29. Sau khoảng nghỉ uống nước, John McGinn tung cú dứt điểm đưa bóng chạm người một cầu thủ phòng ngự Haiti. Quỹ đạo bóng thay đổi hoàn toàn khiến thủ môn đối phương không kịp phản xạ, đem về bàn mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Âu.

McGinn ghi bàn cho Scotland.

Sự quật khởi của Haiti và bản lĩnh Scotland

Nhận bàn thua có phần nghiệt ngã, Haiti không hề sụp đổ. Các học trò của HLV Sebastien Migne đẩy cao đội hình và thi đấu sòng phẳng với Scotland. Lối chơi áp sát và tốc độ của đại diện vùng Caribbean đã gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự do Grant Hanley chỉ huy. Tuy nhiên, bản lĩnh của những cầu thủ đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh đã giúp Scotland bảo toàn được cách biệt mong manh trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang 10 phút đầu hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần chậm lại. Scotland chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm giảm hưng phấn của đối thủ, trong khi Haiti bắt đầu cho thấy những dấu hiệu nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng.

Scotland và Haiti đá trận ra quân World Cup 2026.

Thông tin đội hình và bối cảnh trận đấu

Việc giành trọn 3 điểm trong trận đấu này mang ý nghĩa sống còn cho cả hai đội, khi bảng C còn có sự hiện diện của hai đối thủ rất mạnh là Brazil và Morocco. Một kết quả bất lợi sẽ khiến cánh cửa đi tiếp trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Đội hình xuất phát Haiti Đội hình xuất phát Scotland Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Bellegarde, Jacques, Deedson, Providence, Isidor, Pierrot Gunn, Hickey, Robertson, McTominay, Hanley, McGinn, Adams, Hendry, Gannon-Doak, Ferguson, Shankland

Trận đấu được tổ chức tại sân vận động Boston (Gillette Stadium), Massachusetts, Hoa Kỳ dưới sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Dù thiếu vắng Billy Gilmour do chấn thương đầu gối, Scotland vẫn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể với sự dẫn dắt của đội trưởng Andrew Robertson và ngôi sao Scott McTominay trên sân.