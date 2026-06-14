Scotland hạ Haiti 1-0 tại World Cup: Dấu ấn lịch sử và những hồi chuông cảnh báo Sau 28 năm chờ đợi, Scotland đánh dấu sự trở lại World Cup bằng chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1990 nhờ pha lập công của John McGinn, dù thống kê xG nghiêng về phía đối thủ.

Sau 28 năm dài đằng đẵng, giai điệu bài quốc ca Scotland mới lại vang lên tại một vòng chung kết World Cup. Trên sân vận động Boston Stadium, thầy trò HLV Steve Clarke đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước đối thủ Haiti. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là lời khẳng định cho sự tiến bộ của bóng đá Scotland trên bản đồ thế giới.

Scotland giành 3 điểm trước Haiti.

Cú hích lịch sử sau hơn ba thập kỷ

Chiến thắng này mang tính biểu tượng vô cùng lớn về mặt tinh thần. Đây là trận thắng đầu tiên của Đội tuyển Scotland tại một kỳ World Cup sau 36 năm, kể từ lần họ đánh bại Thụy Điển vào năm 1990. Dưới thời Steve Clarke, Scotland không còn là đội bóng lót đường mà đã thể hiện được bản lĩnh của một đại diện châu Âu khi đứng vững trước lối chơi đầy nội lực và không ngại va chạm của Haiti.

Vai trò thủ lĩnh của John McGinn

Trong bối cảnh các tiền đạo mũi nhọn như Che Adams hay Lawrence Shankland bị hệ thống phòng ngự của Haiti phong tỏa chặt chẽ, John McGinn một lần nữa chứng minh tại sao anh được coi là linh hồn của đội bóng. Bàn thắng duy nhất ở phút 28 là kết quả của khả năng chọn vị trí thông minh và sự quyết đoán thường thấy ở ngôi sao đang khoác áo Aston Villa.

Cú dứt điểm bằng chân trái của McGinn đưa bóng đi lập bập, vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Placide. Đây là thành quả xứng đáng cho cầu thủ đã đá chính toàn bộ các trận vòng loại và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội mỗi khi đội nhà gặp khó khăn.

Kỷ lục gọi tên Ben Doak

Điểm sáng rực rỡ nhất trên hành lang cánh của Scotland chính là Ben Doak. Ở tuổi 20 và 214 ngày, anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất của Scotland từng ra sân tại một kỳ World Cup. Không hề bị ngợp trước sân khấu lớn, Doak thi đấu đầy tự tin, liên tục dùng tốc độ để loại bỏ các hậu vệ đối phương.

Ben Doak làm nên lịch sử trong màu áo ĐT Scotland.

Nỗi lo từ những con số thống kê

Dù giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn của Scotland trong hiệp hai để lại nhiều sự bất an. Haiti đã đẩy cao đội hình và nắm quyền kiểm soát bóng tới 51%, buộc các học trò của HLV Steve Clarke phải lùi sâu phòng ngự. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy thực tế phũ phàng: Haiti đạt 1.21, cao hơn so với 1.05 của Scotland. Điều này đồng nghĩa với việc đối thủ từ khu vực CONCACAF mới là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Hàng tiền vệ Scotland thiếu đi khả năng cầm nhịp ở những thời điểm cần giảm nhiệt trận đấu. Sự tập trung của hàng thủ với sự chỉ huy của Grant Hanley đã giúp họ bảo toàn tỷ số, duy trì thành tích chưa từng thua trận World Cup nào khi dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, nếu không cải thiện khả năng điều tiết bóng, Scotland sẽ gặp vô vàn khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn như Morocco hay Brazil ở các lượt trận tiếp theo.